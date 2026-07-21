https://sarabic.ae/20260721/إسبانيا-تتربع-على-عرش-كرة-القدم-العالمية-للمرة-الثانية-1115382943.html

إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية

إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية

سبوتنيك عربي

فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما هزم نظيره الأرجنتيني 1-صفر، في المباراة النهائية المثيرة التي امتدت لوقت إضافي على... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T16:14+0000

2026-07-21T16:14+0000

2026-07-21T16:18+0000

راديو

من الملعب

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إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية سبوتنيك عربي المحور الأول: توّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 - صفر على منتخب الأرجنتين، ليستعيد اللقب الذي سبق أن توّج به عام 2010 بجنوب إفريقيا المحور الثاني: اتفقت الصحف العالمية، عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، على أن المنتخب الإسباني استحق التتويج بلقب البطولة، عقب فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف بعد الوقت الإضافي المحور الثالث: تُوّج قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2026، بعدما أنهى البطولة برصيد 10 أهداف

في هذا الإطار، قالت الصحافية الرياضية، دينا فرنسيس، إن تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم جاء عن جدارة واستحقاق، مؤكدة أنها رشحته للفوز بالبطولة منذ اللحظة الأولى لانطلاق المنافسات، نظراً لما يمتلكه من منظومة كروية متكاملة وأسلوب لعب واضح. وأوضحت أن ما قدمه المنتخب الإسباني في المباراة النهائية أمام الأرجنتين عكس تفوقه الفني والتكتيكي، إذ فرض سيطرته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة معظم فترات المباراة، ليترجم أفضليته إلى انتصار مستحق.وأضافت أن الحديث عن سهولة مشوار المنتخب الأرجنتيني نحو المباراة النهائية لا يعكس حقيقة ما جرى في البطولة، مشيرة إلى أن طريقه لم يكن سهلاً كما يشاع، إلا أن الفريق لم يظهر بالمستوى الذي انتظره الجمهور في المباراة النهائية، الأمر الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لعشاقه. كما رأت أن اعتماد المنتخب الأرجنتيني على الخشونة في بعض فترات اللقاء كان دليلاً على غياب الحلول والخطط الفنية القادرة على مجاراة الأداء الإسباني، خاصة بعد أن فرض المنتخب الإسباني إيقاعه وسيطر على تفاصيل المباراة.وعن سر تفوق المنتخب الإسباني، أكدت فرنسيس أن هوية الكرة الإسبانية أصبحت راسخة، وأن المنتخب يمتلك ما وصفته بـ"DNA الاستحواذ على الكرة"، وهو الأسلوب الذي يميزه منذ سنوات ويمنحه الأفضلية أمام منافسيه. وأضافت أن استمرار المنتخب الإسباني في الاعتماد على المنظومة الكروية الحالية، مع الحفاظ على فلسفة اللعب نفسها، سيمنحه القدرة على تحقيق المزيد من البطولات والألقاب خلال السنوات المقبلة.وجه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، تحية مؤثرة إلى زملائه في الفريق، مشيداً بما حققوه من نجاحات خلال الأعوام الأخيرة، وذلك عبر منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.ونشر ميسي صورة لجميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والمدربين وطاقم العاملين، وعلق عليها: "أياً كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تنسى ولا يمكن لأحد أن يمحيها. هيا يا أرجنتين".وبهذا الإطار، أعربت دينا فرنسيس عن اعتقادها بأن كأس العالم 2026، الذي اختتم منافساته الأحد، سيكون المحطة الأخيرة له في المونديال، معتبرة أن الوقت قد حان ليفسح المجال أمام المواهب الجديدة لقيادة المنتخب الأرجنتيني في المرحلة المقبلة، ومواصلة بناء جيل جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأرقام القياسية في عالم كرة القدم لا تدوم إلى الأبد، مشيرة إلى أن جميع الإنجازات والأرقام وُجدت لكي تُكسر، وأن هذه هي طبيعة الرياضة التي تشهد باستمرار بروز أبطال جدد وصناعة إنجازات جديدة.

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من الملعب, аудио