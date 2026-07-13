https://sarabic.ae/20260713/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-السعودية-تورطت-بالعودة-للحرب-وقرار-كسر-الحصار-لا-رجعة-فيه-1115176560.html

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": قرار كسر الحصار لا رجعة فيه

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": قرار كسر الحصار لا رجعة فيه

سبوتنيك عربي

أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء باليمن توفيق الحميري، أن صنعاء قررت "كسر الحصار وإنهاء العدوان"، معتبرا أن "هناك فرق بين الرد على قصف مطار صنعاء الدولي... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T16:49+0000

2026-07-13T16:49+0000

2026-07-13T17:41+0000

حصري

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

السعودية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/15/1068063085_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8c6ab1fee68a4707f401c24624c7f9b9.jpg

وحول تداعيات تلك التطورات، يضيف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "السعودية هي من أنهت خفض التصعيد من خلال هجومها اليوم على مطار صنعاء وستتحمل تبعات ذلك".وتابع الحميري: "بالتأكيد سيكون هناك رد قاس على العدوان، بالإضافة إلى ردع يثبت مسار كسرنا للحصار السعودي، وعلى العالم أن يدرك أن القرار قد اتخذه اليمنيون قيادة وجيشا وشعبا، ولا رجعة عنه، وبشكل كامل، ولن يقتصر على المطارات فقط".واعتبر الحميري أن "السعودية تورطت بالعودة إلى الحرب، ورهاناتها ستبوء بالخيبة، مؤكدا أن هذه الخطوة مجرد أداة لأجندات يحركها الأمريكي"، وأضاف: "بالنسبة لنا، نحن رهاننا التوكل على الله، ولينتظر المعتدي الفعل قبل القول، والكلمة للميدان".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي، السارية منذ أواخر عام 2022، بعد تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، اليوم الاثنين.وصرح المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تلغرام": "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، منهيا بذلك مرحلة خفض التصعيد، وعليه تحمل عواقب عدوانه".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد مصدر يمني لـ"ريا نوفوستي" بتعرض مطار صنعاء الدولي إلى ثلاث غارات جوية، بالتزامن مع دخول طائرة تقل وفدا لجماعة "أنصار الله"، قادمة من العاصمة الإيرانية طهران، الأجواء اليمنية.وجاءت الغارات على مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من توعد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، جماعة "أنصار الله" بالتعامل مع أي رحلة جوية تسيرها من إيران إلى مطار صنعاء الدولي، دون إذن مسبق من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.وتزامن ذلك، الأحد، مع توجيه "أنصار الله" تهديدا إلى السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، بإنهاء التهدئة الهشة ووقف إطلاق النار الساري في البلد منذ أواخر عام 2022، حال منعت المملكة أي رحلة جديدة عبر مطار صنعاء الدولي (وسط اليمن)، دون إذن منها.ويوم الجمعة الماضي، أعلن مجلس القيادة اليمني أن "الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان إجراءات سياسية ودبلوماسية وعسكرية لمنع أي محاولة جديدة لتسيير رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء"، معتبرا أن "الرحلة التي سيرتها شركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، في 3 تموز/يوليو الجاري، انتهاك صريح لسيادة اليمن، وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".وشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاما صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، وانعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20260713/أنصار-الله-تنهي-مرحلة-خفض-التصعيد-مع-التحالف-العربي-بعد-غارات-على-مطار-صنعاء-1115168183.html

https://sarabic.ae/20260712/ما-العراقيل-التي-منعت-تنفيذ-اتفاق-تبادل-الأسرى-بين-أنصار-الله-والحكومة-اليمنية-في-الموعد-المحدد-1115150197.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, العالم العربي