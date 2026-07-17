أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
الكرملين: روسيا ترفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
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الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:59 GMT 17.07.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© AP Photo / Ashley Landis

يتنافس الفرنسي مايكل أوليس (رقم 11) والإسباني مارك كوكوريلا (رقم 24) على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس.

يتنافس الفرنسي مايكل أوليس (رقم 11) والإسباني مارك كوكوريلا (رقم 24) على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ashley Landis

يتنافس الفرنسي مايكل أوليس (رقم 11) والإسباني مارك كوكوريلا (رقم 24) على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس.

© REUTERS Gonzalo Fuentes

دراج محترف يرتدي الزي الأخضر والأبيض ينطلق بسرعة خلال سباق طواف فرنسا، وفي مقدمة الصورة يظهر ديك كعنصر فني مميز، في إشارة رمزية إلى الديك الذي يعد رمزًا تقليديًا لفرنسا.

دراج محترف يرتدي الزي الأخضر والأبيض ينطلق بسرعة خلال سباق طواف فرنسا، وفي مقدمة الصورة يظهر ديك كعنصر فني مميز، في إشارة رمزية إلى الديك الذي يعد رمزًا تقليديًا لفرنسا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Gonzalo Fuentes

دراج محترف يرتدي الزي الأخضر والأبيض ينطلق بسرعة خلال سباق طواف فرنسا، وفي مقدمة الصورة يظهر ديك كعنصر فني مميز، في إشارة رمزية إلى الديك الذي يعد رمزًا تقليديًا لفرنسا.

© AP Photo / Pool/Heathcliff O'Malley

صورة تظهر الأمير هاري، وهو يشارك في جلسة "يوغا الماعز" الفريدة خلال مهرجان سكوتي الصيفي، ويظهر هاري في الصورة بقميص أزرق فاتح وهو يضع يديه خلف رأسه في وضعية مرحة، وشارك الأمير في هذه الجلسة كجزء من زيارته للمملكة المتحدة.

صورة تظهر الأمير هاري، وهو يشارك في جلسة &quot;يوغا الماعز&quot; الفريدة خلال مهرجان سكوتي الصيفي، ويظهر هاري في الصورة بقميص أزرق فاتح وهو يضع يديه خلف رأسه في وضعية مرحة، وشارك الأمير في هذه الجلسة كجزء من زيارته للمملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Heathcliff O'Malley

صورة تظهر الأمير هاري، وهو يشارك في جلسة "يوغا الماعز" الفريدة خلال مهرجان سكوتي الصيفي، ويظهر هاري في الصورة بقميص أزرق فاتح وهو يضع يديه خلف رأسه في وضعية مرحة، وشارك الأمير في هذه الجلسة كجزء من زيارته للمملكة المتحدة.

© AP Photo / Lindsey Wasson

في مشهد طريف ومليء بالمرح، انطلق المشاركون في سباق بطولات العالم للديناصورات "تي-ريكس" في مضمار "Emerald Downs" بولاية واشنطن الأمريكية، حيث ارتدوا أزياء ديناصورات ملونة ضخمة وهم يركضون نحو خط النهاية في منافسة فريدة من نوعها.

في مشهد طريف ومليء بالمرح، انطلق المشاركون في سباق بطولات العالم للديناصورات &quot;تي-ريكس&quot; في مضمار &quot;Emerald Downs&quot; بولاية واشنطن الأمريكية، حيث ارتدوا أزياء ديناصورات ملونة ضخمة وهم يركضون نحو خط النهاية في منافسة فريدة من نوعها. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lindsey Wasson

في مشهد طريف ومليء بالمرح، انطلق المشاركون في سباق بطولات العالم للديناصورات "تي-ريكس" في مضمار "Emerald Downs" بولاية واشنطن الأمريكية، حيث ارتدوا أزياء ديناصورات ملونة ضخمة وهم يركضون نحو خط النهاية في منافسة فريدة من نوعها.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

في روسيا، وتحديدًا في وسط مدينة سان بطرسبورغ، لجأ أحد الحلاقين إلى طريقة إبداعية وغير تقليدية للترويج لصالونه، حيث قام بقص شعر الزبائن في الهواء الطلق أمام المارة، في مشهد يجمع بين الحرفة والدعاية المبتكرة.

في روسيا، وتحديدًا في وسط مدينة سان بطرسبورغ، لجأ أحد الحلاقين إلى طريقة إبداعية وغير تقليدية للترويج لصالونه، حيث قام بقص شعر الزبائن في الهواء الطلق أمام المارة، في مشهد يجمع بين الحرفة والدعاية المبتكرة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

في روسيا، وتحديدًا في وسط مدينة سان بطرسبورغ، لجأ أحد الحلاقين إلى طريقة إبداعية وغير تقليدية للترويج لصالونه، حيث قام بقص شعر الزبائن في الهواء الطلق أمام المارة، في مشهد يجمع بين الحرفة والدعاية المبتكرة.

© AP Photo / Alberto Pezzali

صورة تظهر تجول بجعة بكل حرية وثقة في حديقة سانت جيمس الشهيرة، متجولة بين الزوار، في مشهد يعكس التعايش بين الطبيعة والحياة الحضرية في إحدى أشهر حدائق العاصمة البريطانية.

صورة تظهر تجول بجعة بكل حرية وثقة في حديقة سانت جيمس الشهيرة، متجولة بين الزوار، في مشهد يعكس التعايش بين الطبيعة والحياة الحضرية في إحدى أشهر حدائق العاصمة البريطانية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Pezzali

صورة تظهر تجول بجعة بكل حرية وثقة في حديقة سانت جيمس الشهيرة، متجولة بين الزوار، في مشهد يعكس التعايش بين الطبيعة والحياة الحضرية في إحدى أشهر حدائق العاصمة البريطانية.

© REUTERS Vincent West

يظهر الحصان التقليدي "زالديكو" بألوانه الحمراء والصفراء في مهرجان سان فيرمين بمدينة بامبلونا الإسبانية، مرتديًا زيّه التقليدي المصنوع من القماش والكرتون كجزء من الاحتفالات التراثية للمهرجان.

يظهر الحصان التقليدي &quot;زالديكو&quot; بألوانه الحمراء والصفراء في مهرجان سان فيرمين بمدينة بامبلونا الإسبانية، مرتديًا زيّه التقليدي المصنوع من القماش والكرتون كجزء من الاحتفالات التراثية للمهرجان. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Vincent West

يظهر الحصان التقليدي "زالديكو" بألوانه الحمراء والصفراء في مهرجان سان فيرمين بمدينة بامبلونا الإسبانية، مرتديًا زيّه التقليدي المصنوع من القماش والكرتون كجزء من الاحتفالات التراثية للمهرجان.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

صورة من جزيرة "إيشيغاكي" اليابانية، يقف رجل تحت المطر الغزير ممسكًا بمظلته المكسورة التي عصفت بها رياح الإعصار "بافي" في 11 يوليو/تموز 2026، في مشهد يعكس آثار العاصفة القوية على الجزيرة.

صورة من جزيرة &quot;إيشيغاكي&quot; اليابانية، يقف رجل تحت المطر الغزير ممسكًا بمظلته المكسورة التي عصفت بها رياح الإعصار &quot;بافي&quot; في 11 يوليو/تموز 2026، في مشهد يعكس آثار العاصفة القوية على الجزيرة. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Kim Kyung-Hoon

صورة من جزيرة "إيشيغاكي" اليابانية، يقف رجل تحت المطر الغزير ممسكًا بمظلته المكسورة التي عصفت بها رياح الإعصار "بافي" في 11 يوليو/تموز 2026، في مشهد يعكس آثار العاصفة القوية على الجزيرة.

© REUTERS Mike Blake

صورة من خارج ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا، تُظهر رجلًا مكسيكيا من المشجعين، برفقة كلبه داخل سيارة لعبة كهربائية صغيرة قبل مباراة بلجيكا وإيران في كأس العالم 2026 في 21 يونيو/حزيران، في مشهد يعبر عن روح المرح والحماس الكروي.

صورة من خارج ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا، تُظهر رجلًا مكسيكيا من المشجعين، برفقة كلبه داخل سيارة لعبة كهربائية صغيرة قبل مباراة بلجيكا وإيران في كأس العالم 2026 في 21 يونيو/حزيران، في مشهد يعبر عن روح المرح والحماس الكروي. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Mike Blake

صورة من خارج ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا، تُظهر رجلًا مكسيكيا من المشجعين، برفقة كلبه داخل سيارة لعبة كهربائية صغيرة قبل مباراة بلجيكا وإيران في كأس العالم 2026 في 21 يونيو/حزيران، في مشهد يعبر عن روح المرح والحماس الكروي.

© REUTERS Ramil Sitdikov

في مشهد مليء بالحيوية والمرح، تشارك امرأة في مهرجان التزلج على الألواح، على نهر "موسكفا" في العاصمة الروسية موسكو. تظهر المشاركة وهي ترتدي زيًا احتفاليًا ملونًا ومبتكرًا، حيث تجلس على لوح التزلج في وضعية مرحة، محيطة بعوامات برتقالية اللون تضمن سلامتها في الماء.

في مشهد مليء بالحيوية والمرح، تشارك امرأة في مهرجان التزلج على الألواح، على نهر &quot;موسكفا&quot; في العاصمة الروسية موسكو. تظهر المشاركة وهي ترتدي زيًا احتفاليًا ملونًا ومبتكرًا، حيث تجلس على لوح التزلج في وضعية مرحة، محيطة بعوامات برتقالية اللون تضمن سلامتها في الماء. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Ramil Sitdikov

في مشهد مليء بالحيوية والمرح، تشارك امرأة في مهرجان التزلج على الألواح، على نهر "موسكفا" في العاصمة الروسية موسكو. تظهر المشاركة وهي ترتدي زيًا احتفاليًا ملونًا ومبتكرًا، حيث تجلس على لوح التزلج في وضعية مرحة، محيطة بعوامات برتقالية اللون تضمن سلامتها في الماء.

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