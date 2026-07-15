https://sarabic.ae/20260715/أطباء-السودان-لحقوق-الإنسان-تحذر-من-تكرار-سيناريو-الفاشر-في-مدينة-الأبيض--1115224157.html
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
يدفع المدنيون في السودان الثمن الأكبر للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T12:17+0000
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"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
مستشفيات خرجت عن الخدمة، وأطباء تعرضوا للقتل والاعتقال والتهديد، وملايين السودانيين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والغذاء والدواء، بينما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع بشأن استهداف المرافق والطواقم الطبية.أكدت الدكتورة نازك أبو زيد، عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي والمدنيون خلال الحرب السودانية يُرسل بصورة مستمرة إلى المنظمات الحقوقية والطبية الدولية والأممية، إلا أن تلك التقارير لا تجد أي استجابة من طرفي القتال داخل السودان، معتبرة أن "الضحايا الحقيقيين للحرب هم المدنيون".وأوضحت أن بؤر القتال الرئيسية تتركز حاليًا في ولايات كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، محذرة من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض، التي قالت إنها تعيش حصارًا منذ نحو 18 شهرًا، حيث تُمنع عنها الإمدادات والدواء والبضائع، فيما تتعرض لقصف متكرر بالطائرات المسيّرة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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صبري سراج
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, аудио
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو الفاشر في مدينة الأبيض
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
يدفع المدنيون في السودان الثمن الأكبر للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية.
مستشفيات خرجت عن الخدمة، وأطباء تعرضوا للقتل والاعتقال والتهديد، وملايين السودانيين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والغذاء والدواء، بينما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع بشأن استهداف المرافق والطواقم الطبية.
أكدت الدكتورة نازك أبو زيد، عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي والمدنيون خلال الحرب السودانية
يُرسل بصورة مستمرة إلى المنظمات الحقوقية والطبية الدولية والأممية، إلا أن تلك التقارير لا تجد أي استجابة من طرفي القتال داخل السودان، معتبرة أن "الضحايا الحقيقيين للحرب هم المدنيون".
وقالت أبو زيد، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن المدنيين في السودان "يلاقون الموت من السماء ومن الأرض"، في ظل القصف المستمر، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية، مشيرة إلى أن شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي تعرضت للتدمير، ما أدى إلى تلوث البيئة وانتشار الأوبئة، التي أصبحت "القاتل الأكبر" للسكان.
وأوضحت أن بؤر القتال
الرئيسية تتركز حاليًا في ولايات كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، محذرة من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض، التي قالت إنها تعيش حصارًا منذ نحو 18 شهرًا، حيث تُمنع عنها الإمدادات والدواء والبضائع، فيما تتعرض لقصف متكرر بالطائرات المسيّرة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...