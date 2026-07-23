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"النواب الأمريكي" يقر خطة موازنة دفاعية تتضمن تمويل حرب إيران
"النواب الأمريكي" يقر خطة موازنة دفاعية تتضمن تمويل حرب إيران
سبوتنيك عربي
وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار الموازنة الذي قدمه الجمهوريون، والذي سيمهد، من بين أمور أخرى، الطريق لتمويل العملية العسكرية ضد إيران ضمن آلية مبسطة لإقرار... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T01:40+0000
2026-07-23T02:35+0000
إيران
أخبار إيران
ترامب
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ووفقًا للبث المباشر المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، صوت لصالح القرار 216 نائبًا، فيما عارضه 214 نائبًا، بينهم الجمهوريان وارن ديفيدسون وتوماس ماسي.وتنص الخطة التي اقترحها الجمهوريون على تخصيص 95 مليار دولار، منها 60 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالعملية العسكرية ضد إيران.ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ القرار بالنص ذاته، قبل أن تقوم أربع لجان مختصة في مجلس النواب بإعداد مشروع القانون ضمن حدود المبالغ المحددة، وإحالته إلى لجنة الموازنة. وبعد ذلك، يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، ثم يُحال إلى مجلس الشيوخ، حيث سيكون إقراره بحاجة إلى 51 صوتًا فقط.وتُعد "المماطلة التشريعية" أو ما يعرف بـ"الفيلبستر" إجراءً برلمانيًا يهدف إلى إطالة أمد النظر في مشروع قانون، ويستخدمه الديمقراطيون حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لعرقلة مشروع قانون تمويل الحكومة مرارًا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الجمهوريين، في مناسبات سابقة، إلى إلغاء هذا الإجراء، وحثهم على أن يكونوا "الحزب الذكي".
https://sarabic.ae/20260603/مجلس-النواب-الأمريكي-يدعم-قرارا-يحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-حرب-إيران-1114029054.html
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إيران, أخبار إيران, ترامب
إيران, أخبار إيران, ترامب

"النواب الأمريكي" يقر خطة موازنة دفاعية تتضمن تمويل حرب إيران

01:40 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 02:35 GMT 23.07.2026)
© REUTERS / Jim Youngالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Jim Young
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وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار الموازنة الذي قدمه الجمهوريون، والذي سيمهد، من بين أمور أخرى، الطريق لتمويل العملية العسكرية ضد إيران ضمن آلية مبسطة لإقرار الموازنة، بما يتجاوز إجراء "المماطلة التشريعية" في مجلس الشيوخ.
ووفقًا للبث المباشر المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، صوت لصالح القرار 216 نائبًا، فيما عارضه 214 نائبًا، بينهم الجمهوريان وارن ديفيدسون وتوماس ماسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران
3 يونيو, 22:27 GMT
وتنص الخطة التي اقترحها الجمهوريون على تخصيص 95 مليار دولار، منها 60 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالعملية العسكرية ضد إيران.
ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ القرار بالنص ذاته، قبل أن تقوم أربع لجان مختصة في مجلس النواب بإعداد مشروع القانون ضمن حدود المبالغ المحددة، وإحالته إلى لجنة الموازنة. وبعد ذلك، يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، ثم يُحال إلى مجلس الشيوخ، حيث سيكون إقراره بحاجة إلى 51 صوتًا فقط.
وتُعد "المماطلة التشريعية" أو ما يعرف بـ"الفيلبستر" إجراءً برلمانيًا يهدف إلى إطالة أمد النظر في مشروع قانون، ويستخدمه الديمقراطيون حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لعرقلة مشروع قانون تمويل الحكومة مرارًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الجمهوريين، في مناسبات سابقة، إلى إلغاء هذا الإجراء، وحثهم على أن يكونوا "الحزب الذكي".
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