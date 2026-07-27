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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260727/نمو-أسعار-العقارات-في-مصر-يتأثر-بتضخم-تكاليف-البناء-وأزمة-العملة-الصعبة-لدى-المطورين-1115513558.html
نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين
نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين
سبوتنيك عربي
أصبح الساحل الشمالي في مصر مركزا لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والمخاطر المنخفضة، في سوق العقارات الذي يشهد موجة عنيفة لإعادة التسعير في بقية المناطق. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T09:00+0000
2026-07-27T09:00+0000
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نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين
سبوتنيك عربي
نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي صبور" للتنمية العقارية، أحمد صبور، إن الساحل الشمالي وحده استحوذ على نحو 37.5% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية خلال عامي 2024 و2025، مسجلا مبيعات تجاوزت 1.2 تريليون جنيه، من إجمالي مبيعات بلغت 3.2 تريليون جنيه.ويشهد السوق تضخما كبيرا في تكاليف البناء نتيجة لتقلبات العملة، إذ توجّه ما لا يقل عن 40 - 50% من نفقات المشاريع إلى المستلزمات والمعدات، وفق ما قاله رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي سعد، ويعني اعتماد القطاع على المدخلات المستوردة أن الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل التوريد الإقليمية، تضرب المشروعات بشكل مباشر بدلا من أن تؤثر عليها تدريجيا على مدار أشهر.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العقار أصبح الملاذ الآمن للمدخرات في ظل تقلبات العملة وارتفاع معدلات التضخم، إذ يلجأ ملايين المصريين إلى شراء العقارات لحماية مدخراتهم".ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو... ومصر تفكرمع انطلاق سباق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2032، دخلت 3 دول من منطقة الساحل على خط المنافسة بملف مشترك يحمل أبعادا رياضية وسياسية وتنموية في آن واحد.وتسعى مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بقدرتها على احتضان الحدث القاري الأكبر.وأعلنت اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث أنها بدأت بالفعل التحرك الرسمي نحو تقديم ملف مشترك، عقب مشاركة مسؤوليها، السبت الماضي، في نيويورك، في جلسة عمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خُصصت لبحث ملامح هذا الترشح المشترك، بحسب بيان أصدره الاتحاد المالي لكرة القدم .في السياق نفسه، دخل الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا سباق الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما وجّه خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن من خلاله رغبته في احتضان إحدى نسخ البطولة المقررة سنوات 2028 أو 2032 أو 2036.وفيما يتعلق بقرار الكاف الأخير بجعل البطولة كل 4 سنوات على غرار بطولة أمم أوروبا، أكد شعبان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التغيير جاء نتيجة ضغوط الأندية الأوروبية التي تضم أبرز نجوم القارة مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تخشى هذه الأندية من غياب لاعبيها لفترات طويلة".
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نوران عطالله
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سبوتنيك عربي
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نبض أفريقيا, مصر, كأس الأمم الأفريقية, أخبار ليبيا اليوم, аудио
نبض أفريقيا, مصر, كأس الأمم الأفريقية, أخبار ليبيا اليوم, аудио

نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين

09:00 GMT 27.07.2026
راديو
نمو أسعار العقارات في مصر يتأثر بتضخم تكاليف البناء وأزمة العملة الصعبة لدى المطورين
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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أصبح الساحل الشمالي في مصر مركزا لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والمخاطر المنخفضة، في سوق العقارات الذي يشهد موجة عنيفة لإعادة التسعير في بقية المناطق.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي صبور" للتنمية العقارية، أحمد صبور، إن الساحل الشمالي وحده استحوذ على نحو 37.5% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية خلال عامي 2024 و2025، مسجلا مبيعات تجاوزت 1.2 تريليون جنيه، من إجمالي مبيعات بلغت 3.2 تريليون جنيه.
ويشهد السوق تضخما كبيرا في تكاليف البناء نتيجة لتقلبات العملة، إذ توجّه ما لا يقل عن 40 - 50% من نفقات المشاريع إلى المستلزمات والمعدات، وفق ما قاله رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي سعد، ويعني اعتماد القطاع على المدخلات المستوردة أن الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل التوريد الإقليمية، تضرب المشروعات بشكل مباشر بدلا من أن تؤثر عليها تدريجيا على مدار أشهر.

قال الخبير الاقتصادي المصري، د. خالد رمضان، إن "قطاع العقارات في مصر كان ولا يزال المحرك الأبرز للنمو الاقتصادي خلال العقد الأخير، إذ استطاع أن يجذب استثمارات ضخمة سواء من المطورين المحليين أو من الشركات الخليجية، خاصة السعودية والإمارات وقطر، وهذا القطاع لا يعمل بمعزل عن باقي الأنشطة، بل يرتبط بسلاسل توريد واسعة تشمل الحديد والأسمنت والعمالة والخدمات، ما جعله قاطرة حقيقية للنمو".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العقار أصبح الملاذ الآمن للمدخرات في ظل تقلبات العملة وارتفاع معدلات التضخم، إذ يلجأ ملايين المصريين إلى شراء العقارات لحماية مدخراتهم".
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو... ومصر تفكر
مع انطلاق سباق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2032، دخلت 3 دول من منطقة الساحل على خط المنافسة بملف مشترك يحمل أبعادا رياضية وسياسية وتنموية في آن واحد.
وتسعى مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بقدرتها على احتضان الحدث القاري الأكبر.
وأعلنت اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث أنها بدأت بالفعل التحرك الرسمي نحو تقديم ملف مشترك، عقب مشاركة مسؤوليها، السبت الماضي، في نيويورك، في جلسة عمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خُصصت لبحث ملامح هذا الترشح المشترك، بحسب بيان أصدره الاتحاد المالي لكرة القدم .
في السياق نفسه، دخل الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا سباق الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما وجّه خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن من خلاله رغبته في احتضان إحدى نسخ البطولة المقررة سنوات 2028 أو 2032 أو 2036.
قال مشرف القسم الرياضي في "المساء" وبوابة "الجمهورية" ونائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، إيهاب شعبان، إن "تنظيم بطولات كأس الأمم الأفريقية مشروع استثماري مربح بكل المقاييس، إذ يحقق للدول المستضيفة عوائد اقتصادية وسياحية ضخمة، وعلى سبيل المثال، فقد سجلت إحدى البطولات السابقة إيرادات قاربت 192.6 ألف دولار، بينما بلغت الأرباح نحو 113 مليون دولار".
وفيما يتعلق بقرار الكاف الأخير بجعل البطولة كل 4 سنوات على غرار بطولة أمم أوروبا، أكد شعبان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التغيير جاء نتيجة ضغوط الأندية الأوروبية التي تضم أبرز نجوم القارة مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تخشى هذه الأندية من غياب لاعبيها لفترات طويلة".
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