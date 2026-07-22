https://sarabic.ae/20260722/إسرائيل-تبني-ساترا-ترابيا-ليعزز-تقسيم-غزة-1115406332.html
إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة
إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة
سبوتنيك عربي
شرع الجيش الإسرائيلي في بناء ساتر ترابي يمتد لأكثر من 23 كم داخل غزة، حيث يعادل الساتر أكثر من نصف طول القطاع، وهو ساتر يعمل على تقسيم القطاع تماما. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T13:14+0000
2026-07-22T13:14+0000
2026-07-22T13:14+0000
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انفوجرافيك, إسرائيل, غزة, инфографика
انفوجرافيك, إسرائيل, غزة, инфографика
إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة
شرع الجيش الإسرائيلي في بناء ساتر ترابي يمتد لأكثر من 23 كم داخل غزة، حيث يعادل الساتر أكثر من نصف طول القطاع، وهو ساتر يعمل على تقسيم القطاع تماما.