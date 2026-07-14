لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260714/لبنان-يطلق-منصة-دولتي-الموحدة-التحول-الرقمي-في-خدمة-المواطن-وتعويضات-متضرري-الجنوب-1115203757.html
لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
سبوتنيك عربي
أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان منصة "دولتي"، التي تمثل البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة اللبنانية، وذلك ضمن رؤية إصلاحية... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T16:01+0000
2026-07-14T16:55+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0e/1115203336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46828a42958cbbc0697dcacab6aee2b2.jpg
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الرسمية.واعتبر مكي أن هذا المحور الأخير هو أساس الانطلاق، لأن إعادة تصميم الخدمة تقود تلقائياً لإعادة التفكير في الحوكمة وهيكلية الإدارات وآلية العمل ونوعية المهارات المطلوبة.وفي ظل الظروف الراهنة، أعلن مكي عن ميزة خاصة لأهل الجنوب اللبناني، حيث تم الإسراع بإطلاق المنصة لتوفير خدمة تقديم طلبات التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي إلكترونياً، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بيسر وبساطة ومن دون الحاجة للانتقال الفعلي إلى مجلس الجنوب.وتطرق هاني إلى حجم الكارثة التي أصابت القطاع الزراعي جراء الحرب، مبيناً أن 22.5% من الأراضي الزراعية تأثرت مباشرة، فيما تقدر الأضرار الزراعية المتراكمة منذ عام 2023، بأكثر من مليار دولار، مما يجعل التحول الرقمي وسيلة ضرورية لدعم الصمود وتسهيل الوصول للخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.يذكر أن منصة "دولتي" تنطلق في مرحلتها الأولى بـ 12 خدمة رقمية تشمل وزارات الزراعة والسياحة ومجلس الجنوب ومؤسسة "إيدال"، على أن يتم توسيعها تدريجياً لتشمل كافة مؤسسات الدولة، بما يضمن تقليص التعقيدات الإدارية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة اللبنانية.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0e/1115203336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a342ec02cb24a689a2e67d3eb42259.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري

لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب

16:01 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 14.07.2026)
© Sputnikلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
لبنان يطلق منصة دولتي الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان منصة "دولتي"، التي تمثل البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة اللبنانية، وذلك ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحت عنوان "إعادة تكوين الدولة 2030 (Reinventing Government 2030) .
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الرسمية.

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، أن هذه الرؤية تقوم على ثلاثة محاور مترابطة تبدأ بتحديث الإدارة العامة والحوكمة عبر إعادة النظر في هيكلية القطاع العام ودمج إدارات أو إلغاء بعضها واستحداث وحدات تتماشى مع أفضل الممارسات، وتنتقل إلى استراتيجية جديدة للموارد البشرية تؤدي لتوزيع الموارد واستقطاب المواهب وبناء القدرات، وصولاً إلى إعادة تصميم وهندسة الخدمات الحكومية انطلاقاً من حاجات المواطن والمؤسسات.

واعتبر مكي أن هذا المحور الأخير هو أساس الانطلاق، لأن إعادة تصميم الخدمة تقود تلقائياً لإعادة التفكير في الحوكمة وهيكلية الإدارات وآلية العمل ونوعية المهارات المطلوبة.
وشدد الوزير مكي على الأهمية الاستراتيجية لربط الوزارات، موضحاً أن كافة الوزارات ستكون مرتبطة لاحقاً بالمنصة التي تعمل كشباك موحد للإدارات، مما يتيح للمواطن التشعب من خلال "دولتي" إلى كافة الوزارات الأخرى.
© Sputnikلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
لبنان يطلق منصة دولتي الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
© Sputnik
وفي ظل الظروف الراهنة، أعلن مكي عن ميزة خاصة لأهل الجنوب اللبناني، حيث تم الإسراع بإطلاق المنصة لتوفير خدمة تقديم طلبات التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي إلكترونياً، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بيسر وبساطة ومن دون الحاجة للانتقال الفعلي إلى مجلس الجنوب.
من جهته، كشف وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن بدء رقمنة خدمات الوزارة بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي (OMSAR)، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من خدمات وزارة الزراعة بات متاحاً "أونلاين".
© Sputnikلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
لبنان يطلق منصة دولتي الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
© Sputnik
وتطرق هاني إلى حجم الكارثة التي أصابت القطاع الزراعي جراء الحرب، مبيناً أن 22.5% من الأراضي الزراعية تأثرت مباشرة، فيما تقدر الأضرار الزراعية المتراكمة منذ عام 2023، بأكثر من مليار دولار، مما يجعل التحول الرقمي وسيلة ضرورية لدعم الصمود وتسهيل الوصول للخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.
يذكر أن منصة "دولتي" تنطلق في مرحلتها الأولى بـ 12 خدمة رقمية تشمل وزارات الزراعة والسياحة ومجلس الجنوب ومؤسسة "إيدال"، على أن يتم توسيعها تدريجياً لتشمل كافة مؤسسات الدولة، بما يضمن تقليص التعقيدات الإدارية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة اللبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала