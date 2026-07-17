https://sarabic.ae/20260717/تبون-من-ألمانيا-دعوة-جديدة-للم-الشمل-وتغليب-المصلحة-الوطنية-1115292019.html

تبون من ألمانيا: دعوة جديدة للم الشمل وتغليب المصلحة الوطنية

تبون من ألمانيا: دعوة جديدة للم الشمل وتغليب المصلحة الوطنية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في لقاء جمعه مع الجالية الجزائرية في ألمانيا، إن المعارضين مرحب بهم في الجزائر شريطة أن تكون معارضتهم "بصفة حضارية" قائمة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

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واعتبر تبون أن ذلك يساهم في تقدم الديمقراطية، مؤكدا: "كل جزائري لديه الحق في الانتقاد"، شرط مراعاة "تقاليدنا وحرمتنا"، وأن تكون الانتقادات بعيدة عن السب والشتم ، وأضاف أنه من لا يوافق على سياسة أو قرار ما، فله أن يعبّر عن موقفه ويقدم وجهة نظره، معتبراً أن اختلاف الآراء يثري المسيرة الوطنية، بينما "السب والشتم لا يأتيان إلا بالكراهية والعنف".وفي السياق قال الأكاديمي محمد سليم حمادي لـ"سبوتنيك": " أعتقد أن إعادة الرئيس عبد المجيد تبون طرح ملف لم الشمل الوطني، يمكن قراءته كمبادرة سياسية جديدة فرضتها طبيعة المرحلة التي تعيشها الجزائر والمنطقة، فبرأيي اختيار الرئيس أن يعلن هذه الدعوة من ألمانيا وفي مستهل زيارة دولة يحمل في حد ذاته دلالة سياسية عميقة ، لأنه يؤكد أن الجزائر وهي تعزز حضورها الإقليمي والدولي وتتحرك بثقة في القضايا الكبرى تدرك أن أساس قوتها الحقيقية، يبقى في تماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها ومؤسساتها خاصة في ظل محيط إقليمي، يشهد تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة من أزمات الساحل إلى الاضطرابات على الحدود، وصولا إلى احتدام التنافس الدولي على الفضاءين الإفريقي والمتوسطي، وهو ما يجعل تعزيز الجبهة الداخلية بالنسبة للدولة الجزائرية ضرورة استراتيجية قبل أن يكون خيارا سياسيا ".وأضاف: ومن هذا المنطلق أرى أن خطاب الرئيس حمل رسالتين واضحتين، الأولى موجهة إلى الداخل ومضمونها أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى انقسام وطني، وأن الجزائر تتسع لكل أبنائها متى كان الاحتكام إلى الدستور، واحترام مؤسسات الجمهورية وصيانة ثوابت الأمة، أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى الخارج، ومفادها أن الجزائر قادرة على إدارة اختلافاتها بنفسها وبمنطق الدولة، وأن وحدتها الوطنية هي مصدر استقلال قرارها وسيادتها.وأكد المتحدث أن ما يميز هذه الدعوة عن مبادرة لم الشمل التي طرحت سنة 2022، فهو أن الجزائر اليوم تتحرك من موقع مختلف فقد عززت حضورها الدبلوماسي، ورسخت مكانتها كشريك موثوق في قضايا الطاقة، وأصبحت فاعلا أساسيا في ملفات الأمن الإقليمي والوساطات السياسية، إلى جانب تحقيق مؤشرات اقتصادية ومالية تمنحها قدرا أكبر من الثقة والاستقرار، ولذلك تبدو هذه الدعوة وكأنها تأتي في مرحلة ترى فيها الدولة أن الظروف أصبحت أكثر نضجا لتوسيع دائرة التوافق الوطني وفتح صفحة جديدة، مع كل من يؤمن بالجزائر ويضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار.لكن نجاح هذه المبادرة، يقول سليم حمادي، سيظل في تقديري مرتبطا بترجمة هذا الخطاب إلى إجراءات عملية تعزز الثقة وتفتح قنوات الحوار، وتوفر الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تشجع الكفاءات والشخصيات الوطنية على العودة والمساهمة في بناء الوطن، وهو ما حرص الرئيس تبون على التأكيد عليه في أكثر من مناسبة، عندما شدد على أن الجزائر تمد يدها لكل أبنائها، وأن أبوابها تبقى مفتوحة أمام كل من يمارس معارضة وطنية مسؤولة تقوم على النقد البناء لا على التشكيك في الدولة أو المساس بثوابتها.وفي المحصلة يضيف المتحدث، يبدو أن الرئيس عبد المجيد تبون لا يعيد فقط طرح مبادرة سياسية، وإنما يعيد التأكيد على رؤية للدولة، مفادها أن قوة الجزائر تبدأ من وحدتها، وأن التحديات الكبرى لا تواجه إلا بجبهة داخلية متماسكة، وأن بناء الجزائر الجديدة لا يكون بإقصاء أبنائها، وإنما بتوحيد الطاقات والكفاءات حول مشروع وطني جامع يحافظ على ثوابت الجمهورية ويصون سيادتها، ويجعل من الوحدة الوطنية السند الحقيقي لكل نجاح سياسي أو اقتصادي أو دبلوماسي.

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