https://sarabic.ae/20260717/شركة-أمن-بحري-مسلحون-يستولون-على-ناقلة-أسانة-قبالة-الساحل-الجنوبي-لليمن-1115284917.html
شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن
شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن ناقلة المواد الكيميائية "أسانا" أرسلت نداء استغاثة حوالي الساعة 6:20 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، ولم يكن على متنها... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت مصادر أمنية بحرية إن مسلحين يُعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة المواد الكيميائية "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن يوم الجمعة، وهم يسيطرون عليها، وقال أحد المصادر إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحادث يبدو مرتبطًا بقراصنة صوماليين.وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتم تأكيد علمها، كانت قد حددت ميناء بوصاصو الصومالي كوجهتها التالية، حسب ماورد في صحيفة "اندبندنت عربية".وأفاد مسؤول لوكالة "رويترز" بوجود سفينة حربية كورية جنوبية في المنطقة، وقالت مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية: "لا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد المهاجمين، وظروف الصعود إلى السفينة، وحالة السفينة وطاقمها غير واضحة". وتقع شركة "إكسون إنرجي"، المشغلة للسفينة والمسجلة في قواعد بيانات الشحن، في جزر مارشال، ولم يتسنَّ الوصول إليها للتعليق، وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن أفرادًا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة أثناء عبورها شرقًا في خليج عدن، على بُعد 65 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المكلا اليمني.
https://sarabic.ae/20260525/هل-لعبت-الأوضاع-الأمنية-المضطربة-جنوبي-اليمن-دورا-في-عودة-القرصنة-إلى-خليج-عدن-والبحر-الأحمر؟-1113727213.html
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العالم, الصومال, سفن, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الصومال, سفن, أخبار الاتحاد الأوروبي
شركة أمن بحري: مسلحون يستولون على ناقلة "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن ناقلة المواد الكيميائية "أسانا" أرسلت نداء استغاثة حوالي الساعة 6:20 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، ولم يكن على متنها أي فريق أمني مسلح وقت استيلاء المسلحين عليها، مضيفة أن المهاجمين يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة قرصنة.
وقالت مصادر أمنية بحرية إن مسلحين يُعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة المواد الكيميائية "أسانة" قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن يوم الجمعة، وهم يسيطرون عليها، وقال أحد المصادر إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحادث يبدو مرتبطًا بقراصنة صوماليين.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتم تأكيد علمها، كانت قد حددت ميناء بوصاصو الصومالي كوجهتها التالية، حسب ماورد في صحيفة "اندبندنت عربية".
وقال مسؤول في عملية "أسبيديس" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن، إن الجهود جارية لمساعدة ناقلة "أسانة" وتحديد ملابسات الحادث.
وأفاد مسؤول لوكالة "رويترز" بوجود سفينة حربية كورية جنوبية في المنطقة، وقالت مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية: "لا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد المهاجمين، وظروف الصعود إلى السفينة، وحالة السفينة وطاقمها غير واضحة".
وتقع شركة "إكسون إنرجي"، المشغلة للسفينة والمسجلة في قواعد بيانات الشحن، في جزر مارشال، ولم يتسنَّ الوصول إليها للتعليق، وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن أفرادًا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة أثناء عبورها شرقًا في خليج عدن، على بُعد 65 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المكلا اليمني.