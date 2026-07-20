استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260720/استخدام-الذكاء-الاصطناعي-ومنصات-الدفع-والأمن-الغذائي-في-المنطقة-أولويات-قمة-روسيا-أفريقيا-1115324432.html
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
سبوتنيك عربي
تستعد روسيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى انعقاد القمة الروسية الأفريقية في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد أعلن وزير الخارجية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T08:00+0000
2026-07-20T08:00+0000
راديو
نبض أفريقيا
أفريقيا
أخبار روسيا اليوم
بوركينا فاسو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115324258_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_47e70e431adf5a9438002148c5fea4c7.png
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
سبوتنيك عربي
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
وأوضح لافروف أن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أهم الأولويات، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، إنه ناقش معها مشاركة رئيس غينيا بيساو في هذا الحدث. وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو، صرّحت بأن بلادها لن تنسى أبدًا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.وأوضح ناصر أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تقوم على المشاركة في مواجهة المخاطر المشتركة، خاصة مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة الموجهة بالذكاء الاصطناعي في أنشطة تهدد الاستقرار في كل من روسيا والقارة الأفريقية.بوركينا فاسو تعتبر مسؤولين اثنين من بعثة الاتحاد الأوروبي لديها غير مرغوب فيهما وتمهلهما 72 ساعة لمغادرة أراضيهايستمر التصعيد بين بوركينا فاسو ودول الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السلطات في واغادوغو بطرد اثنين من المسؤولين في بعثة الاتحاد، وأبلغتهما بأنهما غير مرغوب فيهما في البلاد، وعليهما المغادرة خلال 72 ساعة.وذكرت وكالة أنباء بوركينا الرسمية أن الإجراء يشمل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة ذاتها.ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي توضيح رسمي لأسباب ترحيلهما، ودون الكشف عن اسميهما.وردّت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، بالقول إن الاتحاد يأسف لهذا القرار الذي اتخذته سلطات بوركينا فاسو، والذي لا ترى له أي أساس، مضيفة أن الاتحاد "يقيم الوضع حاليًا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب".وأوضحت أن هذه الدول تعتبر أي حديث أوروبي عن الوضع الإنساني تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية، وهو ما يرفضه قادتها العسكريون رفضًا قاطعًا. وأشارت البشبيشي إلى أن بوركينا فاسو اتخذت إجراءات حاسمة مؤخرًا بطرد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى أزمات سياسية على المدى القصير.
أفريقيا
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115324258_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_14dba165588684c6053193154862eede.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نبض أفريقيا, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, аудио
نبض أفريقيا, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, аудио

استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"

08:00 GMT 20.07.2026
راديو
استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
تستعد روسيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى انعقاد القمة الروسية الأفريقية في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أهم الأولويات المطروحة على جدول هذه القمة خلال لقائه وزيرة خارجية غينيا بيساو التي زارت روسيا أخيرا.
وأوضح لافروف أن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أهم الأولويات، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، إنه ناقش معها مشاركة رئيس غينيا بيساو في هذا الحدث.
وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو، صرّحت بأن بلادها لن تنسى أبدًا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.

قال الخبير في الشؤون الأفريقية، إبراهيم ناصر، إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد أبرز الأدوات المؤثرة في ملفات التنمية والأمن والدفاع، وهو ما يفرض على الأطراف الدولية ضرورة السيطرة على هذه التكنولوجيا وتوظيفها في مواجهة التحديات المتعاظمة.

وأوضح ناصر أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تقوم على المشاركة في مواجهة المخاطر المشتركة، خاصة مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة الموجهة بالذكاء الاصطناعي في أنشطة تهدد الاستقرار في كل من روسيا والقارة الأفريقية.
بوركينا فاسو تعتبر مسؤولين اثنين من بعثة الاتحاد الأوروبي لديها غير مرغوب فيهما وتمهلهما 72 ساعة لمغادرة أراضيها
يستمر التصعيد بين بوركينا فاسو ودول الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السلطات في واغادوغو بطرد اثنين من المسؤولين في بعثة الاتحاد، وأبلغتهما بأنهما غير مرغوب فيهما في البلاد، وعليهما المغادرة خلال 72 ساعة.
وذكرت وكالة أنباء بوركينا الرسمية أن الإجراء يشمل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة ذاتها.
ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي توضيح رسمي لأسباب ترحيلهما، ودون الكشف عن اسميهما.
وردّت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، بالقول إن الاتحاد يأسف لهذا القرار الذي اتخذته سلطات بوركينا فاسو، والذي لا ترى له أي أساس، مضيفة أن الاتحاد "يقيم الوضع حاليًا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب".

قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، هبة البشبيشي، إن التوتر بين الاتحاد الأوروبي ودول في غرب أفريقيا، وعلى رأسها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يشهد تصاعدًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني.

وأوضحت أن هذه الدول تعتبر أي حديث أوروبي عن الوضع الإنساني تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية، وهو ما يرفضه قادتها العسكريون رفضًا قاطعًا.
وأشارت البشبيشي إلى أن بوركينا فاسو اتخذت إجراءات حاسمة مؤخرًا بطرد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى أزمات سياسية على المدى القصير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала