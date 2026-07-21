https://sarabic.ae/20260721/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-استهداف-المنشآت-النووية-سيجعل-مصالح-أمريكا-أهدافا-مشروعة-1115390871.html
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة
سبوتنيك عربي
حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران من أن أي هجوم أميركي على المنشآت النووية أو المواقع الحساسة الإيرانية سيُعد توسيعًا للحرب في المنطقة، مؤكداً أن جميع... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T22:00+0000
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وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان له، إن "الولايات المتحدة الأميركية المجرمة تهدد بشن هجمات على المراكز النووية والحساسة في إيران الإسلامية".وأضاف: "نعلن أنه إذا دخل جيش ذلك البلد المعتدي والإرهابي في مثل هذه المرحلة، فإننا سنعتبر ذلك توسيعًا للحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والداعمين لذلك البلد المارق والشرير أهدافًا لهجمات قوية تشنها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، إلا أن الجيش الأميركي شنّ ليلة 8 تموز/يوليو، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأميركية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.من جهتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أميركية في المنطقة، بما في ذلك قواعد أميركية ومنشآت حيوية في دول الخليج.
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مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة
22:00 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 22:20 GMT 21.07.2026)
حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران من أن أي هجوم أميركي على المنشآت النووية أو المواقع الحساسة الإيرانية سيُعد توسيعًا للحرب في المنطقة، مؤكداً أن جميع المصالح الأميركية ومصالح حلفائها وداعميها ستصبح أهدافًا للقوات المسلحة الإيرانية.
وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان له، إن "الولايات المتحدة الأميركية المجرمة تهدد بشن هجمات على المراكز النووية والحساسة في إيران الإسلامية".
وأضاف: "نعلن أنه إذا دخل جيش ذلك البلد المعتدي والإرهابي في مثل هذه المرحلة، فإننا سنعتبر ذلك توسيعًا للحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والداعمين لذلك البلد المارق والشرير أهدافًا لهجمات قوية تشنها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، إلا أن الجيش الأميركي شنّ ليلة 8 تموز/يوليو، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأميركية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
من جهتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أميركية في المنطقة، بما في ذلك قواعد أميركية ومنشآت حيوية في دول الخليج.