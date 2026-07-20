https://sarabic.ae/20260720/المصريون-يهربون-من-موجة-الحر-إلى-شاطئ-البحر-صور-وفيديو-1115354072.html

المصريون يهربون من موجة الحر إلى شاطئ البحر... صور وفيديو

المصريون يهربون من موجة الحر إلى شاطئ البحر... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تحولت السواحل المصرية إلى ملجأ للمصريين من حرارة الجو الحارقة، التي تجاوزت 40 درجة في بعض المحافظات، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين وأسرهم إلى الهروب إلى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T19:38+0000

2026-07-20T19:38+0000

2026-07-20T19:38+0000

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رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها كثير من الأسر، إلا أن الذهاب إلى الشواطئ أصبح ضرورة للبعض وحلما لآخرين. وتتفاوت إمكانيات كل أسرة، وهو ما يحدد قدرتها على الإقامة أو البقاء في المصيف، فهناك مصطافو اليوم الواحد، وهم القادمون من الأماكن القريبة، حيث تأتي الأسرة بسيارة لقضاء اليوم كاملا على الشاطئ ثم تغادر، وآخرون يقضون ما بين ليلة وأسبوع.تعتبر بعض شواطئ عروس البحر المتوسط المكان الأكثر جذبا لغالبية الطبقة المتوسطة من الشعب المصري، نظرا لقلة التكاليف وسهولة الإقامة والحياة العادية، بعيدا عن التكاليف الباهظة في القرى والمنتجعات السياحية التي تفوق القدرة المالية للمواطن المتوسط والعادي.خلال جولة "سبوتنيك" في شواطئ الإسكندرية، رصدت العديد من المظاهر التي تتسم بالفرح والخروج من الضغوط التي تعيشها الأسر طوال العام.فما إن انتهت الامتحانات في مختلف المراحل، حتى اتجهت المركبات نحو الشمال من محافظات الصعيد شماله وجنوبه، والقاهرة، والجيزة، وغيرها، إلى الشواطئ، لقضاء أيام من الاستمتاع بهواء البحر والسمر والألعاب واستمتاع الأطفال.أما محمد من محافظة البحيرة في شمال البلاد، فيقول: "أتيت إلى هنا بعد عام طويل من الدراسة، والآن أستمتع بوقتي على الشاطئ، وألعب كرة القدم مع أصدقائي، وأنزل إلى الماء، وأشعر بسعادة لأنني هنا على الساحل".أما هاشم فرغلي، الذي أتى من محافظة أسيوط في صعيد مصر، فيقول: "أتيت إلى هنا من مسافة تزيد على 500 كيلومتر كي أستمتع بالهواء المنعش، بعيدا عن الشمس الحارقة والموجة الحارة، أو شديدة الحرارة، التي تتعرض لها مصر في هذه الأيام، خاصة أننا في شهر يوليو/ تموز، المعروف بارتفاع درجات الحرارة. الأجواء جميلة ورائعة، والجميع يشعر كأنه أسرة واحدة".بدوره، يقول نور أحمد من القاهرة: "أتيت إلى هنا بالتحديد نظرا للأجواء الرائعة البعيدة عن التكلف، وقد أتيت أنا وزملائي في فريق الكرة الذي ألعب له لقضاء وقت جميل، وفي الوقت نفسه نتدرب في الهواء الطلق، بعيدا عن أجواء المدن الصاخبة، فالصيف فرصة للهروب من زحام المدن إلى الزحام الجميل على شواطئ البحر. ويتفق معه محمد فريد، الذي يقضي أكثر من 10 أيام على الشاطئ مع أسرته، ويقضون أوقاتا جميلة.وبالرؤية نفسها، تقول مريم، وهي طالبة بالمرحلة الإعدادية، إنها تعبر عن سعادتها بهذه الأجواء، وأنها اعتادت المجيء إلى الشاطئ كل عام في مثل هذا التوقيت.تشهد مصر خلال شهر يوليو من كل عام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إلا أن موجات الحر شهدت تسجيل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في عدد من المحافظات، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، سواء في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى أو جنوبي البلاد.

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أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

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