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مسؤول أممي: انتهاكات إسرائيل في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية
مسؤول أممي: انتهاكات إسرائيل في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية
سبوتنيك عربي
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن بعض الانتهاكات المرتكبة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T02:24+0000
2026-07-28T02:29+0000
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وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت عقب زيارة استمرت أربعة أيام، إن الغارات الإسرائيلية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة تسببا في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ودمار واسع، ونزوح جماعي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مناطق مأهولة داخل إسرائيل أسفرت أيضًا عن سقوط مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.وفي تطور آخر، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان انتشال جثمان المواطن شادي حسيّان الدرويش، الذي قالت إنه قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه إلى بلدته الضهيرة في جنوب البلاد، بالتنسيق بين الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، بالتزامن مع بدء الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار في مناطق من الجنوب وفق الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، بينما تتبادل بيروت وتل أبيب الاتهامات بشأن خرق بنود الاتفاق، في وقت يرفض فيه حزب الله الاعتراف به ويؤكد تمسكه بسلاحه.
https://sarabic.ae/20260727/عون-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-جنوب-لبنان-تهدد-مسار-صيغة-الإطار-1115543335.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

مسؤول أممي: انتهاكات إسرائيل في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية

02:24 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 02:29 GMT 28.07.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayغارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان
غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
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حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن بعض الانتهاكات المرتكبة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قد ترقى إلى جرائم دولية، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة منذ الثاني من مارس الماضي.
وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت عقب زيارة استمرت أربعة أيام، إن الغارات الإسرائيلية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة تسببا في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ودمار واسع، ونزوح جماعي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مناطق مأهولة داخل إسرائيل أسفرت أيضًا عن سقوط مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
ميدانيًا، أفادت مصادر عسكرية لبنانية بأن مسيّرات إسرائيلية ألقت أسطوانات متفجرة فوق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، في أسلوب وصفته بأنه غير مسبوق مقارنة بطرق الاستهداف السابقة، بينما قال سكان محليون إنهم شاهدوا انفجارات قوية أعقبت إلقاء تلك الأجسام.
وفي تطور آخر، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان انتشال جثمان المواطن شادي حسيّان الدرويش، الذي قالت إنه قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه إلى بلدته الضهيرة في جنوب البلاد، بالتنسيق بين الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
عون: الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تهدد مسار "صيغة الإطار"
أمس, 13:36 GMT
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، بالتزامن مع بدء الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار في مناطق من الجنوب وفق الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، بينما تتبادل بيروت وتل أبيب الاتهامات بشأن خرق بنود الاتفاق، في وقت يرفض فيه حزب الله الاعتراف به ويؤكد تمسكه بسلاحه.
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