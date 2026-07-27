صور مميزة من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للاحتفالات التي شهدتها روسيا بمناسبة عيد البحرية الذي يصادف 26 يوليو/ تموز من كل عام.