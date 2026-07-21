انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا

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رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تترأس مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.