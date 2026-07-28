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باحث في الشأن الإقليمي: الولايات المتحدة أمام معضلات تعيق إعادة تكرار الحرب على إيران
باحث في الشأن الإقليمي: الولايات المتحدة أمام معضلات تعيق إعادة تكرار الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
قال الباحث في الشأن الإقليمي، كمال جعفر، إن "الولايات المتحدة أمام معضلات عدة تعيق خيار إعادة تكرار الحرب على إيران". 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T12:51+0000
2026-07-28T12:51+0000
إيران
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وكشف جعفر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المعضلة الأولى متمثلة بوجود اتجاهين في الإدارة الأمريكية، والمعضلة الثانية تتعلق بالمجتمع الأمريكي والوضع الاقتصاد".ولفت الباحث في الشأن الإقليمي إلى أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة تأثر وتأثير، لكن التأثير الإسرائيلي بالأمريكيين، بعد الحرب الأخيرة، بدأ يضعف نتيجة عدم نجاح الضربات والأهداف الأمريكية - الإسرائيلية، ونتيجة ذلك بدأ الأمريكيون والإسرائيليون ينزلون عن الشجرة التي صعدوا إليها".وختم الباحث حديثه بالقول: "هم يحاولون بطريقة الاستنزاف التي تنبّه لها الخامنئي، عندما قال: "لا يجب أن تبقى إيران في حالة اللا حرب وحالة اللا سلم"، لذلك بدأ الإيرانيون يضغطون بهذا الاتجاه، لمعرفتهم أن حربا أمريكية جديدة على إيران لن تستطيع تحقيق أهدافها".
https://sarabic.ae/20260728/الحرب-في-إيران-بين-المباحثات-والتلويح-بالخيار-العسكري-1115569551.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الإقليمي: الولايات المتحدة أمام معضلات تعيق إعادة تكرار الحرب على إيران

12:51 GMT 28.07.2026
© Photo / x.comحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
قال الباحث في الشأن الإقليمي، كمال جعفر، إن "الولايات المتحدة أمام معضلات عدة تعيق خيار إعادة تكرار الحرب على إيران".
وكشف جعفر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المعضلة الأولى متمثلة بوجود اتجاهين في الإدارة الأمريكية، والمعضلة الثانية تتعلق بالمجتمع الأمريكي والوضع الاقتصاد".
وتابع جعفر: "أما المعضلة الثالثة فتتمثل بالصمود الإيراني في وجه الضغوط الأمريكية، التي أصبحت متعددة وتأخذ شكل الاستنزاف، وعطلت جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في هذه الحرب، وبالتالي إيران لم تسقط، وتكرار الحرب ليس سهلاً لدى الأمريكيين، ما دفعهم لإعادة تجربة المفاوضات".
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
راديو
الحرب في إيران... بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
11:53 GMT
ولفت الباحث في الشأن الإقليمي إلى أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة تأثر وتأثير، لكن التأثير الإسرائيلي بالأمريكيين، بعد الحرب الأخيرة، بدأ يضعف نتيجة عدم نجاح الضربات والأهداف الأمريكية - الإسرائيلية، ونتيجة ذلك بدأ الأمريكيون والإسرائيليون ينزلون عن الشجرة التي صعدوا إليها".
وأضاف جعفر: "محللون في إسرائيل، ومفكرون، وقادة رأي في الولايات المتحدة، يسألون: عن ماذا يمكن أن تحقق الولايات المتحدة من بدء جولة حرب جديدة على إيران؟ والأهداف التي يمكن أن يحققوها لن تحصل بالمزيد من القوة، فكيف بحرب جديدة لا طائلة منها؟".
وختم الباحث حديثه بالقول: "هم يحاولون بطريقة الاستنزاف التي تنبّه لها الخامنئي، عندما قال: "لا يجب أن تبقى إيران في حالة اللا حرب وحالة اللا سلم"، لذلك بدأ الإيرانيون يضغطون بهذا الاتجاه، لمعرفتهم أن حربا أمريكية جديدة على إيران لن تستطيع تحقيق أهدافها".
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