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https://sarabic.ae/20260727/معرض-الصناعات-التقليدية-عندما-تتحول-الحرفة-الجزائرية-إلى-جسر-بين-الثقافة-والسياحة-1115537110.html
معرض الصناعات التقليدية... عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية... عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
سبوتنيك عربي
تحتضن العاصمة الجزائرية معرضًا للصناعات التقليدية التي تحاكي التقاليد المتوارثة والبيئة الشعبية التي نقلها عشرات الحرفيين القادمين من مختلف أنحاء البلاد،... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
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الجزائر
صناعات
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معرض
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ولم يعد هذا الحدث مجرد فضاء لعرض المنتجات التقليدية، بل تحول إلى موعد ثقافي وسياحي يبرز الهوية الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين للتعريف بإبداعاتهم وتسويقها.وأضافت: "في المعرض يلتقي الزائر في مكان واحد بمنتجات تمثل مختلف مناطق الجزائر، من الزرابي والمنسوجات والألبسة التقليدية، إلى الفخار والخزف والنحاس والفضة والمنتجات الجلدية والخشبية، وهو ما يجعل المعرض بمثابة رحلة عبر التنوع الثقافي الذي تزخر به البلاد".وتابعت: "كما يشكل المعرض عنصر جذب مهم للعائلات والسياح، خاصة مع احتضانه داخل فضاء الصابلات الذي يعد من أبرز الوجهات الترفيهية في العاصمة، ويسهم هذا التلاقي بين الترفيه والتراث في منح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الاستمتاع بالمكان واكتشاف الموروث الثقافي الجزائري، كما يعزز صورة الجزائر كوجهة سياحية غنية بإرثها الحضاري".من جهتها، أكدت الحرفية المختصة في صناعة الحلي، آسيا شاوش، لـ"سبوتنيك"، أن "المعرض يؤدي دورًا يتجاوز عرض المنتوجات، إذ يرسخ ثقافة المحافظة على الحرف التقليدية ويشجع الأجيال الجديدة على التعرف إلى المهن التي شكلت جزءًا من تاريخ المجتمع الجزائري، كما يتيح للحرفيين تبادل الخبرات وإبراز التقنيات اليدوية التي لا تزال تقاوم الاندثار رغم التطور الصناعي".ويحمل المعرض أيضًا أبعادًا اقتصادية، إذ يوفر للحرفيين نافذة مباشرة لتسويق منتجاتهم والتواصل مع الزبائن دون وسطاء، الأمر الذي يسهم في تحسين دخلهم وتحفيزهم على تطوير نشاطهم، كما يعزز مكانة الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعًا قادرًا على خلق الثروة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما اقترن بالترويج السياحي.ويؤكد الإقبال اللافت على المعرض أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد موروث تاريخي، بل أصبحت رافدًا للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية، ورسالة حية تعكس أصالة الجزائر وتنوعها الحضاري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حماية هذا الإرث ونقله إلى الأجيال ا.
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الجزائر, صناعات, منتجات يدوية ومنزلية, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, صناعات, منتجات يدوية ومنزلية, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري

معرض الصناعات التقليدية... عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة

13:26 GMT 27.07.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
تحتضن العاصمة الجزائرية معرضًا للصناعات التقليدية التي تحاكي التقاليد المتوارثة والبيئة الشعبية التي نقلها عشرات الحرفيين القادمين من مختلف أنحاء البلاد، ليقدموا لوحة متكاملة تعكس ثراء التراث الجزائري.
ولم يعد هذا الحدث مجرد فضاء لعرض المنتجات التقليدية، بل تحول إلى موعد ثقافي وسياحي يبرز الهوية الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين للتعريف بإبداعاتهم وتسويقها.

وفي السياق، أكدت إحدى المنظمين للمهرجان والحرفية في مجال الصابون، سارة بلعيد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "المشاركة في المعرض يمنح الصناعات التقليدية فرصة للخروج من نطاقها المحلي إلى فضاء أوسع".

وأضافت: "في المعرض يلتقي الزائر في مكان واحد بمنتجات تمثل مختلف مناطق الجزائر، من الزرابي والمنسوجات والألبسة التقليدية، إلى الفخار والخزف والنحاس والفضة والمنتجات الجلدية والخشبية، وهو ما يجعل المعرض بمثابة رحلة عبر التنوع الثقافي الذي تزخر به البلاد".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتابعت: "كما يشكل المعرض عنصر جذب مهم للعائلات والسياح، خاصة مع احتضانه داخل فضاء الصابلات الذي يعد من أبرز الوجهات الترفيهية في العاصمة، ويسهم هذا التلاقي بين الترفيه والتراث في منح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الاستمتاع بالمكان واكتشاف الموروث الثقافي الجزائري، كما يعزز صورة الجزائر كوجهة سياحية غنية بإرثها الحضاري".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdani
من جهتها، أكدت الحرفية المختصة في صناعة الحلي، آسيا شاوش، لـ"سبوتنيك"، أن "المعرض يؤدي دورًا يتجاوز عرض المنتوجات، إذ يرسخ ثقافة المحافظة على الحرف التقليدية ويشجع الأجيال الجديدة على التعرف إلى المهن التي شكلت جزءًا من تاريخ المجتمع الجزائري، كما يتيح للحرفيين تبادل الخبرات وإبراز التقنيات اليدوية التي لا تزال تقاوم الاندثار رغم التطور الصناعي".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويحمل المعرض أيضًا أبعادًا اقتصادية، إذ يوفر للحرفيين نافذة مباشرة لتسويق منتجاتهم والتواصل مع الزبائن دون وسطاء، الأمر الذي يسهم في تحسين دخلهم وتحفيزهم على تطوير نشاطهم، كما يعزز مكانة الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعًا قادرًا على خلق الثروة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما اقترن بالترويج السياحي.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمعرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
1/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
2/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
3/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
4/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
5/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
6/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
7/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
8/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
9/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
10/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
معرض الصناعات التقليدية… عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة
ويؤكد الإقبال اللافت على المعرض أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد موروث تاريخي، بل أصبحت رافدًا للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية، ورسالة حية تعكس أصالة الجزائر وتنوعها الحضاري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حماية هذا الإرث ونقله إلى الأجيال ا.
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