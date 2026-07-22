إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة

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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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البرنامج المسائي
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صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
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مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
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صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
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الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
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طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
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https://sarabic.ae/20260722/إسرائيل-تبني-ساترا-ترابيا-ليعزز-تقسيم-غزة-1115406332.html
إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة
إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة
سبوتنيك عربي
شرع الجيش الإسرائيلي في بناء ساتر ترابي يمتد لأكثر من 23 كم داخل غزة، حيث يعادل الساتر أكثر من نصف طول القطاع، وهو ساتر يعمل على تقسيم القطاع تماما. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, إسرائيل, غزة, инфографика
انفوجرافيك, إسرائيل, غزة, инфографика

إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة

13:14 GMT 22.07.2026
تابعنا عبر
شرع الجيش الإسرائيلي في بناء ساتر ترابي يمتد لأكثر من 23 كم داخل غزة، حيث يعادل الساتر أكثر من نصف طول القطاع، وهو ساتر يعمل على تقسيم القطاع تماما.
إسرائيل تبني ساترا ترابيا ليعزز تقسيم غزة - سبوتنيك عربي
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