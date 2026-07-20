https://sarabic.ae/20260720/بيانات-تكشف-مدى-تطور-قناة-السويس-في-آخر-10-سنوات-1115346982.html
بيانات تكشف مدى تطور قناة السويس في آخر 10 سنوات
بيانات تكشف مدى تطور قناة السويس في آخر 10 سنوات
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تطور قيمة الاستثمارات خلال الـ10 السنوات المنقضية منذ إنشاء الهيئة، في 1 يناير/ كانون الثاني وحتى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T13:43+0000
2026-07-20T13:43+0000
2026-07-20T13:43+0000
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ووفقا للهيئة، بلغت الاستثمارات نحو 25 مليار و912 مليون دولار، موزعةً بين المناطق الصناعية والموانئ.
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مصر, أخبار مصر الآن, انفوجرافيك, инфографика
مصر, أخبار مصر الآن, انفوجرافيك, инфографика
بيانات تكشف مدى تطور قناة السويس في آخر 10 سنوات
كشفت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تطور قيمة الاستثمارات خلال الـ10 السنوات المنقضية منذ إنشاء الهيئة، في 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 2026.
ووفقا للهيئة، بلغت الاستثمارات نحو 25 مليار و912 مليون دولار، موزعةً بين المناطق الصناعية والموانئ.