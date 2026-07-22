https://sarabic.ae/20260722/حبس-4-احتياطيا-تحركات-واسعة-من-السلطات-الجزائرية-لمواجهة-حرائق-غير-مسبوقة-1115419336.html

حبس 4 احتياطيا... تحركات واسعة من السلطات الجزائرية لمواجهة حرائق غير مسبوقة

حبس 4 احتياطيا... تحركات واسعة من السلطات الجزائرية لمواجهة حرائق غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

تواصل الجزائر تسخير مختلف إمكانياتها البشرية والمادية لمواجهة موجة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التي تشهدها ولايات عدة من البلاد، في ظل ظروف مناخية... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T20:34+0000

2026-07-22T20:34+0000

2026-07-22T20:34+0000

الجزائر

حرائق غابات

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تقارير سبوتنيك

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وفي السياق، أكد المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالمديرية العامة للدفاع المدني الجزائري، المقدم نسيم برناوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه وفقًا للحصيلة الأخيرة المسجلة مساء اليوم الأربعاء، تم تسجيل 12 حريقًا اندلعت في الغابات والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، مشيرًا إلى أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد 58 حريقًا في عدد من المناطق، فيما تواصل تدخلاتها لإخماد 63 حريقًا آخر عبر عدد من الولايات.وأضاف المقدم برناوي أن مختلف الأجهزة تشارك في عمليات الإخماد، على رأسها مصالح الحماية المدنية، ووحدات الجيش الوطني الشعبي، ومحافظات الغابات، إلى جانب مساهمة فعاليات المجتمع المدني والمتطوعين، في إطار تعبئة شاملة للحد من انتشار الحرائق وحماية السكان والممتلكات.وأوضح برناوي أن حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت إلى 6 وفيات خلال الأيام الماضية، سُجلت أغلبها في ولايتي سطيف وتلمسان، مشيرا إلى أنه يتم إجلاء سكان المناطق المهددة بالحرائق ونقل عدد منهم إلى المؤسسات الاستشفائية كإجراء احترازي، مع استمرار التكفل بالعائلات المتضررة.وعلى الصعيد الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحقيقات التي باشرتها مصالحها بشأن عدد من حرائق الغابات والمحاصيل أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم للاشتباه في تورطهم في إشعال النيران. كما أوضحت أن الجهات القضائية المختصة أمرت بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى كشف ملابسات هذه الحرائق وتحديد جميع المسؤوليات، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة.وعقب وصوله إلى الولاية، توجه الوزير سعيود إلى مستشفى "عبد الرحمن خان" بعنابة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى الذين جرى إجلاؤهم من المؤسسة الاستشفائية بسرايدي.وأعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية عبر بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، عن التعليق الفوري لجميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي، المبرمجة عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أغسطس/ آب 2026، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات من البلاد، جراء نشوب حرائق الغابات المتزامنة مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة عبر مختلف مناطق البلاد.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء الاستعجالي، المنطلق من واجب التضامن الكامل مع أبناء الشعب الجزائري في هذه المحنة الكبرى، يأتي التزامًا بالتدابير الوقائية والاستباقية الرامية إلى تأمين سلامة المواطنين، وتوجيه كل الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دعم ومساندة المتضررين، ومؤازرة الأسلاك المرابطة في الميدان من أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومصالح الحماية المدنية، وقوات الدرك الوطني، ومحافظات الغابات، والأطباء، إلى جانب المتطوعين من أفراد المجتمع المدني.كما جددت وزارة الثقافة والفنون تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل خطب ومكروه.

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الجزائر, حرائق غابات, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري