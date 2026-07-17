شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260717/شركة-أمن-بحري-مسلحون-يستولون-على-ناقلة-أسانة-قبالة-الساحل-الجنوبي-لليمن-1115284917.html
شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن
شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن ناقلة المواد الكيميائية "أسانا" أرسلت نداء استغاثة حوالي الساعة 6:20 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، ولم يكن على متنها... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T14:49+0000
2026-07-17T14:49+0000
العالم
الصومال
سفن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_54c6e42a0513fbf7be5b29afc5a2f849.jpg
وقالت مصادر أمنية بحرية إن مسلحين يُعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة المواد الكيميائية "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن يوم الجمعة، وهم يسيطرون عليها، وقال أحد المصادر إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحادث يبدو مرتبطًا بقراصنة صوماليين.وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتم تأكيد علمها، كانت قد حددت ميناء بوصاصو الصومالي كوجهتها التالية، حسب ماورد في صحيفة "اندبندنت عربية".وأفاد مسؤول لوكالة "رويترز" بوجود سفينة حربية كورية جنوبية في المنطقة، وقالت مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية: "لا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد المهاجمين، وظروف الصعود إلى السفينة، وحالة السفينة وطاقمها غير واضحة". وتقع شركة "إكسون إنرجي"، المشغلة للسفينة والمسجلة في قواعد بيانات الشحن، في جزر مارشال، ولم يتسنَّ الوصول إليها للتعليق، وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن أفرادًا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة أثناء عبورها شرقًا في خليج عدن، على بُعد 65 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المكلا اليمني.
https://sarabic.ae/20260525/هل-لعبت-الأوضاع-الأمنية-المضطربة-جنوبي-اليمن-دورا-في-عودة-القرصنة-إلى-خليج-عدن-والبحر-الأحمر؟-1113727213.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a51da4b1263c1b9c842ed5c3b337d5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصومال, سفن, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الصومال, سفن, أخبار الاتحاد الأوروبي

شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن

14:49 GMT 17.07.2026
© Photo / x.comناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن ناقلة المواد الكيميائية "أسانا" أرسلت نداء استغاثة حوالي الساعة 6:20 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، ولم يكن على متنها أي فريق أمني مسلح وقت استيلاء المسلحين عليها، مضيفة أن المهاجمين يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة قرصنة.
وقالت مصادر أمنية بحرية إن مسلحين يُعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة المواد الكيميائية "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن يوم الجمعة، وهم يسيطرون عليها، وقال أحد المصادر إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحادث يبدو مرتبطًا بقراصنة صوماليين.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتم تأكيد علمها، كانت قد حددت ميناء بوصاصو الصومالي كوجهتها التالية، حسب ماورد في صحيفة "اندبندنت عربية".
وقال مسؤول في عملية "أسبيديس" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن، إن الجهود جارية لمساعدة ناقلة "أسانة" وتحديد ملابسات الحادث.
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
هل لعبت الأوضاع الأمنية المضطربة جنوبي اليمن دورا في عودة القرصنة إلى خليج عدن والبحر الأحمر؟
25 مايو, 15:56 GMT
وأفاد مسؤول لوكالة "رويترز" بوجود سفينة حربية كورية جنوبية في المنطقة، وقالت مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية: "لا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد المهاجمين، وظروف الصعود إلى السفينة، وحالة السفينة وطاقمها غير واضحة".
وتقع شركة "إكسون إنرجي"، المشغلة للسفينة والمسجلة في قواعد بيانات الشحن، في جزر مارشال، ولم يتسنَّ الوصول إليها للتعليق، وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن أفرادًا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة أثناء عبورها شرقًا في خليج عدن، على بُعد 65 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المكلا اليمني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала