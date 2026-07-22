مشاهد من موجات الحر حول العالم

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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260722/مشاهد-من-موجات-الحر-حول-العالم-1115401391.html
مشاهد من موجات الحر حول العالم
مشاهد من موجات الحر حول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمشاهد من موجات الحر حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مشاهد من موجات الحر حول العالم

12:25 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 12:42 GMT 22.07.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمشاهد من موجات الحر حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Petros Giannakouris

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد نفسه خلال موجة حرّ، بينما يحتشد الناس على تلة آريوباغوس في اليونان، مع ظهور معبد الأكروبوليس في الخلفية.

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد نفسه خلال موجة حرّ، بينما يحتشد الناس على تلة آريوباغوس في اليونان، مع ظهور معبد الأكروبوليس في الخلفية. - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Petros Giannakouris

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد نفسه خلال موجة حرّ، بينما يحتشد الناس على تلة آريوباغوس في اليونان، مع ظهور معبد الأكروبوليس في الخلفية.

© REUTERS Ana Beltran

سيارة إطفاء تسير على طريق أثناء حريق غابات لا ميرلا في ألبيندييغو، بإسبانيا

سيارة إطفاء تسير على طريق أثناء حريق غابات لا ميرلا في ألبيندييغو، بإسبانيا - سبوتنيك عربي
2/9
© REUTERS Ana Beltran

سيارة إطفاء تسير على طريق أثناء حريق غابات لا ميرلا في ألبيندييغو، بإسبانيا

© AP Photo / Andrew Medichini

الناس يرتشفون الماء عند نافورة باركاشيا أمام السلالم الإسبانية في روما.

الناس يرتشفون الماء عند نافورة باركاشيا أمام السلالم الإسبانية في روما. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Andrew Medichini

الناس يرتشفون الماء عند نافورة باركاشيا أمام السلالم الإسبانية في روما.

© AP Photo / Petros Karadjias

امرأة تبرد نفسها تحت رذاذ الماء خارج مقهى خلال موجة حر في ساحة إليفثيريا (الحرية) بوسط نيقوسيا في قبرص.

امرأة تبرد نفسها تحت رذاذ الماء خارج مقهى خلال موجة حر في ساحة إليفثيريا (الحرية) بوسط نيقوسيا في قبرص. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Petros Karadjias

امرأة تبرد نفسها تحت رذاذ الماء خارج مقهى خلال موجة حر في ساحة إليفثيريا (الحرية) بوسط نيقوسيا في قبرص.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا في صربيا.

صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا في صربيا. - سبوتنيك عربي
5/9
© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا في صربيا.

© AP Photo / Rahmat Gul

لوسي فرانسوا، 20 عامًا، من فرنسا، تقدم ماء من زجاجة بلاستيكية لسنجاب رمادي شرقي، في ناشونال مول في واشنطن.

لوسي فرانسوا، 20 عامًا، من فرنسا، تقدم ماء من زجاجة بلاستيكية لسنجاب رمادي شرقي، في ناشونال مول في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rahmat Gul

لوسي فرانسوا، 20 عامًا، من فرنسا، تقدم ماء من زجاجة بلاستيكية لسنجاب رمادي شرقي، في ناشونال مول في واشنطن.

© REUTERS Manon Cruz

مشهد لحريق هائل في غابة "فوكس-أمفو" العامة بالقرب من بلدة بونتيف، بإقليم فار جنوبي فرنسا، في وقت تتفاقم فيه موجات الجفاف نتيجة الحرّ الشديد وشح المياه الذي يعمّ معظم المناطق الفرنسية.

مشهد لحريق هائل في غابة &quot;فوكس-أمفو&quot; العامة بالقرب من بلدة بونتيف، بإقليم فار جنوبي فرنسا، في وقت تتفاقم فيه موجات الجفاف نتيجة الحرّ الشديد وشح المياه الذي يعمّ معظم المناطق الفرنسية. - سبوتنيك عربي
7/9
© REUTERS Manon Cruz

مشهد لحريق هائل في غابة "فوكس-أمفو" العامة بالقرب من بلدة بونتيف، بإقليم فار جنوبي فرنسا، في وقت تتفاقم فيه موجات الجفاف نتيجة الحرّ الشديد وشح المياه الذي يعمّ معظم المناطق الفرنسية.

© AP Photo / Francisco Seco

موسيقي متجول يحتمي بقبعة من الشمس أثناء عزفه لكسب المال في يوم حار في إسطنبول.

موسيقي متجول يحتمي بقبعة من الشمس أثناء عزفه لكسب المال في يوم حار في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Francisco Seco

موسيقي متجول يحتمي بقبعة من الشمس أثناء عزفه لكسب المال في يوم حار في إسطنبول.

© AP Photo / Michael Probst

جفت أجزاء من نهر الراين بعد موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في بينجن في ألمانيا.

جفت أجزاء من نهر الراين بعد موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في بينجن في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Michael Probst

جفت أجزاء من نهر الراين بعد موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في بينجن في ألمانيا.

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