أطرف الصور لهذا الأسبوع

يتنافس الفرنسي مايكل أوليس (رقم 11) والإسباني مارك كوكوريلا (رقم 24) على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس.
يتنافس الفرنسي مايكل أوليس (رقم 11) والإسباني مارك كوكوريلا (رقم 24) على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس.
دراج محترف يرتدي الزي الأخضر والأبيض ينطلق بسرعة خلال سباق طواف فرنسا، وفي مقدمة الصورة يظهر ديك كعنصر فني مميز، في إشارة رمزية إلى الديك الذي يعد رمزًا تقليديًا لفرنسا.
دراج محترف يرتدي الزي الأخضر والأبيض ينطلق بسرعة خلال سباق طواف فرنسا، وفي مقدمة الصورة يظهر ديك كعنصر فني مميز، في إشارة رمزية إلى الديك الذي يعد رمزًا تقليديًا لفرنسا.
صورة تظهر الأمير هاري، وهو يشارك في جلسة "يوغا الماعز" الفريدة خلال مهرجان سكوتي الصيفي، ويظهر هاري في الصورة بقميص أزرق فاتح وهو يضع يديه خلف رأسه في وضعية مرحة، وشارك الأمير في هذه الجلسة كجزء من زيارته للمملكة المتحدة.
صورة تظهر الأمير هاري، وهو يشارك في جلسة "يوغا الماعز" الفريدة خلال مهرجان سكوتي الصيفي، ويظهر هاري في الصورة بقميص أزرق فاتح وهو يضع يديه خلف رأسه في وضعية مرحة، وشارك الأمير في هذه الجلسة كجزء من زيارته للمملكة المتحدة.
في مشهد طريف ومليء بالمرح، انطلق المشاركون في سباق بطولات العالم للديناصورات "تي-ريكس" في مضمار "Emerald Downs" بولاية واشنطن الأمريكية، حيث ارتدوا أزياء ديناصورات ملونة ضخمة وهم يركضون نحو خط النهاية في منافسة فريدة من نوعها.
في مشهد طريف ومليء بالمرح، انطلق المشاركون في سباق بطولات العالم للديناصورات "تي-ريكس" في مضمار "Emerald Downs" بولاية واشنطن الأمريكية، حيث ارتدوا أزياء ديناصورات ملونة ضخمة وهم يركضون نحو خط النهاية في منافسة فريدة من نوعها.
في روسيا، وتحديدًا في وسط مدينة سان بطرسبورغ، لجأ أحد الحلاقين إلى طريقة إبداعية وغير تقليدية للترويج لصالونه، حيث قام بقص شعر الزبائن في الهواء الطلق أمام المارة، في مشهد يجمع بين الحرفة والدعاية المبتكرة.
في روسيا، وتحديدًا في وسط مدينة سان بطرسبورغ، لجأ أحد الحلاقين إلى طريقة إبداعية وغير تقليدية للترويج لصالونه، حيث قام بقص شعر الزبائن في الهواء الطلق أمام المارة، في مشهد يجمع بين الحرفة والدعاية المبتكرة.
صورة تظهر تجول بجعة بكل حرية وثقة في حديقة سانت جيمس الشهيرة، متجولة بين الزوار، في مشهد يعكس التعايش بين الطبيعة والحياة الحضرية في إحدى أشهر حدائق العاصمة البريطانية.
صورة تظهر تجول بجعة بكل حرية وثقة في حديقة سانت جيمس الشهيرة، متجولة بين الزوار، في مشهد يعكس التعايش بين الطبيعة والحياة الحضرية في إحدى أشهر حدائق العاصمة البريطانية.
يظهر الحصان التقليدي "زالديكو" بألوانه الحمراء والصفراء في مهرجان سان فيرمين بمدينة بامبلونا الإسبانية، مرتديًا زيّه التقليدي المصنوع من القماش والكرتون كجزء من الاحتفالات التراثية للمهرجان.
يظهر الحصان التقليدي "زالديكو" بألوانه الحمراء والصفراء في مهرجان سان فيرمين بمدينة بامبلونا الإسبانية، مرتديًا زيّه التقليدي المصنوع من القماش والكرتون كجزء من الاحتفالات التراثية للمهرجان.
صورة من جزيرة "إيشيغاكي" اليابانية، يقف رجل تحت المطر الغزير ممسكًا بمظلته المكسورة التي عصفت بها رياح الإعصار "بافي" في 11 يوليو/تموز 2026، في مشهد يعكس آثار العاصفة القوية على الجزيرة.
صورة من جزيرة "إيشيغاكي" اليابانية، يقف رجل تحت المطر الغزير ممسكًا بمظلته المكسورة التي عصفت بها رياح الإعصار "بافي" في 11 يوليو/تموز 2026، في مشهد يعكس آثار العاصفة القوية على الجزيرة.
صورة من خارج ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا، تُظهر رجلًا مكسيكيا من المشجعين، برفقة كلبه داخل سيارة لعبة كهربائية صغيرة قبل مباراة بلجيكا وإيران في كأس العالم 2026 في 21 يونيو/حزيران، في مشهد يعبر عن روح المرح والحماس الكروي.
صورة من خارج ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا، تُظهر رجلًا مكسيكيا من المشجعين، برفقة كلبه داخل سيارة لعبة كهربائية صغيرة قبل مباراة بلجيكا وإيران في كأس العالم 2026 في 21 يونيو/حزيران، في مشهد يعبر عن روح المرح والحماس الكروي.
في مشهد مليء بالحيوية والمرح، تشارك امرأة في مهرجان التزلج على الألواح، على نهر "موسكفا" في العاصمة الروسية موسكو. تظهر المشاركة وهي ترتدي زيًا احتفاليًا ملونًا ومبتكرًا، حيث تجلس على لوح التزلج في وضعية مرحة، محيطة بعوامات برتقالية اللون تضمن سلامتها في الماء.
في مشهد مليء بالحيوية والمرح، تشارك امرأة في مهرجان التزلج على الألواح، على نهر "موسكفا" في العاصمة الروسية موسكو. تظهر المشاركة وهي ترتدي زيًا احتفاليًا ملونًا ومبتكرًا، حيث تجلس على لوح التزلج في وضعية مرحة، محيطة بعوامات برتقالية اللون تضمن سلامتها في الماء.