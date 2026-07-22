https://sarabic.ae/20260722/إيران-تنفي-وجود-أي-نشاط-نووي-في-جبل-الفأس-1115398506.html
إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"
إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية تمثل "انتهاكًا صارخًا"... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T11:35+0000
2026-07-22T11:35+0000
2026-07-22T11:35+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه التهديدات "تكشف العداء المتأصل للولايات المتحدة تجاه التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني"، معتبرًا أن واشنطن تستخدم مزاعمها بشأن بعض المواقع الإيرانية ذريعة لتبرير "العدوان والتدمير والتخريب".وأكد المتحدث أن الأنشطة النووية الإيرانية أُعلنت بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لالتزامات طهران المتعلقة باتفاقات الضمانات، مشددًا على أن منطقة "جبل الفأس" لا تشهد أي أنشطة نووية.وتساءل بقائي: "أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أيضًا مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟"، في إشارة إلى ما اعتبره غيابًا لموقف الوكالة إزاء التهديدات الأمريكية.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الشعب الإيراني "يقف صامدًا وموحدًا"، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة "أي عمل عدائي أمريكي أو انتهاك لسيادة إيران وأمنها القومي بكل قوة".يأتي ذلك ردا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه "من المرجح جدًا أن تشن الولايات المتحدة هجوماً على موقع جبل الفأس في إيران، مسلطاً الضوء بذلك على موقع نووي يُشتبه في وجوده تحت الأرض.ويُعد "جبل الفأس" منشأة محصنة للغاية تقع في عمق باطن الأرض وسط البلاد، على بعد نحو ميل واحد جنوب منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، التي سبق أن تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب وسائل إعلام أمريكية. واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.
https://sarabic.ae/20260719/ترامب-المنطقة-قد-تنزلق-إلى-صراع-أوسع-نطاقا-إذا-لم-يتم-ردع-إيران-1115318941.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية تمثل "انتهاكًا صارخًا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه التهديدات "تكشف العداء المتأصل للولايات المتحدة تجاه التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني"، معتبرًا أن واشنطن تستخدم مزاعمها بشأن بعض المواقع الإيرانية ذريعة لتبرير "العدوان والتدمير والتخريب".
وأكد المتحدث أن الأنشطة النووية الإيرانية أُعلنت بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لالتزامات طهران المتعلقة باتفاقات الضمانات، مشددًا على أن منطقة "جبل الفأس" لا تشهد أي أنشطة نووية.
وتساءل بقائي: "أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أيضًا مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟"، في إشارة إلى ما اعتبره غيابًا لموقف الوكالة إزاء التهديدات الأمريكية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الشعب الإيراني "يقف صامدًا وموحدًا"، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة "أي عمل عدائي أمريكي أو انتهاك لسيادة إيران وأمنها القومي بكل قوة".
يأتي ذلك ردا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه "من المرجح جدًا أن تشن الولايات المتحدة هجوماً على موقع جبل الفأس في إيران، مسلطاً الضوء بذلك على موقع نووي يُشتبه في وجوده تحت الأرض.
ويُعد "جبل الفأس" منشأة محصنة للغاية تقع في عمق باطن الأرض وسط البلاد، على بعد نحو ميل واحد جنوب منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، التي سبق أن تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب وسائل إعلام أمريكية.
واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.