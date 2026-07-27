https://sarabic.ae/20260727/معرض-الصناعات-التقليدية-عندما-تتحول-الحرفة-الجزائرية-إلى-جسر-بين-الثقافة-والسياحة-1115537110.html

معرض الصناعات التقليدية... عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة

معرض الصناعات التقليدية... عندما تتحول الحرفة الجزائرية إلى جسر بين الثقافة والسياحة

سبوتنيك عربي

تحتضن العاصمة الجزائرية معرضًا للصناعات التقليدية التي تحاكي التقاليد المتوارثة والبيئة الشعبية التي نقلها عشرات الحرفيين القادمين من مختلف أنحاء البلاد،... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T13:26+0000

2026-07-27T13:26+0000

2026-07-27T13:26+0000

الجزائر

صناعات

منتجات يدوية ومنزلية

معرض

تقارير سبوتنيك

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ولم يعد هذا الحدث مجرد فضاء لعرض المنتجات التقليدية، بل تحول إلى موعد ثقافي وسياحي يبرز الهوية الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين للتعريف بإبداعاتهم وتسويقها.وأضافت: "في المعرض يلتقي الزائر في مكان واحد بمنتجات تمثل مختلف مناطق الجزائر، من الزرابي والمنسوجات والألبسة التقليدية، إلى الفخار والخزف والنحاس والفضة والمنتجات الجلدية والخشبية، وهو ما يجعل المعرض بمثابة رحلة عبر التنوع الثقافي الذي تزخر به البلاد".وتابعت: "كما يشكل المعرض عنصر جذب مهم للعائلات والسياح، خاصة مع احتضانه داخل فضاء الصابلات الذي يعد من أبرز الوجهات الترفيهية في العاصمة، ويسهم هذا التلاقي بين الترفيه والتراث في منح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الاستمتاع بالمكان واكتشاف الموروث الثقافي الجزائري، كما يعزز صورة الجزائر كوجهة سياحية غنية بإرثها الحضاري".من جهتها، أكدت الحرفية المختصة في صناعة الحلي، آسيا شاوش، لـ"سبوتنيك"، أن "المعرض يؤدي دورًا يتجاوز عرض المنتوجات، إذ يرسخ ثقافة المحافظة على الحرف التقليدية ويشجع الأجيال الجديدة على التعرف إلى المهن التي شكلت جزءًا من تاريخ المجتمع الجزائري، كما يتيح للحرفيين تبادل الخبرات وإبراز التقنيات اليدوية التي لا تزال تقاوم الاندثار رغم التطور الصناعي".ويحمل المعرض أيضًا أبعادًا اقتصادية، إذ يوفر للحرفيين نافذة مباشرة لتسويق منتجاتهم والتواصل مع الزبائن دون وسطاء، الأمر الذي يسهم في تحسين دخلهم وتحفيزهم على تطوير نشاطهم، كما يعزز مكانة الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعًا قادرًا على خلق الثروة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما اقترن بالترويج السياحي.ويؤكد الإقبال اللافت على المعرض أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد موروث تاريخي، بل أصبحت رافدًا للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية، ورسالة حية تعكس أصالة الجزائر وتنوعها الحضاري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حماية هذا الإرث ونقله إلى الأجيال ا.

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2026

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جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, صناعات, منتجات يدوية ومنزلية, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري