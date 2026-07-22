مشاهد من موجات الحر حول العالم

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد نفسه خلال موجة حرّ، بينما يحتشد الناس على تلة آريوباغوس في اليونان، مع ظهور معبد الأكروبوليس في الخلفية.
سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد نفسه خلال موجة حرّ، بينما يحتشد الناس على تلة آريوباغوس في اليونان، مع ظهور معبد الأكروبوليس في الخلفية.
سيارة إطفاء تسير على طريق أثناء حريق غابات لا ميرلا في ألبيندييغو، بإسبانيا
سيارة إطفاء تسير على طريق أثناء حريق غابات لا ميرلا في ألبيندييغو، بإسبانيا
الناس يرتشفون الماء عند نافورة باركاشيا أمام السلالم الإسبانية في روما.
الناس يرتشفون الماء عند نافورة باركاشيا أمام السلالم الإسبانية في روما.
امرأة تبرد نفسها تحت رذاذ الماء خارج مقهى خلال موجة حر في ساحة إليفثيريا (الحرية) بوسط نيقوسيا في قبرص.
امرأة تبرد نفسها تحت رذاذ الماء خارج مقهى خلال موجة حر في ساحة إليفثيريا (الحرية) بوسط نيقوسيا في قبرص.
صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا في صربيا.
صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا في صربيا.
لوسي فرانسوا، 20 عامًا، من فرنسا، تقدم ماء من زجاجة بلاستيكية لسنجاب رمادي شرقي، في ناشونال مول في واشنطن.
لوسي فرانسوا، 20 عامًا، من فرنسا، تقدم ماء من زجاجة بلاستيكية لسنجاب رمادي شرقي، في ناشونال مول في واشنطن.
مشهد لحريق هائل في غابة "فوكس-أمفو" العامة بالقرب من بلدة بونتيف، بإقليم فار جنوبي فرنسا، في وقت تتفاقم فيه موجات الجفاف نتيجة الحرّ الشديد وشح المياه الذي يعمّ معظم المناطق الفرنسية.
مشهد لحريق هائل في غابة "فوكس-أمفو" العامة بالقرب من بلدة بونتيف، بإقليم فار جنوبي فرنسا، في وقت تتفاقم فيه موجات الجفاف نتيجة الحرّ الشديد وشح المياه الذي يعمّ معظم المناطق الفرنسية.
موسيقي متجول يحتمي بقبعة من الشمس أثناء عزفه لكسب المال في يوم حار في إسطنبول.
موسيقي متجول يحتمي بقبعة من الشمس أثناء عزفه لكسب المال في يوم حار في إسطنبول.
جفت أجزاء من نهر الراين بعد موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في بينجن في ألمانيا.
جفت أجزاء من نهر الراين بعد موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في بينجن في ألمانيا.