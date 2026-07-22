https://sarabic.ae/20260722/حين-تبصر-الأنامل-ما-تعجز-عنه-العيون-أول-معرض-جزائري-للحرف-اليدوية-من-إبداع-المكفوفين-وضعاف-البصر--1115408718.html

حين تبصر الأنامل ما تعجز عنه العيون... أول معرض جزائري للحرف اليدوية من إبداع المكفوفين وضعاف البصر

حين تبصر الأنامل ما تعجز عنه العيون... أول معرض جزائري للحرف اليدوية من إبداع المكفوفين وضعاف البصر

سبوتنيك عربي

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الجزائر، تحتضن العاصمة المعرض الوطني "إعاقتي لا تحد من عطائي"، الذي يسلط الضوء على قدرات المكفوفين وضعاف البصر في صنع مشغولات... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T13:40+0000

2026-07-22T13:40+0000

2026-07-22T13:40+0000

الجزائر

إعاقة

كفيف

منتجات يدوية ومنزلية

تقارير سبوتنيك

حصري

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ومن بين الحرف التي استقطبت اهتمام زوار المعرض، برزت حرفة "الماتراكي" كواحدة من أبرز الأعمال اليدوية التي أبدع فيها المشاركون من المكفوفين وضعاف البصر.وقد أثبت الحرفيون المشاركون أن الإعاقة البصرية لا تقف عائقا أمام الإبداع، بل يمكن أن تتحول إلى مصدر للتميز والإتقان، إذ أبهرت منتجاتهم الزوار بجمالها وجودة تنفيذها، مؤكدة أن الأنامل المبدعة قادرة على صناعة أعمال تضاهي أرقى المنتجات اليدوية.السيدة فايزة قادري من ولاية تلمسان غربي الجزائر، واحدة من اللواتي أبدعن في حرفة "الماتراكي" وتعمل فيها منذ أكثر من عشر سنوات إلى جانب عملها معلمة في إحدى المدارس الابتدائيات غربي البلاد.وتقول قادري لـ"سبوتنيك": "حرفة "الماتراكي" تعتمد على اللمس. في البداية تعلمتها كهواية ثم أتقنتها مع الوقت، وأصبحت اليوم أبيع ما أصنعه على مواقع التواصل الاجتماعي".وعن مشاركتها في المعرض، قالت قادري: "حضوري في هذا المعرض ليس فقط من أجل عرض منتجات فنية فحسب، بل يحمل رسالة أعمق تتمثل في ترسيخ ثقافة الإدماج، وإبراز أن الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر قادرون على الإنتاج والمنافسة والإبداع عندما تتوفر لهم فرص التكوين والدعم وإبراز المواهب"."إعاقتي لا تحد من عطائي" ليس مجرد شعار، بل حقيقة يجسدها المشاركون في هذا المعرض الوطني الأول من نوعه، حيث تتحول التحديات إلى أعمال فنية تنبض بالإلهام، وتؤكد أن الإنسان يُقاس بما يبدعه، لا بما يفتقده.

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الجزائر, إعاقة, كفيف, منتجات يدوية ومنزلية, تقارير سبوتنيك, حصري