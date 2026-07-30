https://sarabic.ae/20260730/الخارجية-الروسية-روسيا-تدين-بشدة-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1115637380.html
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، اليوم الخميس، لافتةً إلى أن هذا الهجوم يعدّ تجليًا جديدًا لسياسة كييف الرامية... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T16:58+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة: "ندين بشدة هذا الهجوم، الذي يعدّ تجليا جديدًا للسياسة الخبيثة والخطيرة التي ينتهجها شارع بانكوفا (الشارع الذي يقع فيه مكتب فلاديمير زيلينسكي)، والتي تهدف إلى تقويض السلامة النووية والمادية لهذه المحطة الروسية".وأضافت: "ما كانت لتفعل كييف مثل هذه الأعمال لولا الدعم السياسي المستمر الذي تقدّمه الدول الغربية. هذا الدعم هو ما يرسّخ في زيلينسكي وحاشيته الأمل الزائف بالإفلات من العقاب، ويدفعهم إلى ارتكاب أعمال طائشة وخطيرة للغاية".ولفتت زاخاروفا إلى أن كييف لا تستهدف المحطة النووية فحسب، بل تستهدف أيضًا مدينة إنيرغودار النووية.
https://sarabic.ae/20260730/زاخاروفا-سياسة-زيلينسكي-تضر-بالمصالح-الاقتصادية-للولايات-المتحدة-1115636576.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
أدانت وزارة الخارجية الروسية هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، اليوم الخميس، لافتةً إلى أن هذا الهجوم يعدّ تجليًا جديدًا لسياسة كييف الرامية إلى تقويض السلامة النووية للمحطة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة: "ندين بشدة هذا الهجوم، الذي يعدّ تجليا جديدًا للسياسة الخبيثة والخطيرة التي ينتهجها شارع بانكوفا (الشارع الذي يقع فيه مكتب فلاديمير زيلينسكي)، والتي تهدف إلى تقويض السلامة النووية والمادية لهذه المحطة الروسية".
وأضافت: "ما كانت لتفعل كييف مثل هذه الأعمال لولا الدعم السياسي المستمر الذي تقدّمه الدول الغربية. هذا الدعم هو ما يرسّخ في زيلينسكي وحاشيته الأمل الزائف بالإفلات من العقاب، ويدفعهم إلى ارتكاب أعمال طائشة وخطيرة للغاية".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار لم تكن لتصبح ممكنة لولا الدعم السياسي الغربي الذي يدفع فلاديمير زيلينسكي إلى ما وصفته بـ"المغامرات".
ولفتت زاخاروفا إلى أن كييف لا تستهدف المحطة النووية فحسب، بل تستهدف أيضًا مدينة إنيرغودار النووية.