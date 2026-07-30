https://sarabic.ae/20260730/بغداد-تنفي-علمها-المسبق-بالضربات-الأمريكية-السعودية-على-الأراضي-العراقية-1115642919.html

بغداد تنفي علمها المسبق بالضربات الأمريكية السعودية على الأراضي العراقية

بغداد تنفي علمها المسبق بالضربات الأمريكية السعودية على الأراضي العراقية

سبوتنيك عربي

نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الخميس، أن تكون بلاده على علم مسبق بالهجمات الجوية المشتركة الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T22:52+0000

2026-07-30T22:52+0000

2026-07-30T22:52+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

ترامب

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1a/1115509441_0:1002:1246:1703_1920x0_80_0_0_6edb79cd0c8a63e0816cfd5bb5712f34.jpg

وقال العبودي، خلال لقاء على القناة الرسمية العراقية: "الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية".وأضاف أن: "الحكومة ليس لديها أي علم مسبق بتنفيذ الاعتداءات على الأراضي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أمس الأربعاء، لـ"فوكس نيوز"، أن الهجمات على مواقع للحشد الشعبي في العراق نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية.وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا وإصابة 32 آخرين، بهجمات "إرهابية" استهدفت عددًا من مقار الهيئة في مناطق عراقية مختلفة.وأضاف البيان أنه: "وفقًا للمعلومات التي جُمعت، فقد طالت الاعتداءات مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضًا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".وأكدت الهيئة، وفقًا للبيان، أن: "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس، أن: "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو/تموز الجاري، ضربات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق"، وفق تعبيرها.

https://sarabic.ae/20260730/بغداد-تؤكد-أنها-لم-تجد-أي-أدلة-لانطلاق-الهجمات-على-السعودية-من-الأراضي-العراقية-1115619228.html

العراق

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, ترامب, السعودية