انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا

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رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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بين بيروت والقاهرة
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123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
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29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
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مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا
انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لانطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجمعها... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا

11:58 GMT 21.07.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لانطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© REUTERS Pool/Aaron Favila

وزير الخارجية الميانماري الدائم (هاو خان سوم)، ووزير الخارجية الماليزي (محمد حسن)، ونائب وزير الخارجية التايلاندي (فيجافات إيسارابهاكدي)، ووزير خارجية تيمور الشرقية (بنديتو دوس سانتوس فريتاس)، ونائب وزير خارجية فيتنام (دانغ هوانغ زانغ)، ووزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين (تيريزا لازارو)، ووزير خارجية سنغافورة (فيفيان بالاكريشنان)، ووزير خارجية بروناي (الأمير عبد المتين بولكية)، ووزير خارجية كمبوديا (براك سوهون)، ووزير خارجية إندونيسيا (سوجيونو)، ووزير خارجية لاوس (ثونغسافان فومفيهاين)، والأمين العام للآسيان (كاو كيم هورن) يلتقطون صورة جماعية خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، في مدينة باساي، الفلبين، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2026.

وزير الخارجية الميانماري الدائم (هاو خان سوم)، ووزير الخارجية الماليزي (محمد حسن)، ونائب وزير الخارجية التايلاندي (فيجافات إيسارابهاكدي)، ووزير خارجية تيمور الشرقية (بنديتو دوس سانتوس فريتاس)، ونائب وزير خارجية فيتنام (دانغ هوانغ زانغ)، ووزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين (تيريزا لازارو)، ووزير خارجية سنغافورة (فيفيان بالاكريشنان)، ووزير خارجية بروناي (الأمير عبد المتين بولكية)، ووزير خارجية كمبوديا (براك سوهون)، ووزير خارجية إندونيسيا (سوجيونو)، ووزير خارجية لاوس (ثونغسافان فومفيهاين)، والأمين العام للآسيان (كاو كيم هورن) يلتقطون صورة جماعية خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، في مدينة باساي، الفلبين، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS Pool/Aaron Favila

وزير الخارجية الميانماري الدائم (هاو خان سوم)، ووزير الخارجية الماليزي (محمد حسن)، ونائب وزير الخارجية التايلاندي (فيجافات إيسارابهاكدي)، ووزير خارجية تيمور الشرقية (بنديتو دوس سانتوس فريتاس)، ونائب وزير خارجية فيتنام (دانغ هوانغ زانغ)، ووزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين (تيريزا لازارو)، ووزير خارجية سنغافورة (فيفيان بالاكريشنان)، ووزير خارجية بروناي (الأمير عبد المتين بولكية)، ووزير خارجية كمبوديا (براك سوهون)، ووزير خارجية إندونيسيا (سوجيونو)، ووزير خارجية لاوس (ثونغسافان فومفيهاين)، والأمين العام للآسيان (كاو كيم هورن) يلتقطون صورة جماعية خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، في مدينة باساي، الفلبين، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2026.

© Photo / Official channel of the Russian MFA

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مانيلا للمشاركة في الفعاليات الوزارية السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مانيلا للمشاركة في الفعاليات الوزارية السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Official channel of the Russian MFA

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مانيلا للمشاركة في الفعاليات الوزارية السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

© AP Photo / Aaron Favila

تقوم قوات الشرطة بدوريات خارج مقر انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمؤتمرات الوزارية اللاحقة، والذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

 تقوم قوات الشرطة بدوريات خارج مقر انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمؤتمرات الوزارية اللاحقة، والذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Aaron Favila

تقوم قوات الشرطة بدوريات خارج مقر انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمؤتمرات الوزارية اللاحقة، والذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

© REUTERS Pool/Francis R Malasig

وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتطلع خلال مشاركته في مشاورة غير رسمية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.

وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتطلع خلال مشاركته في مشاورة غير رسمية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Pool/Francis R Malasig

وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتطلع خلال مشاركته في مشاورة غير رسمية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.

© REUTERS Pool/Francis R Malasig

رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تترأس مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.

رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تترأس مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Pool/Francis R Malasig

رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تترأس مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.

© REUTERS Pool/FRANCIS R. MALASIG

رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تتجول أثناء ترؤسها مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تتجول أثناء ترؤسها مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Pool/FRANCIS R. MALASIG

رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تتجول أثناء ترؤسها مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

© REUTERS Poo/Aaron Favila

وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو (يسار)، ووزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان (في الوسط)، ووزير خارجية بروناي الأمير عبد المتين بولكية، يتحدثون خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.

وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو (يسار)، ووزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان (في الوسط)، ووزير خارجية بروناي الأمير عبد المتين بولكية، يتحدثون خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني. - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS Poo/Aaron Favila

وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو (يسار)، ووزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان (في الوسط)، ووزير خارجية بروناي الأمير عبد المتين بولكية، يتحدثون خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.

© REUTERS Pool/Brendan Smialowski

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وزوجته جانيت دوسديبيس روبيو، يصلان قبل اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وزوجته جانيت دوسديبيس روبيو، يصلان قبل اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Pool/Brendan Smialowski

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وزوجته جانيت دوسديبيس روبيو، يصلان قبل اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

© AP Photo / Pool/Ezra Acayan

وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، يتحدث مع وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، يتحدث مع وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Ezra Acayan

وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، يتحدث مع وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

© REUTERS Noel Celis

امرأة تلتقط صورة أمام شعار معاهدة الصداقة والتعاون في المركز الإعلامي الدولي، خلال الدورة التاسعة والخمسين لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)والاجتماعات المرتبطة به، في باساي، مترو مانيلا، الفلبين.

امرأة تلتقط صورة أمام شعار معاهدة الصداقة والتعاون في المركز الإعلامي الدولي، خلال الدورة التاسعة والخمسين لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)والاجتماعات المرتبطة به، في باساي، مترو مانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Noel Celis

امرأة تلتقط صورة أمام شعار معاهدة الصداقة والتعاون في المركز الإعلامي الدولي، خلال الدورة التاسعة والخمسين لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)والاجتماعات المرتبطة به، في باساي، مترو مانيلا، الفلبين.

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