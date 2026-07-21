مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260721/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-استهداف-المنشآت-النووية-سيجعل-مصالح-أمريكا-أهدافا-مشروعة-1115390871.html
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة
سبوتنيك عربي
حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران من أن أي هجوم أميركي على المنشآت النووية أو المواقع الحساسة الإيرانية سيُعد توسيعًا للحرب في المنطقة، مؤكداً أن جميع... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T22:00+0000
2026-07-21T22:20+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان له، إن "الولايات المتحدة الأميركية المجرمة تهدد بشن هجمات على المراكز النووية والحساسة في إيران الإسلامية".وأضاف: "نعلن أنه إذا دخل جيش ذلك البلد المعتدي والإرهابي في مثل هذه المرحلة، فإننا سنعتبر ذلك توسيعًا للحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والداعمين لذلك البلد المارق والشرير أهدافًا لهجمات قوية تشنها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، إلا أن الجيش الأميركي شنّ ليلة 8 تموز/يوليو، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأميركية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.من جهتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أميركية في المنطقة، بما في ذلك قواعد أميركية ومنشآت حيوية في دول الخليج.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهداف المنشآت النووية سيجعل مصالح أمريكا أهدافا مشروعة

22:00 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 22:20 GMT 21.07.2026)
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
تابعنا عبر
حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران من أن أي هجوم أميركي على المنشآت النووية أو المواقع الحساسة الإيرانية سيُعد توسيعًا للحرب في المنطقة، مؤكداً أن جميع المصالح الأميركية ومصالح حلفائها وداعميها ستصبح أهدافًا للقوات المسلحة الإيرانية.
وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان له، إن "الولايات المتحدة الأميركية المجرمة تهدد بشن هجمات على المراكز النووية والحساسة في إيران الإسلامية".
وأضاف: "نعلن أنه إذا دخل جيش ذلك البلد المعتدي والإرهابي في مثل هذه المرحلة، فإننا سنعتبر ذلك توسيعًا للحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والداعمين لذلك البلد المارق والشرير أهدافًا لهجمات قوية تشنها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، إلا أن الجيش الأميركي شنّ ليلة 8 تموز/يوليو، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأميركية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
من جهتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أميركية في المنطقة، بما في ذلك قواعد أميركية ومنشآت حيوية في دول الخليج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала