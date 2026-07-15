"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض

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الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
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بين بيروت والقاهرة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
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من الملعب
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هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
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جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
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ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
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روسيا والعالم العربي
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الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
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من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
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لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
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29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260715/أطباء-السودان-لحقوق-الإنسان-تحذر-من-تكرار-سيناريو-الفاشر-في-مدينة-الأبيض--1115224157.html
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
يدفع المدنيون في السودان الثمن الأكبر للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T12:17+0000
2026-07-15T12:17+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
مستشفيات خرجت عن الخدمة، وأطباء تعرضوا للقتل والاعتقال والتهديد، وملايين السودانيين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والغذاء والدواء، بينما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع بشأن استهداف المرافق والطواقم الطبية.أكدت الدكتورة نازك أبو زيد، عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي والمدنيون خلال الحرب السودانية يُرسل بصورة مستمرة إلى المنظمات الحقوقية والطبية الدولية والأممية، إلا أن تلك التقارير لا تجد أي استجابة من طرفي القتال داخل السودان، معتبرة أن "الضحايا الحقيقيين للحرب هم المدنيون".وأوضحت أن بؤر القتال الرئيسية تتركز حاليًا في ولايات كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، محذرة من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض، التي قالت إنها تعيش حصارًا منذ نحو 18 شهرًا، حيث تُمنع عنها الإمدادات والدواء والبضائع، فيما تتعرض لقصف متكرر بالطائرات المسيّرة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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صبري سراج
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لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, аудио

"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض

12:17 GMT 15.07.2026
راديو
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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يدفع المدنيون في السودان الثمن الأكبر للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية.
مستشفيات خرجت عن الخدمة، وأطباء تعرضوا للقتل والاعتقال والتهديد، وملايين السودانيين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والغذاء والدواء، بينما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع بشأن استهداف المرافق والطواقم الطبية.
أكدت الدكتورة نازك أبو زيد، عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي والمدنيون خلال الحرب السودانية يُرسل بصورة مستمرة إلى المنظمات الحقوقية والطبية الدولية والأممية، إلا أن تلك التقارير لا تجد أي استجابة من طرفي القتال داخل السودان، معتبرة أن "الضحايا الحقيقيين للحرب هم المدنيون".

وقالت أبو زيد، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن المدنيين في السودان "يلاقون الموت من السماء ومن الأرض"، في ظل القصف المستمر، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية، مشيرة إلى أن شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي تعرضت للتدمير، ما أدى إلى تلوث البيئة وانتشار الأوبئة، التي أصبحت "القاتل الأكبر" للسكان.

وأوضحت أن بؤر القتال الرئيسية تتركز حاليًا في ولايات كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، محذرة من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض، التي قالت إنها تعيش حصارًا منذ نحو 18 شهرًا، حيث تُمنع عنها الإمدادات والدواء والبضائع، فيما تتعرض لقصف متكرر بالطائرات المسيّرة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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