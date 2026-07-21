انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا

وزير الخارجية الميانماري الدائم (هاو خان سوم)، ووزير الخارجية الماليزي (محمد حسن)، ونائب وزير الخارجية التايلاندي (فيجافات إيسارابهاكدي)، ووزير خارجية تيمور الشرقية (بنديتو دوس سانتوس فريتاس)، ونائب وزير خارجية فيتنام (دانغ هوانغ زانغ)، ووزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين (تيريزا لازارو)، ووزير خارجية سنغافورة (فيفيان بالاكريشنان)، ووزير خارجية بروناي (الأمير عبد المتين بولكية)، ووزير خارجية كمبوديا (براك سوهون)، ووزير خارجية إندونيسيا (سوجيونو)، ووزير خارجية لاوس (ثونغسافان فومفيهاين)، والأمين العام للآسيان (كاو كيم هورن) يلتقطون صورة جماعية خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، في مدينة باساي، الفلبين، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2026.
وزير الخارجية الميانماري الدائم (هاو خان سوم)، ووزير الخارجية الماليزي (محمد حسن)، ونائب وزير الخارجية التايلاندي (فيجافات إيسارابهاكدي)، ووزير خارجية تيمور الشرقية (بنديتو دوس سانتوس فريتاس)، ونائب وزير خارجية فيتنام (دانغ هوانغ زانغ)، ووزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين (تيريزا لازارو)، ووزير خارجية سنغافورة (فيفيان بالاكريشنان)، ووزير خارجية بروناي (الأمير عبد المتين بولكية)، ووزير خارجية كمبوديا (براك سوهون)، ووزير خارجية إندونيسيا (سوجيونو)، ووزير خارجية لاوس (ثونغسافان فومفيهاين)، والأمين العام للآسيان (كاو كيم هورن) يلتقطون صورة جماعية خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، في مدينة باساي، الفلبين، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2026.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مانيلا للمشاركة في الفعاليات الوزارية السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مانيلا للمشاركة في الفعاليات الوزارية السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
تقوم قوات الشرطة بدوريات خارج مقر انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمؤتمرات الوزارية اللاحقة، والذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
تقوم قوات الشرطة بدوريات خارج مقر انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمؤتمرات الوزارية اللاحقة، والذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتطلع خلال مشاركته في مشاورة غير رسمية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.
وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتطلع خلال مشاركته في مشاورة غير رسمية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.
رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تترأس مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.
رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تترأس مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني بمانيلا، الفلبين.
رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تتجول أثناء ترؤسها مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
رئيسة الآسيان، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو، تتجول أثناء ترؤسها مشاورة غير رسمية مع وزراء الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو (يسار)، ووزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان (في الوسط)، ووزير خارجية بروناي الأمير عبد المتين بولكية، يتحدثون خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.
وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو (يسار)، ووزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان (في الوسط)، ووزير خارجية بروناي الأمير عبد المتين بولكية، يتحدثون خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وزوجته جانيت دوسديبيس روبيو، يصلان قبل اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وزوجته جانيت دوسديبيس روبيو، يصلان قبل اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، يتحدث مع وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، يتحدث مع وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين، تيريزا لازارو خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
امرأة تلتقط صورة أمام شعار معاهدة الصداقة والتعاون في المركز الإعلامي الدولي، خلال الدورة التاسعة والخمسين لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)والاجتماعات المرتبطة به، في باساي، مترو مانيلا، الفلبين.
امرأة تلتقط صورة أمام شعار معاهدة الصداقة والتعاون في المركز الإعلامي الدولي، خلال الدورة التاسعة والخمسين لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)والاجتماعات المرتبطة به، في باساي، مترو مانيلا، الفلبين.