https://sarabic.ae/20260716/وفاة-11-طفلا-جراء-حريق-دار-للأيتام-في-الجزائر-والدفاع-المدني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-المأساة-1115241486.html

وفاة 11 طفلا جراء حريق دار للأيتام في الجزائر... والدفاع المدني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل المأساة

وفاة 11 طفلا جراء حريق دار للأيتام في الجزائر... والدفاع المدني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل المأساة

سبوتنيك عربي

خيّم الحزن على الجزائر، فجر اليوم الخميس، بعدما تحولت مؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية إلى مسرح لمأساة إنسانية، إثر حريق أسفر عن وفاة 11 طفلًا وإصابة 19 آخرين... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T10:08+0000

2026-07-16T10:08+0000

2026-07-16T10:22+0000

الجزائر

اشتعال الحريق

دار رعاية أيتام

طفل

تقارير سبوتنيك

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وقال المدير الفرعي للإعلام والتوعية في المديرية العامة للحماية المدنية، المقدم برناوي نسيم، في حديث لـ"سبوتنيك": "تلقت وحدات الحماية المدنية البلاغ حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، لتتدخل على الفور عبر الوحدة الجوارية المتمركزة بالقرب من المسجد الأعظم، مدعومة بوحدة التدريب والتدخل ومديرية الحماية المدنية بالجزائر العاصمة".وبحسب نسيم، "شملت الحصيلة النهائية وفاة 11 طفلًا، بعضهم فارق الحياة في مكان الحادث، في ما توفي آخرون بعد وصولهم إلى المستشفى"، مشيرًا إلى "إصابة 19 شخصًا بحروق متفاوتة الخطورة، إضافة إلى حالتي ضيق في التنفس، بينما تم إجلاء خمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وإيواؤهم في مؤسسة مخصصة لرعاية الطفولة".وأضافت: "تلقينا الخبر بصدمة وحزن عميق، فهؤلاء الأطفال هم أبناؤنا جميعًا، ويجسدون شريحة تعاني اليتم والحرمان. هذه المأساة تفرض علينا مراجعة أوضاعهم بجدية، وفتح باب الكفالة للراغبين، ووضع حلول مستدامة لمثل هذه الحالات الاجتماعية، خاصة أنها وقعت عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل، ما يزيد من قسوتها وألمها".وأثارت المأساة حالة من الصدمة والحزن في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف الجزائريين عن تضامنهم مع الضحايا وعائلاتهم، في وقت يترقب فيه الرأي العام نتائج التحقيق الرسمي لتحديد أسباب الحريق والمسؤوليات المحتملة، وسط مطالب بتشديد إجراءات السلامة داخل مؤسسات رعاية الأطفال، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.

https://sarabic.ae/20260715/من-النفط-إلى-المعرفة-كيف-تراهن-الجزائر-على-التعليم-لصناعة-اقتصاد-ما-بعد-المحروقات؟-1115226089.html

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الجزائر, اشتعال الحريق, دار رعاية أيتام, طفل, تقارير سبوتنيك, حصري