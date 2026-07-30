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بغداد تنفي علمها المسبق بالضربات الأمريكية السعودية على الأراضي العراقية
بغداد تنفي علمها المسبق بالضربات الأمريكية السعودية على الأراضي العراقية
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الخميس، أن تكون بلاده على علم مسبق بالهجمات الجوية المشتركة الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T22:52+0000
2026-07-30T22:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
ترامب
السعودية
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وقال العبودي، خلال لقاء على القناة الرسمية العراقية: "الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية".وأضاف أن: "الحكومة ليس لديها أي علم مسبق بتنفيذ الاعتداءات على الأراضي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أمس الأربعاء، لـ"فوكس نيوز"، أن الهجمات على مواقع للحشد الشعبي في العراق نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية.وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا وإصابة 32 آخرين، بهجمات "إرهابية" استهدفت عددًا من مقار الهيئة في مناطق عراقية مختلفة.وأضاف البيان أنه: "وفقًا للمعلومات التي جُمعت، فقد طالت الاعتداءات مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضًا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".وأكدت الهيئة، وفقًا للبيان، أن: "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس، أن: "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو/تموز الجاري، ضربات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق"، وفق تعبيرها.
https://sarabic.ae/20260730/بغداد-تؤكد-أنها-لم-تجد-أي-أدلة-لانطلاق-الهجمات-على-السعودية-من-الأراضي-العراقية-1115619228.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, ترامب, السعودية
العراق, أخبار العراق اليوم, ترامب, السعودية

بغداد تنفي علمها المسبق بالضربات الأمريكية السعودية على الأراضي العراقية

22:52 GMT 30.07.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIAالدخان يتصاعد عند معبر العبدلي الحدودي مع العراق، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لما أفاد به الجيش الكويتي، كما شوهد من الجانب العراقي في صفوان، محافظة البصرة، العراق 23 يوليو/ تموز 2026
الدخان يتصاعد عند معبر العبدلي الحدودي مع العراق، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لما أفاد به الجيش الكويتي، كما شوهد من الجانب العراقي في صفوان، محافظة البصرة، العراق 23 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIA
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نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الخميس، أن تكون بلاده على علم مسبق بالهجمات الجوية المشتركة الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق الأربعاء، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وقال العبودي، خلال لقاء على القناة الرسمية العراقية: "الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية".
وأضاف أن: "الحكومة ليس لديها أي علم مسبق بتنفيذ الاعتداءات على الأراضي".
الدخان يتصاعد عند معبر العبدلي الحدودي مع العراق، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لما أفاد به الجيش الكويتي، كما شوهد من الجانب العراقي في صفوان، محافظة البصرة، العراق 23 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
بغداد تؤكد أنها لم تجد أي أدلة لانطلاق الهجمات على السعودية من الأراضي العراقية
10:58 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أمس الأربعاء، لـ"فوكس نيوز"، أن الهجمات على مواقع للحشد الشعبي في العراق نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا وإصابة 32 آخرين، بهجمات "إرهابية" استهدفت عددًا من مقار الهيئة في مناطق عراقية مختلفة.
وقالت الهيئة، في بيان: "استُشهد ما لا يقل عن (20) مجاهدًا، وأُصيب (32) آخرون، في حصيلة غير نهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي - السعودي المشترك، والتي استهدفت عددًا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية".
وأضاف البيان أنه: "وفقًا للمعلومات التي جُمعت، فقد طالت الاعتداءات مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضًا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".
وأكدت الهيئة، وفقًا للبيان، أن: "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس، أن: "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو/تموز الجاري، ضربات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق"، وفق تعبيرها.
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