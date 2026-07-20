https://sarabic.ae/20260720/استخدام-الذكاء-الاصطناعي-ومنصات-الدفع-والأمن-الغذائي-في-المنطقة-أولويات-قمة-روسيا-أفريقيا-1115324432.html
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
سبوتنيك عربي
تستعد روسيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى انعقاد القمة الروسية الأفريقية في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد أعلن وزير الخارجية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T08:00+0000
2026-07-20T08:00+0000
2026-07-20T08:00+0000
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استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
سبوتنيك عربي
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
وأوضح لافروف أن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أهم الأولويات، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، إنه ناقش معها مشاركة رئيس غينيا بيساو في هذا الحدث. وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو، صرّحت بأن بلادها لن تنسى أبدًا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.وأوضح ناصر أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تقوم على المشاركة في مواجهة المخاطر المشتركة، خاصة مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة الموجهة بالذكاء الاصطناعي في أنشطة تهدد الاستقرار في كل من روسيا والقارة الأفريقية.بوركينا فاسو تعتبر مسؤولين اثنين من بعثة الاتحاد الأوروبي لديها غير مرغوب فيهما وتمهلهما 72 ساعة لمغادرة أراضيهايستمر التصعيد بين بوركينا فاسو ودول الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السلطات في واغادوغو بطرد اثنين من المسؤولين في بعثة الاتحاد، وأبلغتهما بأنهما غير مرغوب فيهما في البلاد، وعليهما المغادرة خلال 72 ساعة.وذكرت وكالة أنباء بوركينا الرسمية أن الإجراء يشمل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة ذاتها.ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي توضيح رسمي لأسباب ترحيلهما، ودون الكشف عن اسميهما.وردّت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، بالقول إن الاتحاد يأسف لهذا القرار الذي اتخذته سلطات بوركينا فاسو، والذي لا ترى له أي أساس، مضيفة أن الاتحاد "يقيم الوضع حاليًا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب".وأوضحت أن هذه الدول تعتبر أي حديث أوروبي عن الوضع الإنساني تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية، وهو ما يرفضه قادتها العسكريون رفضًا قاطعًا. وأشارت البشبيشي إلى أن بوركينا فاسو اتخذت إجراءات حاسمة مؤخرًا بطرد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى أزمات سياسية على المدى القصير.
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نوران عطالله
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سبوتنيك عربي
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نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نبض أفريقيا, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, аудио
نبض أفريقيا, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, аудио
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
تستعد روسيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى انعقاد القمة الروسية الأفريقية في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أهم الأولويات المطروحة على جدول هذه القمة خلال لقائه وزيرة خارجية غينيا بيساو التي زارت روسيا أخيرا.
وأوضح لافروف
أن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أهم الأولويات، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، إنه ناقش معها مشاركة رئيس غينيا بيساو في هذا الحدث.
وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو، صرّحت بأن بلادها لن تنسى أبدًا مساعدة روسيا
لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.
قال الخبير في الشؤون الأفريقية، إبراهيم ناصر، إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد أبرز الأدوات المؤثرة في ملفات التنمية والأمن والدفاع، وهو ما يفرض على الأطراف الدولية ضرورة السيطرة على هذه التكنولوجيا وتوظيفها في مواجهة التحديات المتعاظمة.
وأوضح ناصر أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية
تقوم على المشاركة في مواجهة المخاطر المشتركة، خاصة مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة الموجهة بالذكاء الاصطناعي في أنشطة تهدد الاستقرار في كل من روسيا والقارة الأفريقية.
بوركينا فاسو تعتبر مسؤولين اثنين من بعثة الاتحاد الأوروبي لديها غير مرغوب فيهما وتمهلهما 72 ساعة لمغادرة أراضيها
يستمر التصعيد بين بوركينا فاسو
ودول الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السلطات في واغادوغو بطرد اثنين من المسؤولين في بعثة الاتحاد، وأبلغتهما بأنهما غير مرغوب فيهما في البلاد، وعليهما المغادرة خلال 72 ساعة.
وذكرت وكالة أنباء بوركينا الرسمية أن الإجراء يشمل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة ذاتها.
ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي توضيح رسمي لأسباب ترحيلهما، ودون الكشف عن اسميهما.
وردّت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، بالقول إن الاتحاد يأسف لهذا القرار الذي اتخذته سلطات بوركينا فاسو
، والذي لا ترى له أي أساس، مضيفة أن الاتحاد "يقيم الوضع حاليًا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب".
قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، هبة البشبيشي، إن التوتر بين الاتحاد الأوروبي ودول في غرب أفريقيا، وعلى رأسها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يشهد تصاعدًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني.
وأوضحت أن هذه الدول تعتبر أي حديث أوروبي عن الوضع الإنساني
تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية، وهو ما يرفضه قادتها العسكريون رفضًا قاطعًا.
وأشارت البشبيشي إلى أن بوركينا فاسو اتخذت إجراءات حاسمة مؤخرًا بطرد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى أزمات سياسية على المدى القصير.