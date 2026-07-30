https://sarabic.ae/20260730/تصويت-برأيك-هل-حققت-الضربات-الأمريكية-الأخيرة-أهدافها-بفرض-الردع-أمام-إيران؟-1115618975.html
تصويت... برأيك هل حققت الضربات الأمريكية الأخيرة أهدافها بفرض الردع أمام إيران؟
تصويت... برأيك هل حققت الضربات الأمريكية الأخيرة أهدافها بفرض الردع أمام إيران؟
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، تضمنت مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T10:26+0000
2026-07-30T10:26+0000
2026-07-30T10:26+0000
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ويرى متابعون أن الضربات الأمريكية نجحت في توجيه رسالة عسكرية واضحة لإيران، وأثبتت أن "واشنطن قادرة على الرد بقوة على أي استهداف لمصالحها أو قواتها"، كما أن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة قد يحدّ من قدرة إيران على تنفيذ هجمات جديدة.برأيك... هل حققت الضربات الأمريكية الأخيرة أهدافها بفرض الردع أمام إيران؟
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استطلاعات الرأي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, опросы
تصويت... برأيك هل حققت الضربات الأمريكية الأخيرة أهدافها بفرض الردع أمام إيران؟
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، تضمنت مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة، ومواقع مراقبة ودفاع ساحلية، وقدرات بحرية، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى "تعزيز قدرة الردع تجاه إيران ووكلائها".
ويرى متابعون أن الضربات الأمريكية نجحت في توجيه رسالة عسكرية واضحة لإيران، وأثبتت أن "واشنطن قادرة على الرد بقوة على أي استهداف لمصالحها أو قواتها"، كما أن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة قد يحدّ من قدرة إيران على تنفيذ هجمات جديدة.
في المقابل، يرى آخرون أن الضربات لم تحقق تغييرًا حقيقيًا في المشهد، وقد لا تكون كافية لمنع استمرار التصعيد بين الطرفين، كما أن مثل هذه العمليات قد تبقى ضمن إطار الرسائل العسكرية والسياسية دون أن تفرض واقعًا جديدًا على الأرض.
برأيك... هل حققت الضربات الأمريكية الأخيرة أهدافها بفرض الردع أمام إيران؟