https://sarabic.ae/20260727/ضريح-عمر-المختار-شاهد-على-تاريخ-المقاومة-ورمز-للهوية-الوطنية-في-ليبيا-1115533703.html

ضريح عمر المختار... شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا

ضريح عمر المختار... شاهد على تاريخ المقاومة ورمز للهوية الوطنية في ليبيا

سبوتنيك عربي

يعد ضريح "شيخ الشهداء عمر المختار" في مدينة بنغازي أحد أبرز المعالم الوطنية والتاريخية في ليبيا، لما يجسده من رمزية مرتبطة بكفاح الليبيين ضد الاستعمار... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T12:56+0000

2026-07-27T12:56+0000

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ولا يقتصر دور الضريح على كونه مزارًا تاريخيًا، بل يمثل فضاء للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتعريف الأجيال الجديدة بمحطات مفصلية من تاريخ البلاد، من خلال ما يضمه من مقتنيات ووثائق وصور تؤرخ لمسيرة عمر المختار ورفاقه وتضحيات الليبيين في سبيل الاستقلال.وأضاف نجم: "عمر المختار هو الشخصية الوحيدة التي أجمع عليها جميع الليبيين، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، فقد حمل آلام الشعب الليبي وقاد مقاومته ضد الاستعمار الإيطالي، وتمكن من إفشال المشروع الاستعماري الذي كان يهدف إلى تحويل ليبيا إلى قاعدة لإقامة إمبراطورية إيطالية في شمال أفريقيا".وبحسب نجم، "يضم الضريح عددًا من المقتنيات الأصلية والنادرة الخاصة بعمر المختار ورفاقه، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصور التاريخية التي جرى الحصول على بعضها من إيطاليا، والتي توثق مسيرة المختار، والمفاوضات التي سبقت استشهاده، ولحظة أسره، ثم إعدامه شنقًا في مدينة سلوق، فضلًا عن صور لرفاقه وأسلحتهم وبعض مقتنياتهم الشخصية".وأشار إلى أن "المتحف يحتوي كذلك على أجزاء من الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بمعتقل العقيلة، أحد أبشع معتقلات الاحتلال الإيطالي، والذي كان ضمن سلسلة من نحو عشرين معتقلًا أقامها الاستعمار في ليبيا. كما يضم سلاسل، وحبال مشانق، ومصاحف، ومقتنيات أخرى تعكس حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإيطالي بحق الليبيين".وتابع أن المتحف يضم أيضا "بندقية المجاهد الشهيد حسين الجويفي، أحد رفاق شيخ الشهداء عمر المختار، الذي استشهد خلال حرب المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي، بالإضافة إلى عدد من الأوسمة التي منحها الملك جورج السادس لرجال عمر المختار تقديرًا لدورهم خلال الحرب العالمية الثانية، وإسهامهم في مواجهة النازية والفاشية".ومن بين مقتنيات المتحف أيضاً بندقية نادرة عُثر عليها مدفونة في الرمال، إلى جانب مجموعة من الصور النادرة التي توثق مسيرة عمر المختار، ومن بينها صور لعملية إعدامه شنقاً، بالإضافة إلى عينات من الرمال والأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بمعتقلات الاحتلال الإيطالي.ومن بين المعروضات أيضاً صور لعدد من أبرز رفاق عمر المختار، وهم الفضيل بوعمر، عثمان الشامي، يوسف بورحيل، الشيخ عبد الحميد العبار، بالإضافة إلى صورة للسيدة فاطمة داروها التي أطلقت الزغاريد لحظة إعدام عمر المختار، احتفاءً بتاريخه ورمزيته في مقاومة الاحتلال.كما يضم المتحف مدفعا روسيا يعود تاريخ تصنيعه إلى عام 1909 واستُخدم في الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن الكثير من المقتنيات والوثائق التاريخية الأخرى التي توثق حقبة الجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي.وأوضح نجم أن "الضريح، بعد إعادة تأهيله، أصبح من أبرز المعالم الوطنية في مدينة بنغازي، واستقبل الكثير من الوفود الدبلوماسية والزوار والسياح من داخل ليبيا وخارجها، وهو ما أسهم في تعزيز حضوره كرمز للهوية الوطنية والذاكرة التاريخية".وأوضح أن "الحروب تركت آثارًا كبيرة على الضريح، فقد تعرض للاستهداف أكثر من مرة، لأن الجماعات الإرهابية كانت تتبنى فكرًا يقوم على هدم الأضرحة، رغم أن هذا المكان لا يضم قبرًا بالمعنى التقليدي، وإنما يمثل رمزية وطنية جامعة تحظى بإجماع الليبيين".وختم بالقول: "عمر المختار ليس مجرد شخصية تاريخية، بل هو رمز خالد في وجدان الليبيين، وتجربته الوطنية لا تقاس بأي شخصية أخرى في تاريخ ليبيا المعاصر، وستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة".

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أخبار ليبيا اليوم, ضريح, مجموعة عمليات عمر المختار, تقارير سبوتنيك, حصري