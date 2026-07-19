https://sarabic.ae/20260719/آر-بي-إل---20-مدفع-رشاش-روسي-يطلق-800-رصاصة-في-الدقيقة-1115330504.html
"آر بي إل - 20".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
"آر بي إل - 20".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
سبوتنيك عربي
طورت روسيا المدفع الرشاش "آر بي إل-20" لتوفير نيران مستمرة للمشاة، مع تصميم خفيف ونظام تلقيم بالحزام يتيح سرعة إعادة التعبئة، إلى جانب مرونة اختيار النسخة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T16:57+0000
2026-07-19T16:57+0000
2026-07-19T16:57+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115330192_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c6cce862c7791777e787f68f2d463bc1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115330192_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_3cedc5ab29a2131a2f1a6db799174007.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"آر بي إل - 20".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
طورت روسيا المدفع الرشاش "آر بي إل-20" لتوفير نيران مستمرة للمشاة، مع تصميم خفيف ونظام تلقيم بالحزام يتيح سرعة إعادة التعبئة، إلى جانب مرونة اختيار النسخة المناسبة لمختلف المهام القتالية.