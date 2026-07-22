https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار وإيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار وإيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار والتفاوض لتسوية الصراع في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T03:15+0000
2026-07-22T03:15+0000
2026-07-22T03:33+0000
ماركو روبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
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ونقلت وكالة "رويترز" عن روبيو قوله إن حصار الممرات المائية الدولية يمثل "سابقة خطيرة للغاية" قد تتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك آسيا، محذرًا من أن مثل هذه التطورات تهدد الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.وتأتي تصريحات روبيو في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات التي استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية وحظائر للطائرات والمسيّرات، بهدف تقويض القدرات التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين، واتساع نطاق المواجهة ليشمل هجمات بالطائرات المسيّرة ورفع مستوى الجاهزية العسكرية في عدد من دول الخليج، وسط تحذيرات دولية من تداعيات الصراع على أمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20260626/روبيو-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ولبنان-اتفقوا-على-إنشاء-مجموعة-تنسيق-عسكرية-ثلاثية-1114751314.html
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ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار وإيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات
03:15 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 03:33 GMT 22.07.2026)
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار والتفاوض لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، مشددًا على استعداد واشنطن لمواصلة المسار الدبلوماسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن روبيو قوله إن حصار الممرات المائية الدولية يمثل "سابقة خطيرة للغاية" قد تتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك آسيا، محذرًا من أن مثل هذه التطورات تهدد الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بعدم التعامل بجدية مع المحادثات
، معتبرًا أن غياب الالتزام الحقيقي من جانب طهران يمثل العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم في المفاوضات.
وتأتي تصريحات روبيو في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات التي استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية وحظائر للطائرات والمسيّرات، بهدف تقويض القدرات التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين، واتساع نطاق المواجهة ليشمل هجمات بالطائرات المسيّرة ورفع مستوى الجاهزية العسكرية في عدد من دول الخليج، وسط تحذيرات دولية من تداعيات الصراع على أمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي.