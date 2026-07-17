أطرف الصور لهذا الأسبوع

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في مشهد مليء بالحيوية والمرح، تشارك امرأة في مهرجان التزلج على الألواح، على نهر "موسكفا" في العاصمة الروسية موسكو. تظهر المشاركة وهي ترتدي زيًا احتفاليًا ملونًا ومبتكرًا، حيث تجلس على لوح التزلج في وضعية مرحة، محيطة بعوامات برتقالية اللون تضمن سلامتها في الماء.