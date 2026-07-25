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وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو يجب ألا تسمحا بإعادة تسليح اليابان
وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو يجب ألا تسمحا بإعادة تسليح اليابان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين وروسيا مطالبتان بالدفاع عن نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وعدم السماح، بأي حال من الأحوال، بإعادة تسليح... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T04:15+0000
2026-07-25T04:53+0000
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وجاءت تصريحات وانغ يي، عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الجمعة في قرغيزستان، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون".وقال وزير الخارجية الصيني، وفقًا لما نقلته وزارة الخارجية الصينية، إن الصين وروسيا "يجب أن تعززا التنسيق الإستراتيجي، وتدافعا عن نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وألا تسمحا، تحت أي ظرف، بإعادة تسليح اليابان".وكانت السلطات الصينية، أكدت مرارًا، أن اليابان سرّعت في الآونة الأخيرة، عملية إعادة التسلح، من خلال نشر أسلحة هجومية وإطلاق صواريخ هجومية خارج أراضيها.وأدت تلك التصريحات إلى إلغاء رحلات جوية من الصين إلى اليابان، وتراجع حركة السياحة، وفرض بكين قيودًا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان.
https://sarabic.ae/20230213/خبير-تسليح-اليابان-بصواريخ-فرط-صوتية-قد-يؤدي-إلى-سيناريو-مروع-1073451317.html
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أخبار اليابان, الصين, روسيا, العالم
أخبار اليابان, الصين, روسيا, العالم

وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو يجب ألا تسمحا بإعادة تسليح اليابان

04:15 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 25.07.2026)
© REUTERS Maxim Shemetovوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© REUTERS Maxim Shemetov
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين وروسيا مطالبتان بالدفاع عن نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وعدم السماح، بأي حال من الأحوال، بإعادة تسليح اليابان.
وجاءت تصريحات وانغ يي، عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الجمعة في قرغيزستان، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون".
وقال وزير الخارجية الصيني، وفقًا لما نقلته وزارة الخارجية الصينية، إن الصين وروسيا "يجب أن تعززا التنسيق الإستراتيجي، وتدافعا عن نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وألا تسمحا، تحت أي ظرف، بإعادة تسليح اليابان".
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
خبير: تسليح اليابان بصواريخ فرط صوتية قد يؤدي إلى سيناريو مروع
13 فبراير 2023, 10:23 GMT
وكانت السلطات الصينية، أكدت مرارًا، أن اليابان سرّعت في الآونة الأخيرة، عملية إعادة التسلح، من خلال نشر أسلحة هجومية وإطلاق صواريخ هجومية خارج أراضيها.

وشهدت العلاقات بين بكين وطوكيو تراجعًا منذ تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، التي قالت فيها إن أي تطور غير متوقع يتعلق بتايوان، إذا اقترن باستخدام السفن الحربية والقوة العسكرية، قد يُعد أزمة وجودية لليابان.

وأدت تلك التصريحات إلى إلغاء رحلات جوية من الصين إلى اليابان، وتراجع حركة السياحة، وفرض بكين قيودًا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان.
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