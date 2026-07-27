https://sarabic.ae/20260727/صور-مميزة-من-احتفالات-روسيا-بـيوم-البحرية--1115539496.html
صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للاحتفالات التي شهدتها روسيا بمناسبة عيد البحرية الذي يصادف 26 يوليو/ تموز من كل عام. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T12:15+0000
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фото, صور, روسيا
صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للاحتفالات التي شهدتها روسيا بمناسبة عيد البحرية الذي يصادف 26 يوليو/ تموز من كل عام.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
أحد المشاركين في احتفالات يوم البحرية في فلاديفوستوك يستعرض عضلاته ويحمل جرسًا بيده احتفالًا بيوم البحرية.
أحد المشاركين في احتفالات يوم البحرية في فلاديفوستوك يستعرض عضلاته ويحمل جرسًا بيده احتفالًا بيوم البحرية.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
جانب من الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو.
جانب من الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في سباق جماعي يرتدون قمصانًا مخططة احتفالًا بيوم البحرية في ساحة بمدينة نوفوروسيسك، ويظهر في خلفية الصورة متحف الطراد "ميخائيل كوتوزوف".
مشاركون في سباق جماعي يرتدون قمصانًا مخططة احتفالًا بيوم البحرية في ساحة بمدينة نوفوروسيسك، ويظهر في خلفية الصورة متحف الطراد "ميخائيل كوتوزوف".
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
سيارات ترفع الأعلام الروسية من النوافذ خلال مرورها في إحدى شوارع فلاديفوستوك، بينما تلوح سيدة تسير على الرصيف، بيديها احتفالا بيوم البحرية.
سيارات ترفع الأعلام الروسية من النوافذ خلال مرورها في إحدى شوارع فلاديفوستوك، بينما تلوح سيدة تسير على الرصيف، بيديها احتفالا بيوم البحرية.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تلتقط صورة أمام خلفية من الأعلام في أحد شوارع جمهورية نوفوروسيسك عشية يوم البحرية الروسية.
فتاة تلتقط صورة أمام خلفية من الأعلام في أحد شوارع جمهورية نوفوروسيسك عشية يوم البحرية الروسية.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
عرض عسكري لجنود من البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو، بمناسبة يوم البحرية.
عرض عسكري لجنود من البحرية في محطة النهر الشمالي بالعاصمة موسكو، بمناسبة يوم البحرية.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
أطفال يرتدون قمصانًا مخططة يشاركون في سباق يوم البحرية في ساحة المنتدى بمدينة نوفوروسيسك.
أطفال يرتدون قمصانًا مخططة يشاركون في سباق يوم البحرية في ساحة المنتدى بمدينة نوفوروسيسك.