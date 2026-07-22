https://sarabic.ae/20260722/ترامب-الولايات-المتحدة-قد-تواجه-إغلاقا-حكوميا-جديدا-في-سبتمبر-1115422470.html
ترامب: الولايات المتحدة قد تواجه إغلاقا حكوميا جديدا في سبتمبر
ترامب: الولايات المتحدة قد تواجه إغلاقا حكوميا جديدا في سبتمبر
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة قد تواجه إغلاقًا حكوميًا جديدًا اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول، وذلك بدفع من الديمقراطيين قبل... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T22:57+0000
2026-07-22T22:57+0000
2026-07-22T22:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115317250_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_441da80ce57c8c74d847dde9be0f0fd0.jpg
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في مدينة مارييتا بولاية جورجيا: "سيكون لديكم إغلاق حكومي في سبتمبر".وشهدت الولايات المتحدة، منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ثلاثة إغلاقات حكومية خلال أول عامين من ولايته، ويُعد اثنان منها الأطول في تاريخ البلاد.وكان آخر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة قد انتهى في الأول من مايو/أيار، بعدما وقع ترمب مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي. وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، كانت الوزارة قد علّقت جزءًا من أعمالها لمدة شهرين.وفي نهاية عام 2025، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها، إذ استمر 43 يومًا، من 1 أكتوبر/تشرين الأول حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق يقضي بتمديد مؤقت لتمويل الحكومة.
https://sarabic.ae/20260220/ترامب-الإغلاق-الحكومي-يكلف-الولايات-المتحدة-2-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1110578528.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115317250_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_53be7a5fc52c4014d988dfabb20256c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
ترامب: الولايات المتحدة قد تواجه إغلاقا حكوميا جديدا في سبتمبر
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة قد تواجه إغلاقًا حكوميًا جديدًا اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول، وذلك بدفع من الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في مدينة مارييتا بولاية جورجيا: "سيكون لديكم إغلاق حكومي في سبتمبر".
وشهدت الولايات المتحدة، منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ثلاثة إغلاقات حكومية خلال أول عامين من ولايته، ويُعد اثنان منها الأطول في تاريخ البلاد.
وكان آخر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة قد انتهى في الأول من مايو/أيار، بعدما وقع ترمب مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي. وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، كانت الوزارة قد علّقت جزءًا من أعمالها لمدة شهرين.
وفي نهاية عام 2025، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها
، إذ استمر 43 يومًا، من 1 أكتوبر/تشرين الأول حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق يقضي بتمديد مؤقت لتمويل الحكومة.