كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية

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الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
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بين بيروت وموسكو
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01:30 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
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روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
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18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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11:33 GMT
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11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
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12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
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16 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260726/كاميرا-الطالب-نافذة-العرب-على-روسيا-الحقيقية-1115512823.html
كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية
كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، كيف يستخدم صناع المحتوى الشباب من الدول العربية، الذين يدرسون في الجامعات الروسية، مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمساعدة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T12:30+0000
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راديو
الإنسان والثقافة
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كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
سبوتنيك عربي
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
في حلقتنا اليوم، نتحدث عن الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الروسية، الذين حملوا حقائبهم وقطعوا آلاف الكيلومترات بحثًا عن العلم والمعرفة، ولم يكتفوا بذلك، بل حملوا أيضًا كاميراتهم وهواتفهم ليصبحوا صناع محتوى، يقدمون للعالم العربي صورة مختلفة عن روسيا، بعيون عربية ترى وتفهم وتفسر.هؤلاء الشباب والفتيات يقفون جسورًا ثقافية متحركة، يبسّطون لنا الحياة في موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وغيرها من المدن الروسية، ويشرحون لنا عادات شعوب روسيا وتقاليدهم، ويكشفون عن تفاصيل يومية لا تصلنا عبر النشرات الإخبارية أو الأفلام الوثائقية التقليدية.بهذا الصدد، قالت الطالبة في كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية

12:30 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.07.2026)
راديو
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، كيف يستخدم صناع المحتوى الشباب من الدول العربية، الذين يدرسون في الجامعات الروسية، مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمساعدة العرب على معرفة المزيد عن روسيا.
في حلقتنا اليوم، نتحدث عن الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الروسية، الذين حملوا حقائبهم وقطعوا آلاف الكيلومترات بحثًا عن العلم والمعرفة، ولم يكتفوا بذلك، بل حملوا أيضًا كاميراتهم وهواتفهم ليصبحوا صناع محتوى، يقدمون للعالم العربي صورة مختلفة عن روسيا، بعيون عربية ترى وتفهم وتفسر.
هؤلاء الشباب والفتيات يقفون جسورًا ثقافية متحركة، يبسّطون لنا الحياة في موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وغيرها من المدن الروسية، ويشرحون لنا عادات شعوب روسيا وتقاليدهم، ويكشفون عن تفاصيل يومية لا تصلنا عبر النشرات الإخبارية أو الأفلام الوثائقية التقليدية.
بهذا الصدد، قالت الطالبة في كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح:

بالنسبة لي، موسكو هي تلك الشعلة أو الدافع الذي جعلني أبدأ في صناعة المحتوى، أو بالأحرى، نحن دائمًا نصنع الأشياء التي نبحث عنها، فكنت دائمًا أبحث عن فيديوهات أكثر عن روسيا، وعن فيديوهات تعكس ثقافة الشعب الروسي كما أراها بعيني، وعندما لم أجدها قررت أن أكون أنا من يصنعها، وأن أكون تلك المرآة التي تعكس ثقافة موسكو أو العين العربية للشعوب العربية فيها. وبذلك ألهمتني موسكو بتعدد الثقافات والأجواء المختلفة، فدائمًا نحن كشعوب نبحث عن الأشياء المختلفة ونحب أن نرى بأعيننا الثقافات الأخرى، فهذا كان سبب بدايتي في صناعة المحتوى.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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