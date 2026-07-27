https://sarabic.ae/20260727/نمو-أسعار-العقارات-في-مصر-يتأثر-بتضخم-تكاليف-البناء-وأزمة-العملة-الصعبة-لدى-المطورين-1115513558.html

نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين

نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين

سبوتنيك عربي

أصبح الساحل الشمالي في مصر مركزا لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والمخاطر المنخفضة، في سوق العقارات الذي يشهد موجة عنيفة لإعادة التسعير في بقية المناطق. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T09:00+0000

2026-07-27T09:00+0000

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نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين سبوتنيك عربي نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي صبور" للتنمية العقارية، أحمد صبور، إن الساحل الشمالي وحده استحوذ على نحو 37.5% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية خلال عامي 2024 و2025، مسجلا مبيعات تجاوزت 1.2 تريليون جنيه، من إجمالي مبيعات بلغت 3.2 تريليون جنيه.ويشهد السوق تضخما كبيرا في تكاليف البناء نتيجة لتقلبات العملة، إذ توجّه ما لا يقل عن 40 - 50% من نفقات المشاريع إلى المستلزمات والمعدات، وفق ما قاله رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي سعد، ويعني اعتماد القطاع على المدخلات المستوردة أن الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل التوريد الإقليمية، تضرب المشروعات بشكل مباشر بدلا من أن تؤثر عليها تدريجيا على مدار أشهر.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العقار أصبح الملاذ الآمن للمدخرات في ظل تقلبات العملة وارتفاع معدلات التضخم، إذ يلجأ ملايين المصريين إلى شراء العقارات لحماية مدخراتهم".ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو... ومصر تفكرمع انطلاق سباق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2032، دخلت 3 دول من منطقة الساحل على خط المنافسة بملف مشترك يحمل أبعادا رياضية وسياسية وتنموية في آن واحد.وتسعى مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بقدرتها على احتضان الحدث القاري الأكبر.وأعلنت اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث أنها بدأت بالفعل التحرك الرسمي نحو تقديم ملف مشترك، عقب مشاركة مسؤوليها، السبت الماضي، في نيويورك، في جلسة عمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خُصصت لبحث ملامح هذا الترشح المشترك، بحسب بيان أصدره الاتحاد المالي لكرة القدم .في السياق نفسه، دخل الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا سباق الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما وجّه خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن من خلاله رغبته في احتضان إحدى نسخ البطولة المقررة سنوات 2028 أو 2032 أو 2036.وفيما يتعلق بقرار الكاف الأخير بجعل البطولة كل 4 سنوات على غرار بطولة أمم أوروبا، أكد شعبان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التغيير جاء نتيجة ضغوط الأندية الأوروبية التي تضم أبرز نجوم القارة مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تخشى هذه الأندية من غياب لاعبيها لفترات طويلة".

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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