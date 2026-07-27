ضريح عمر المختار... شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
12:56 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 12:58 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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يعد ضريح "شيخ الشهداء عمر المختار" في مدينة بنغازي أحد أبرز المعالم الوطنية والتاريخية في ليبيا، لما يجسده من رمزية مرتبطة بكفاح الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي، ولما يحتضنه من إرث يوثق سيرة قائد أصبح أيقونة للمقاومة والحرية.
ولا يقتصر دور الضريح على كونه مزارًا تاريخيًا، بل يمثل فضاء للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتعريف الأجيال الجديدة بمحطات مفصلية من تاريخ البلاد، من خلال ما يضمه من مقتنيات ووثائق وصور تؤرخ لمسيرة عمر المختار ورفاقه وتضحيات الليبيين في سبيل الاستقلال.
وفي السياق، أكد مدير مكتب حماية وإدارة ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، الدكتور فرج نجم، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الضريح لا يمثل مجرد معلم تاريخي، بل يعد رمزًا وطنيًا يجسد وحدة الليبيين وذاكرتهم المشتركة، رغم ما تعرض له من أضرار خلال سنوات الحرب".
وأضاف نجم: "عمر المختار هو الشخصية الوحيدة التي أجمع عليها جميع الليبيين، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، فقد حمل آلام الشعب الليبي وقاد مقاومته ضد الاستعمار الإيطالي، وتمكن من إفشال المشروع الاستعماري الذي كان يهدف إلى تحويل ليبيا إلى قاعدة لإقامة إمبراطورية إيطالية في شمال أفريقيا".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وبحسب نجم، "يضم الضريح عددًا من المقتنيات الأصلية والنادرة الخاصة بعمر المختار ورفاقه، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصور التاريخية التي جرى الحصول على بعضها من إيطاليا، والتي توثق مسيرة المختار، والمفاوضات التي سبقت استشهاده، ولحظة أسره، ثم إعدامه شنقًا في مدينة سلوق، فضلًا عن صور لرفاقه وأسلحتهم وبعض مقتنياتهم الشخصية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "المتحف يحتوي كذلك على أجزاء من الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بمعتقل العقيلة، أحد أبشع معتقلات الاحتلال الإيطالي، والذي كان ضمن سلسلة من نحو عشرين معتقلًا أقامها الاستعمار في ليبيا. كما يضم سلاسل، وحبال مشانق، ومصاحف، ومقتنيات أخرى تعكس حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإيطالي بحق الليبيين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابع أن المتحف يضم أيضا "بندقية المجاهد الشهيد حسين الجويفي، أحد رفاق شيخ الشهداء عمر المختار، الذي استشهد خلال حرب المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي، بالإضافة إلى عدد من الأوسمة التي منحها الملك جورج السادس لرجال عمر المختار تقديرًا لدورهم خلال الحرب العالمية الثانية، وإسهامهم في مواجهة النازية والفاشية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ومن بين مقتنيات المتحف أيضاً بندقية نادرة عُثر عليها مدفونة في الرمال، إلى جانب مجموعة من الصور النادرة التي توثق مسيرة عمر المختار، ومن بينها صور لعملية إعدامه شنقاً، بالإضافة إلى عينات من الرمال والأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بمعتقلات الاحتلال الإيطالي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما يضم خريطة إيطالية توضح مواقع العشرين معتقلاً التي أقامتها سلطات الاحتلال في برقة، والتي شهدت وفاة ما بين 50 و60 في المئة من سكان الإقليم نتيجة سياسات القمع والتجويع والتهجير.
ومن بين المعروضات أيضاً صور لعدد من أبرز رفاق عمر المختار، وهم الفضيل بوعمر، عثمان الشامي، يوسف بورحيل، الشيخ عبد الحميد العبار، بالإضافة إلى صورة للسيدة فاطمة داروها التي أطلقت الزغاريد لحظة إعدام عمر المختار، احتفاءً بتاريخه ورمزيته في مقاومة الاحتلال.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما يضم المتحف مدفعا روسيا يعود تاريخ تصنيعه إلى عام 1909 واستُخدم في الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن الكثير من المقتنيات والوثائق التاريخية الأخرى التي توثق حقبة الجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح نجم أن "الضريح، بعد إعادة تأهيله، أصبح من أبرز المعالم الوطنية في مدينة بنغازي، واستقبل الكثير من الوفود الدبلوماسية والزوار والسياح من داخل ليبيا وخارجها، وهو ما أسهم في تعزيز حضوره كرمز للهوية الوطنية والذاكرة التاريخية".
وفي ما يتعلق بالتحديات، أكد أن نقص التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام تطوير الضريح"، لافتًا إلى أن "العاملين فيه يؤدون مهامهم بشكل تطوعي، ويسعون، رغم الإمكانات المحدودة، إلى الحفاظ على الموقع وتطويره".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح أن "الحروب تركت آثارًا كبيرة على الضريح، فقد تعرض للاستهداف أكثر من مرة، لأن الجماعات الإرهابية كانت تتبنى فكرًا يقوم على هدم الأضرحة، رغم أن هذا المكان لا يضم قبرًا بالمعنى التقليدي، وإنما يمثل رمزية وطنية جامعة تحظى بإجماع الليبيين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
ضريح عمر المختار.. شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ووجه نجم في نهاية حديثه رسالة إلى الأجيال المقبلة، دعا فيها إلى "مواصلة تطوير هذا الصرح الوطني، من خلال إنشاء مكتبة متخصصة، ومركز للدراسات والأبحاث يُعنى بتاريخ عمر المختار ورفاقه، إضافة إلى توفير مرافق خدمية، مثل فندق قريب من الموقع، بما يسهم في تنشيط السياحة التاريخية والثقافية".
وختم بالقول: "عمر المختار ليس مجرد شخصية تاريخية، بل هو رمز خالد في وجدان الليبيين، وتجربته الوطنية لا تقاس بأي شخصية أخرى في تاريخ ليبيا المعاصر، وستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة".