https://sarabic.ae/20260717/شركة-أمن-بحري-مسلحون-يستولون-على-ناقلة-أسانة-قبالة-الساحل-الجنوبي-لليمن-1115284917.html

شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن

شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن

سبوتنيك عربي

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن ناقلة المواد الكيميائية "أسانا" أرسلت نداء استغاثة حوالي الساعة 6:20 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، ولم يكن على متنها... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T14:49+0000

2026-07-17T14:49+0000

2026-07-17T14:49+0000

العالم

الصومال

سفن

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_54c6e42a0513fbf7be5b29afc5a2f849.jpg

وقالت مصادر أمنية بحرية إن مسلحين يُعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة المواد الكيميائية "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن يوم الجمعة، وهم يسيطرون عليها، وقال أحد المصادر إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحادث يبدو مرتبطًا بقراصنة صوماليين.وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتم تأكيد علمها، كانت قد حددت ميناء بوصاصو الصومالي كوجهتها التالية، حسب ماورد في صحيفة "اندبندنت عربية".وأفاد مسؤول لوكالة "رويترز" بوجود سفينة حربية كورية جنوبية في المنطقة، وقالت مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية: "لا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد المهاجمين، وظروف الصعود إلى السفينة، وحالة السفينة وطاقمها غير واضحة". وتقع شركة "إكسون إنرجي"، المشغلة للسفينة والمسجلة في قواعد بيانات الشحن، في جزر مارشال، ولم يتسنَّ الوصول إليها للتعليق، وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن أفرادًا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة أثناء عبورها شرقًا في خليج عدن، على بُعد 65 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المكلا اليمني.

https://sarabic.ae/20260525/هل-لعبت-الأوضاع-الأمنية-المضطربة-جنوبي-اليمن-دورا-في-عودة-القرصنة-إلى-خليج-عدن-والبحر-الأحمر؟-1113727213.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصومال, سفن, أخبار الاتحاد الأوروبي