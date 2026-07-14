لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
16:01 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 14.07.2026)
© Sputnikلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
© Sputnik
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أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان منصة "دولتي"، التي تمثل البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة اللبنانية، وذلك ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحت عنوان "إعادة تكوين الدولة 2030 (Reinventing Government 2030) .
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الرسمية.
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، أن هذه الرؤية تقوم على ثلاثة محاور مترابطة تبدأ بتحديث الإدارة العامة والحوكمة عبر إعادة النظر في هيكلية القطاع العام ودمج إدارات أو إلغاء بعضها واستحداث وحدات تتماشى مع أفضل الممارسات، وتنتقل إلى استراتيجية جديدة للموارد البشرية تؤدي لتوزيع الموارد واستقطاب المواهب وبناء القدرات، وصولاً إلى إعادة تصميم وهندسة الخدمات الحكومية انطلاقاً من حاجات المواطن والمؤسسات.
📹لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة... التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 14, 2026
حيث أطلقتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، التي تمثل البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة اللبنانية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحت عنوان"إعادة تكوين الدولة 2030"، ويهدف هذا… pic.twitter.com/HOGZlAICA4
واعتبر مكي أن هذا المحور الأخير هو أساس الانطلاق، لأن إعادة تصميم الخدمة تقود تلقائياً لإعادة التفكير في الحوكمة وهيكلية الإدارات وآلية العمل ونوعية المهارات المطلوبة.
وشدد الوزير مكي على الأهمية الاستراتيجية لربط الوزارات، موضحاً أن كافة الوزارات ستكون مرتبطة لاحقاً بالمنصة التي تعمل كشباك موحد للإدارات، مما يتيح للمواطن التشعب من خلال "دولتي" إلى كافة الوزارات الأخرى.
© Sputnikلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
© Sputnik
وفي ظل الظروف الراهنة، أعلن مكي عن ميزة خاصة لأهل الجنوب اللبناني، حيث تم الإسراع بإطلاق المنصة لتوفير خدمة تقديم طلبات التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي إلكترونياً، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بيسر وبساطة ومن دون الحاجة للانتقال الفعلي إلى مجلس الجنوب.
من جهته، كشف وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن بدء رقمنة خدمات الوزارة بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي (OMSAR)، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من خدمات وزارة الزراعة بات متاحاً "أونلاين".
© Sputnikلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
لبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
© Sputnik
وتطرق هاني إلى حجم الكارثة التي أصابت القطاع الزراعي جراء الحرب، مبيناً أن 22.5% من الأراضي الزراعية تأثرت مباشرة، فيما تقدر الأضرار الزراعية المتراكمة منذ عام 2023، بأكثر من مليار دولار، مما يجعل التحول الرقمي وسيلة ضرورية لدعم الصمود وتسهيل الوصول للخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.
يذكر أن منصة "دولتي" تنطلق في مرحلتها الأولى بـ 12 خدمة رقمية تشمل وزارات الزراعة والسياحة ومجلس الجنوب ومؤسسة "إيدال"، على أن يتم توسيعها تدريجياً لتشمل كافة مؤسسات الدولة، بما يضمن تقليص التعقيدات الإدارية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة اللبنانية.