هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260727/هبوط-أسعار-النفط-بأكثر-من-5-بعد-تعليق-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1115526657.html
هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران
هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، عقب تقارير أفادت بتعليق الولايات المتحدة سلسلة الضربات التي كانت تستهدف إيران، في ظل... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T01:46+0000
2026-07-27T02:46+0000
العالم العربي
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/03/1114917672_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c055799e747d1a51c417f6009286e71d.jpg
وأظهرت بيانات التداول أن عقود خام برنت الآجلة تسليم أكتوبر انخفضت بنسبة 5.24% بحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، لتسجل 86.8 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.ويعكس هذا التراجع استجابة الأسواق لاحتمال انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي كانت قد دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية.وكانت شبكة "سي بي إس" الأميركية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، أن واشنطن قررت تعليق سلسلة الضربات على إيران مؤقتًا.وأضافت الشبكة أن الخطوة تهدف إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان، والتي تسعى إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يظل مسار أسعار النفط مرتبطًا بمستوى التوتر في المنطقة واحتمالات التوصل إلى تفاهمات سياسية تقلل من مخاطر الإمدادات العالمية.
https://sarabic.ae/20260726/الاقتصاد-المصري-يواجه-صدمة-مزدوجة-بسبب-ارتفاع-النفط-وتخارج-الأموال-الساخنة-خبير-يوضح-1115521385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/03/1114917672_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_869bab3b2ba0bb04c17739bc639e8725.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, سوق النفط
العالم العربي, سوق النفط

هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران

01:46 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 02:46 GMT 27.07.2026)
© Sputnikشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في ليبيا
شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، عقب تقارير أفادت بتعليق الولايات المتحدة سلسلة الضربات التي كانت تستهدف إيران، في ظل مساعٍ لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وأظهرت بيانات التداول أن عقود خام برنت الآجلة تسليم أكتوبر انخفضت بنسبة 5.24% بحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، لتسجل 86.8 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 0.5% بحلول الساعة 01:11 بتوقيت موسكو، لتصل إلى 84.7 دولارًا للبرميل.
ويعكس هذا التراجع استجابة الأسواق لاحتمال انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي كانت قد دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية.
وكانت شبكة "سي بي إس" الأميركية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، أن واشنطن قررت تعليق سلسلة الضربات على إيران مؤقتًا.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
هل يتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار النفط عالميا - خبير يوضح
أمس, 17:06 GMT
وأضافت الشبكة أن الخطوة تهدف إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان، والتي تسعى إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.
ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يظل مسار أسعار النفط مرتبطًا بمستوى التوتر في المنطقة واحتمالات التوصل إلى تفاهمات سياسية تقلل من مخاطر الإمدادات العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала