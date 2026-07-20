https://sarabic.ae/20260720/استخدام-الذكاء-الاصطناعي-ومنصات-الدفع-والأمن-الغذائي-في-المنطقة-أولويات-قمة-روسيا-أفريقيا-1115324432.html

استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"

استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"

سبوتنيك عربي

تستعد روسيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى انعقاد القمة الروسية الأفريقية في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد أعلن وزير الخارجية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T08:00+0000

2026-07-20T08:00+0000

2026-07-20T08:00+0000

راديو

نبض أفريقيا

أفريقيا

أخبار روسيا اليوم

بوركينا فاسو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115324258_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_47e70e431adf5a9438002148c5fea4c7.png

استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا" سبوتنيك عربي استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"

وأوضح لافروف أن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أهم الأولويات، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، إنه ناقش معها مشاركة رئيس غينيا بيساو في هذا الحدث. وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو، صرّحت بأن بلادها لن تنسى أبدًا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.وأوضح ناصر أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تقوم على المشاركة في مواجهة المخاطر المشتركة، خاصة مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة الموجهة بالذكاء الاصطناعي في أنشطة تهدد الاستقرار في كل من روسيا والقارة الأفريقية.بوركينا فاسو تعتبر مسؤولين اثنين من بعثة الاتحاد الأوروبي لديها غير مرغوب فيهما وتمهلهما 72 ساعة لمغادرة أراضيهايستمر التصعيد بين بوركينا فاسو ودول الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السلطات في واغادوغو بطرد اثنين من المسؤولين في بعثة الاتحاد، وأبلغتهما بأنهما غير مرغوب فيهما في البلاد، وعليهما المغادرة خلال 72 ساعة.وذكرت وكالة أنباء بوركينا الرسمية أن الإجراء يشمل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة ذاتها.ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي توضيح رسمي لأسباب ترحيلهما، ودون الكشف عن اسميهما.وردّت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، بالقول إن الاتحاد يأسف لهذا القرار الذي اتخذته سلطات بوركينا فاسو، والذي لا ترى له أي أساس، مضيفة أن الاتحاد "يقيم الوضع حاليًا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب".وأوضحت أن هذه الدول تعتبر أي حديث أوروبي عن الوضع الإنساني تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية، وهو ما يرفضه قادتها العسكريون رفضًا قاطعًا. وأشارت البشبيشي إلى أن بوركينا فاسو اتخذت إجراءات حاسمة مؤخرًا بطرد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى أزمات سياسية على المدى القصير.

أفريقيا

بوركينا فاسو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نبض أفريقيا, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, аудио