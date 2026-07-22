https://sarabic.ae/20260722/إيران-تنفي-وجود-أي-نشاط-نووي-في-جبل-الفأس-1115398506.html

إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"

إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية تمثل "انتهاكًا صارخًا"... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه التهديدات "تكشف العداء المتأصل للولايات المتحدة تجاه التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني"، معتبرًا أن واشنطن تستخدم مزاعمها بشأن بعض المواقع الإيرانية ذريعة لتبرير "العدوان والتدمير والتخريب".وأكد المتحدث أن الأنشطة النووية الإيرانية أُعلنت بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لالتزامات طهران المتعلقة باتفاقات الضمانات، مشددًا على أن منطقة "جبل الفأس" لا تشهد أي أنشطة نووية.وتساءل بقائي: "أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أيضًا مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟"، في إشارة إلى ما اعتبره غيابًا لموقف الوكالة إزاء التهديدات الأمريكية.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الشعب الإيراني "يقف صامدًا وموحدًا"، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة "أي عمل عدائي أمريكي أو انتهاك لسيادة إيران وأمنها القومي بكل قوة".يأتي ذلك ردا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه "من المرجح جدًا أن تشن الولايات المتحدة هجوماً على موقع جبل الفأس في إيران، مسلطاً الضوء بذلك على موقع نووي يُشتبه في وجوده تحت الأرض.ويُعد "جبل الفأس" منشأة محصنة للغاية تقع في عمق باطن الأرض وسط البلاد، على بعد نحو ميل واحد جنوب منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، التي سبق أن تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب وسائل إعلام أمريكية. واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.

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