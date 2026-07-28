https://sarabic.ae/20260728/مسؤول-أممي-انتهاكات-إسرائيل-في-لبنان-قد-ترقى-إلى-جرائم-دولية-1115558493.html

مسؤول أممي: انتهاكات إسرائيل في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية

مسؤول أممي: انتهاكات إسرائيل في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية

سبوتنيك عربي

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن بعض الانتهاكات المرتكبة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T02:24+0000

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وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت عقب زيارة استمرت أربعة أيام، إن الغارات الإسرائيلية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة تسببا في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ودمار واسع، ونزوح جماعي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مناطق مأهولة داخل إسرائيل أسفرت أيضًا عن سقوط مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.وفي تطور آخر، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان انتشال جثمان المواطن شادي حسيّان الدرويش، الذي قالت إنه قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه إلى بلدته الضهيرة في جنوب البلاد، بالتنسيق بين الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، بالتزامن مع بدء الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار في مناطق من الجنوب وفق الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، بينما تتبادل بيروت وتل أبيب الاتهامات بشأن خرق بنود الاتفاق، في وقت يرفض فيه حزب الله الاعتراف به ويؤكد تمسكه بسلاحه.

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