https://sarabic.ae/20260717/دي-فانس-يتهم-إسرائيل-بـتقويض-المفاوضات-مع-إيران-سوريا-تعلن-إحباط-تهريب-أسلحة-عبر-حدود-العراق-1115282777.html

دي فانس يتهم إسرائيل بـ"تقويض" المفاوضات مع إيران... سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق

دي فانس يتهم إسرائيل بـ"تقويض" المفاوضات مع إيران... سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق

سبوتنيك عربي

اتهم نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بالوقوف وراء حملة دعائية للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن حرب إيران، وتقويض مفاوضات... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T13:29+0000

2026-07-17T13:29+0000

2026-07-17T13:29+0000

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دي فانس يتهم إسرائيل بـ"تقويض" المفاوضات مع إيران... سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق سبوتنيك عربي دي فانس يتهم إسرائيل بـ"تقويض" المفاوضات مع إيران... سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق

وقال فانس: "هناك أشخاص داخل منظومتهم، يتلاعبون بالرأي العام الأمريكي ويحاولون تغييره لإبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى. ليس لتحقيق أي هدف، بل لمجرد الاستمرار إلى أجل غير مسمى".وأشار فانس إلى مقال في مجلة "تايم" يُلمّح فيه إلى أن إسرائيل استخدمت جزءًا من أموال حملة ضخمة بقيمة 45 مليون دولار لـ"تحسين صورتها عالميًا"، ولدفع مبالغ مالية لمؤثرين على الإنترنت هاجموا فانس.وأشار عزالدين إلى أن الساحة الإيرانية نفسها تشهد جدلًا داخليًا بين تيار يدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وآخر يرى أن لا مجال للتفاهم ويطالب بالانتقام لاغتيال المرشد. وأضاف أن هذه المواقف المتناقضة تزيد من تعقيد المشهد، لكنها لا تلغي حقيقة أن الطرفين، الأمريكي والإيراني، لا يرغبان في استمرار الحرب ويسعيان إلى اتفاق.سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق، وبغداد تفتح تحقيقًا حول الأمرأعلنت السلطات السورية، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود العراقية، في عملية نفذتها الوحدات الأمنية المختصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في وزارة الداخلية.وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح جماعة "حزب الله" اللبنانية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.على الجانب العراقي، أمر علي الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في إحباط تهريب أسلحة وصواريخ إلى سوريا.وقالت خلية الإعلام الأمني بالعراق إنه "تم تشكيل لجنة عليا من المختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية".وقال التميمي، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو "سبوتنيك"، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية التهريب لم تكن لتتم دون وجود تعاون من بعض الأطراف الموجودة في المناطق الحدودية، الأمر الذي يفرض على الحكومة العراقية تتبع جميع المتورطين ومحاسبتهم، إلى جانب تطوير منظومة المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الرصد.إسرائيل تقوم بتغييرات كبيرة على أرض غزة وتكديس مليوني فلسطيني في 36% من القطاعتقوم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بتحويل السواتر الترابية والحواجز الخرسانية إلى حدود جديدة ترسم ملامح القطاع، بعد أن كانت مجرد خطوط وهمية، محولة القطاع إلى منطقة محاصرة تنكمش يومًا بعد يوم.وكانت القوات الإسرائيلية قد أنشأت ساترًا ترابيًا انطلاقًا من محور "كيسوفيم" في وادي السلقا، ليمتد شمالًا وجنوبًا بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وليتحول لاحقًا إلى حاجز بطول 17 كيلومترًا.ويشير مراقبون إلى أن السواتر لم تتوقف عند الخط الأصفر، بل امتدت شمالًا حتى محور "نتساريم" مرورًا بدير البلح ومخيمي المغازي والبريج ثم اتجهت جنوبًا إلى قلب خان يونس والقرارة.ووفقًا لتقارير إعلامية فإن المساحة المتاحة لسكان غزة تقلصت إلى حوالي 133 كيلومترًا مربعًا فقط من أصل 365 كيلومترًا، أي بنسبة 36%.وأوضح أبو رمضان أن حكومة اليمين المتطرف المكونة من نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، تسعى إلى تقليص عدد السكان الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة القسرية عبر أدوات متعددة، أبرزها حرب التجويع، وانتشار الأمراض، وإشاعة الفوضى والاضطراب الاجتماعي.واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية 2025كشفت تحليلات أجرتها "سبوتنيك"، بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، سواء الغاز الطبيعي المسال أو الغاز المنقول عبر الأنابيب، ارتفعت إلى 1.5 مليار يورو خلال شهر أيار/مايو، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية عام 2025.وارتفع مستوى الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي على أساس شهري بنسبة 17%، وعلى أساس سنوي بنسبة 27%، وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 925 مليون يورو، بزيادة 31% مقارنة بنيسان/أبريل، و32% مقارنة بأيار/مايو من العام الماضي.وعلى مستوى الدول الأعضاء، تصدرت فرنسا قائمة أكبر مستوردي الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي خلال أيار/مايو، بقيمة بلغت 369.5 مليون يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس 2025، وارتفعت وارداتها على أساس شهري بمقدار 1.9 مرة، وعلى أساس سنوي بمقدار 1.5 مرة، واقتصرت مشترياتها على الغاز الطبيعي المسال.ويشير إلى أن العقود المبرمة العام الماضي ما زالت سارية حتى الآن، لكنها ستخضع للعقوبات ابتداءً من عام 2027، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط إضافية على دول المعابر مثل النمسا وسلوفينيا والمجر، التي تعتمد على خطوط الأنابيب الروسية كممرات رئيسية لإمداد الاتحاد الأوروبي.أول تحرك برلماني مصري بعد استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني وتأثر الملايينأثار استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني في مصر جدلًا كبيرًا لدى ملايين المواطنين، ما دفع الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات القرار.وأكد "الهضيبي"، في طلبه، أن منظومة الدعم التمويني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر، حيث يستفيد منها ما بين 65 و68 مليون مواطن.وأوضح أن إعلان وزارة التموين استبعاد نحو 850 ألف مستفيد أثار حالة من القلق بين المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من استبعاد أسر مستحقة للدعم نتيجة الاعتماد على قواعد بيانات غير محدثة أو تطبيق معايير لا تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بما قد يؤدي إلى حرمان مستحقين فعليين من الدعم.وأوضح خطاب، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، أن من يثبت استحقاقه سيعاد إدراجه في منظومة الدعم، بينما سيستمر استبعاد غير المستحقين القادرين ماليًا.وأشار إلى أن فلسفة الدولة تقوم على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن امتلاك المواطن لإمكانات مالية مرتفعة أو أصول تعكس مستوى معيشيًا مرتفعًا يجعله خارج دائرة المستحقين.

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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