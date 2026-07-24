https://sarabic.ae/20260724/الوليد-بن-طلال-من-فوق-برج-جدة-سننجز-أطول-برج-بالعالم-فيديو-1115456557.html
الوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديو
الوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، وصول الأعمال الإنشائية في برج جدة إلى ارتفاع 430 مترًا (متجاوزًا الطابق 106)، مؤكدًا استمرار العمل ليكون أطول... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T07:26+0000
2026-07-24T07:26+0000
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وقال ابن طلال عبر منصة "إكس": "التقيت فرق عمل برج جدة ورأيت التقدم شخصيًا، وصلنا إلى ارتفاع 430 مترًا من أصل 1000+ م، الحمدلله العمل مستمر، وسننجز أطول برج بالعالم".بالمقارنة، سيبلغ ارتفاع برج جدة ألف متر، وبذلك سيتجاوز ارتفاع برج خليفة الإماراتي بـ72 مترًا.ومن المقرر أن يصبح برج جدة "جوهرة" مشروع مدينة جدة الاقتصادية، الذي هو مشروع تجاري وسكني، تبلغ مساحته 57 مليون قدم مربع، ويضم منازل وفنادق ومكاتب، بالإضافة إلى مناطق جذب سياحية عدة، وسيتضمن أعلى سطح مراقبة في العالم، بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى.
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نادي الفيديو, السعودية
الوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديو
أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، وصول الأعمال الإنشائية في برج جدة إلى ارتفاع 430 مترًا (متجاوزًا الطابق 106)، مؤكدًا استمرار العمل ليكون أطول برج في العالم بأكثر من 1000 متر.
وقال ابن طلال عبر منصة "إكس": "التقيت فرق عمل برج جدة ورأيت التقدم شخصيًا، وصلنا إلى ارتفاع 430 مترًا من أصل 1000+ م، الحمدلله العمل مستمر، وسننجز أطول برج بالعالم".
بالمقارنة، سيبلغ ارتفاع برج جدة ألف متر، وبذلك سيتجاوز ارتفاع برج خليفة الإماراتي بـ72 مترًا.
ومن المقرر أن يصبح برج جدة "جوهرة" مشروع مدينة جدة الاقتصادية، الذي هو مشروع تجاري وسكني، تبلغ مساحته 57 مليون قدم مربع، ويضم منازل وفنادق ومكاتب، بالإضافة إلى مناطق جذب سياحية عدة، وسيتضمن أعلى سطح مراقبة في العالم، بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى.