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هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران
هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، عقب تقارير أفادت بتعليق الولايات المتحدة سلسلة الضربات التي كانت تستهدف إيران، في ظل... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T01:46+0000
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العالم العربي
سوق النفط
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وأظهرت بيانات التداول أن عقود خام برنت الآجلة تسليم أكتوبر انخفضت بنسبة 5.24% بحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، لتسجل 86.8 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.ويعكس هذا التراجع استجابة الأسواق لاحتمال انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي كانت قد دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية.وكانت شبكة "سي بي إس" الأميركية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، أن واشنطن قررت تعليق سلسلة الضربات على إيران مؤقتًا.وأضافت الشبكة أن الخطوة تهدف إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان، والتي تسعى إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يظل مسار أسعار النفط مرتبطًا بمستوى التوتر في المنطقة واحتمالات التوصل إلى تفاهمات سياسية تقلل من مخاطر الإمدادات العالمية.
https://sarabic.ae/20260726/الاقتصاد-المصري-يواجه-صدمة-مزدوجة-بسبب-ارتفاع-النفط-وتخارج-الأموال-الساخنة-خبير-يوضح-1115521385.html
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العالم العربي, سوق النفط
هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران
01:46 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 02:46 GMT 27.07.2026)
تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، عقب تقارير أفادت بتعليق الولايات المتحدة سلسلة الضربات التي كانت تستهدف إيران، في ظل مساعٍ لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وأظهرت بيانات التداول أن عقود خام برنت الآجلة تسليم أكتوبر انخفضت بنسبة 5.24% بحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، لتسجل 86.8 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 0.5% بحلول الساعة 01:11 بتوقيت موسكو، لتصل إلى 84.7 دولارًا للبرميل.
ويعكس هذا التراجع استجابة الأسواق لاحتمال انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي كانت قد دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية
.
وكانت شبكة "سي بي إس" الأميركية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، أن واشنطن قررت تعليق سلسلة الضربات على إيران مؤقتًا.
وأضافت الشبكة أن الخطوة تهدف إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان، والتي تسعى إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.
ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يظل مسار أسعار النفط مرتبطًا بمستوى التوتر في المنطقة واحتمالات التوصل إلى تفاهمات سياسية تقلل من مخاطر الإمدادات العالمية.