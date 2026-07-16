https://sarabic.ae/20260716/إدارة-ترامب-تدرس-فرض-ضمان-مالي-يصل-إلى-100-ألف-دولار-على-بعض-طالبي-الإقامة-الدائمة-1115250656.html

إدارة ترامب تدرس فرض ضمان مالي يصل إلى 100 ألف دولار على بعض طالبي الإقامة الدائمة

إدارة ترامب تدرس فرض ضمان مالي يصل إلى 100 ألف دولار على بعض طالبي الإقامة الدائمة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس فرض ضمان مالي يصل إلى 100 ألف دولار على بعض المتقدمين من الخارج للحصول على "البطاقة الخضراء"،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T13:58+0000

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وبحسب المقترح الذي تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تطويره، سيتم تطبيق الإجراء على بعض طالبي تأشيرات الهجرة عبر القنصليات الأمريكية في الخارج، مع إمكانية تعديل قيمة الضمان وفق كل حالة، أو تطبيقه بشكل تجريبي على مواطني دول محددة قبل تعميمه. وأوضحت المصادر أن الضمان قد يتم إعادته إلى المهاجر بعد حصوله على الجنسية الأمريكية، التي تستغرق عادة 5 سنوات على الأقل، كما يمكن لأحد أقاربه إيداعه نيابة عنه، وسيُستخدم المبلغ كضمان في حال ثبت عدم قدرة حامل الإقامة الدائمة على إعالة نفسه بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن إدارة ترامب تؤكد ضرورة أن يكون المهاجرون قادرين على إعالة أنفسهم ماليا، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث استخدام الصلاحيات القانونية لفرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات. ويأتي المقترح ضمن إجراءات أمريكية لتشديد سياسات الهجرة، بعد تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة منذ يناير/ كانون الأول الماضي، كما يمثل توسعا لبرنامج تجريبي سابق ألزم بعض طالبي تأشيرات السياحة بإيداع ضمانات مالية قابلة للاسترداد.

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