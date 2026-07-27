صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"

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الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
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11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
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طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
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عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
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59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
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29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
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بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260727/صور-مميزة-من-احتفالات-روسيا-بـيوم-البحرية--1115539496.html
صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للاحتفالات التي شهدتها روسيا بمناسبة عيد البحرية الذي يصادف 26 يوليو/ تموز من كل عام. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
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روسيا
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"

12:15 GMT 27.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للاحتفالات التي شهدتها روسيا بمناسبة عيد البحرية الذي يصادف 26 يوليو/ تموز من كل عام.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في احتفالات يوم البحرية في فلاديفوستوك يستعرض عضلاته ويحمل جرسًا بيده احتفالًا بيوم البحرية.

أحد المشاركين في احتفالات يوم البحرية في فلاديفوستوك يستعرض عضلاته ويحمل جرسًا بيده احتفالًا بيوم البحرية. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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أحد المشاركين في احتفالات يوم البحرية في فلاديفوستوك يستعرض عضلاته ويحمل جرسًا بيده احتفالًا بيوم البحرية.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو.

جانب من الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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جانب من الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في سباق جماعي يرتدون قمصانًا مخططة احتفالًا بيوم البحرية في ساحة بمدينة نوفوروسيسك، ويظهر في خلفية الصورة متحف الطراد "ميخائيل كوتوزوف".

مشاركون في سباق جماعي يرتدون قمصانًا مخططة احتفالًا بيوم البحرية في ساحة بمدينة نوفوروسيسك، ويظهر في خلفية الصورة متحف الطراد &quot;ميخائيل كوتوزوف&quot;. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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مشاركون في سباق جماعي يرتدون قمصانًا مخططة احتفالًا بيوم البحرية في ساحة بمدينة نوفوروسيسك، ويظهر في خلفية الصورة متحف الطراد "ميخائيل كوتوزوف".

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سيارات ترفع الأعلام الروسية من النوافذ خلال مرورها في إحدى شوارع فلاديفوستوك، بينما تلوح سيدة تسير على الرصيف، بيديها احتفالا بيوم البحرية.

سيارات ترفع الأعلام الروسية من النوافذ خلال مرورها في إحدى شوارع فلاديفوستوك، بينما تلوح سيدة تسير على الرصيف، بيديها احتفالا بيوم البحرية. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيارات ترفع الأعلام الروسية من النوافذ خلال مرورها في إحدى شوارع فلاديفوستوك، بينما تلوح سيدة تسير على الرصيف، بيديها احتفالا بيوم البحرية.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة أمام خلفية من الأعلام في أحد شوارع جمهورية نوفوروسيسك عشية يوم البحرية الروسية.

فتاة تلتقط صورة أمام خلفية من الأعلام في أحد شوارع جمهورية نوفوروسيسك عشية يوم البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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فتاة تلتقط صورة أمام خلفية من الأعلام في أحد شوارع جمهورية نوفوروسيسك عشية يوم البحرية الروسية.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

عرض عسكري لجنود من البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو، بمناسبة يوم البحرية.

عرض عسكري لجنود من البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو، بمناسبة يوم البحرية. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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عرض عسكري لجنود من البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو، بمناسبة يوم البحرية.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يرتدون قمصانًا مخططة يشاركون في سباق يوم البحرية في ساحة المنتدى بمدينة نوفوروسيسك.

أطفال يرتدون قمصانًا مخططة يشاركون في سباق يوم البحرية في ساحة المنتدى بمدينة نوفوروسيسك. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أطفال يرتدون قمصانًا مخططة يشاركون في سباق يوم البحرية في ساحة المنتدى بمدينة نوفوروسيسك.

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