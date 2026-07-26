https://sarabic.ae/20260726/كاميرا-الطالب-نافذة-العرب-على-روسيا-الحقيقية-1115512823.html
كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية
كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، كيف يستخدم صناع المحتوى الشباب من الدول العربية، الذين يدرسون في الجامعات الروسية، مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمساعدة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T12:30+0000
2026-07-26T12:30+0000
2026-07-26T12:32+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
سبوتنيك عربي
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
في حلقتنا اليوم، نتحدث عن الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الروسية، الذين حملوا حقائبهم وقطعوا آلاف الكيلومترات بحثًا عن العلم والمعرفة، ولم يكتفوا بذلك، بل حملوا أيضًا كاميراتهم وهواتفهم ليصبحوا صناع محتوى، يقدمون للعالم العربي صورة مختلفة عن روسيا، بعيون عربية ترى وتفهم وتفسر.هؤلاء الشباب والفتيات يقفون جسورًا ثقافية متحركة، يبسّطون لنا الحياة في موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وغيرها من المدن الروسية، ويشرحون لنا عادات شعوب روسيا وتقاليدهم، ويكشفون عن تفاصيل يومية لا تصلنا عبر النشرات الإخبارية أو الأفلام الوثائقية التقليدية.بهذا الصدد، قالت الطالبة في كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الإنسان والثقافة, аудио
كاميرا الطالب... نافذة العرب على روسيا الحقيقية
12:30 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.07.2026)
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، كيف يستخدم صناع المحتوى الشباب من الدول العربية، الذين يدرسون في الجامعات الروسية، مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمساعدة العرب على معرفة المزيد عن روسيا.
في حلقتنا اليوم، نتحدث عن الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الروسية، الذين حملوا حقائبهم وقطعوا آلاف الكيلومترات بحثًا عن العلم والمعرفة، ولم يكتفوا بذلك، بل حملوا أيضًا كاميراتهم وهواتفهم ليصبحوا صناع محتوى، يقدمون للعالم العربي صورة مختلفة عن روسيا، بعيون عربية ترى وتفهم وتفسر.
هؤلاء الشباب والفتيات يقفون جسورًا ثقافية متحركة، يبسّطون لنا الحياة في موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وغيرها من المدن الروسية، ويشرحون لنا عادات شعوب روسيا وتقاليدهم، ويكشفون عن تفاصيل يومية لا تصلنا عبر النشرات الإخبارية أو الأفلام الوثائقية التقليدية.
بهذا الصدد، قالت الطالبة في كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح:
بالنسبة لي، موسكو هي تلك الشعلة أو الدافع الذي جعلني أبدأ في صناعة المحتوى، أو بالأحرى، نحن دائمًا نصنع الأشياء التي نبحث عنها، فكنت دائمًا أبحث عن فيديوهات أكثر عن روسيا، وعن فيديوهات تعكس ثقافة الشعب الروسي كما أراها بعيني، وعندما لم أجدها قررت أن أكون أنا من يصنعها، وأن أكون تلك المرآة التي تعكس ثقافة موسكو أو العين العربية للشعوب العربية فيها. وبذلك ألهمتني موسكو بتعدد الثقافات والأجواء المختلفة، فدائمًا نحن كشعوب نبحث عن الأشياء المختلفة ونحب أن نرى بأعيننا الثقافات الأخرى، فهذا كان سبب بدايتي في صناعة المحتوى.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...