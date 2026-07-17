https://sarabic.ae/20260717/خطة-جديدة-فاشلة-لإيقاف-ميسي-سقوط-الديوك-وماذا-سيحدث-في-نهائي-المونديال-1115249277.html
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط "الديوك".. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط "الديوك".. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
سبوتنيك عربي
أكد محلل الأداء الفني، مصطفى مدحت، أن تأهل إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي البطولة جاء نتيجة التفوق التكتيكي لكلا المنتخبين، مشيرا إلى أن كرة القدم الحديثة تحسمها... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T09:00+0000
2026-07-17T09:00+0000
2026-07-17T09:00+0000
راديو
من الملعب
كأس العالم 2026
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115247871_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a2498a1931e9960c969d785776d14fdd.png
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط "الديوك".. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
سبوتنيك عربي
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط "الديوك".. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
وقال إن "المدرب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، نجح في فرض هوية لعب واضحة منذ توليه المهمة، مستفيدا من جيل أشرف عليه في منتخبات الشباب، وهو ما مكّن إسبانيا من السيطرة على وسط الملعب، وعزل نجوم فرنسا مثل، كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بفضل الضغط العالي والاستحواذ، بينما فشل، ديدييه ديشامب، في إيجاد حلول تكتيكية طوال اللقاء".ورأى أن "مدرب إنجلترا، توماس توخيل، أخطأ بالتراجع الدفاعي أمام الأرجنتين، ما منحها السيطرة حتى قلبت النتيجة، مشيدا بقدرة، ليونيل سكالوني، على قراءة المباريات وإجراء تغييرات مؤثرة"، مؤكدا أن "الأرجنتين لا تعتمد على ليونيل ميسي فقط، بل تمتلك منظومة هجومية واضحة رغم بعض الثغرات الدفاعية".وأكد أن "أفضل طريقة للحد من خطورة ميسي ليست الرقابة الفردية، بل حرمانه من الكرة بالضغط على لاعبي الوسط ومنع بناء الهجمات، وهو النهج الذي يتوقع أن يعتمده دي لا فوينتي في النهائي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115247871_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_14d820e894e3373af919d8e3ad7e30ec.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
من الملعب, كأس العالم 2026, أخبار كرة القدم, аудио
من الملعب, كأس العالم 2026, أخبار كرة القدم, аудио
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط "الديوك".. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أكد محلل الأداء الفني، مصطفى مدحت، أن تأهل إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي البطولة جاء نتيجة التفوق التكتيكي لكلا المنتخبين، مشيرا إلى أن كرة القدم الحديثة تحسمها المنظومات أكثر من الأسماء.
وقال إن "المدرب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، نجح في فرض هوية لعب واضحة منذ توليه المهمة، مستفيدا من جيل أشرف عليه في منتخبات الشباب، وهو ما مكّن إسبانيا من السيطرة على وسط الملعب، وعزل نجوم فرنسا مثل، كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بفضل الضغط العالي والاستحواذ، بينما فشل، ديدييه ديشامب، في إيجاد حلول تكتيكية طوال اللقاء".
وأضاف مدحت، في تصريحات لبرنامج "من الملعب" عبر "راديو سبوتنيك"، أن "توقفات منتصف الشوطين تمنح المدربين فرصة لإجراء تعديلات تكتيكية، لكنها تحتاج إلى مراجعة حتى لا تؤثر على هوية اللعبة".
ورأى أن "مدرب إنجلترا، توماس توخيل، أخطأ بالتراجع الدفاعي أمام الأرجنتين، ما منحها السيطرة حتى قلبت النتيجة، مشيدا بقدرة، ليونيل سكالوني، على قراءة المباريات وإجراء تغييرات مؤثرة"، مؤكدا أن "الأرجنتين لا تعتمد على ليونيل ميسي فقط، بل تمتلك منظومة هجومية واضحة رغم بعض الثغرات الدفاعية".
وتوقع محلل الأداء الفني، مصطفى مدحت، أن "تفرض إسبانيا سيطرتها على نهائي البطولة خلال الدقائق الـ20 الأولى عبر الضغط العالي والاستحواذ"، معتبرا أن "المواجهات الفردية، وعلى رأسها، لامين يامال، أمام دفاع الأرجنتين، وميسي أمام مارك كوكوريا، ستكون حاسمة".
وأكد أن "أفضل طريقة للحد من خطورة ميسي ليست الرقابة الفردية، بل حرمانه من الكرة بالضغط على لاعبي الوسط ومنع بناء الهجمات، وهو النهج الذي يتوقع أن يعتمده دي لا فوينتي في النهائي".