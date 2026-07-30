https://sarabic.ae/20260730/جنى-ترسم-لوحات-الصمود-والأمل-على-سطح-منزلها-المدمر-في-غزة--1115593076.html

جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة

جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة

سبوتنيك عربي

بين الأنقاض وركام المنازل وآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ترسم الفنانة التشكيلية، جنى أبو هربيد، من على سطح منزلها المُدمّر لوحات تعبر عن الصمود والأمل... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T11:00+0000

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خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض منزل عائلة الفنانة التشكيلية، جنى أبو هربيد، في مدينة غزة للقصف والتدمير، ودُمّر مرسمها ولوحاتها، وبعد العودة من رحلة النزوح الشاقة، وجدت المنطقة مدمرة، فما كان منها إلا أن حولت سطح منزل عائلتها إلى مكان تعبر فيه من خلال الرسم عما تشعر به.واستخدمت جنى فرشاتها وألوانها المتاحة لرسم تفاصيل من الحياة اليومية التي فرضتها الحرب على سكان القطاع، وعبرت من خلال لوحاتها عن رحلة النزوح من والحياة في الخيمة.وتشير جنى إلى أن ما حصل لها ولعائلتها خلال الحرب، كان دافعًا قويًا للعودة للرسم، وقد بدأت بالرسم للتعبير عن المعاناة التي تعيشها خلال فترة الحرب، وعن ألم الفقد، وعن بارقة الأمل التي يتشبث بها سكان غزة.وتضيف أبو هربيد: "هذه اللوحة كانت تحمل حكاية عن الصحافة ومعاناة الصحفيين، لأنهم كانوا من أكثر الفئات استهدافًا، إذ جسدوا الواقع ونقلوا الصورة إلى العالم، فرسمت الكاميرا التي حملوها معهم في كل مكان لينقلوا صورتنا، ويوصلوا رسالتنا إلى العالم، وهناك لوحات أخرى تعبر عن المرأة وعن الواقع الذي نعيشه، ولوحات الأمل والصمود، ولوحات تعبر عن مخاوفي من فقدان الأمان، فكل ساعة فيها استهداف وقصف وخوف، وأحاول رسم كل ما أشعر به في مرسمي فوق السطح".وتتابع: "من أكبر التحديات عدم توفر الأدوات وغلاء أثمانها، فمن الصعب أن تكون متوفرة وهذه أكبر الصعوبات بالنسبة لنا كفنانين، ولكننا نستمر رغم تلك الصعوبات، فالفن يستطيع أن يوصل رسالتنا حتى في الظروف التي نعيشها من إبادة ومعاناة فهو الطريق الذي سينقل صورتنا إلى العالم".وتلقت جنى دعمًا كبيرًا من العائلة، ويقف إلى جانبها شقيها، حيث يساعدها في تأمين الألوان ولوحات الرسم، وما تحتاجه للاستمرار، ويشير أديب أبو هربيد إلى أن مرسم جنى من ضحايا الحرب، وبدلا من أن تنكسر تحت وطأة المشهد، صعدت جنى إلى سطح منزلنا، ونظرت إلى البحر من بعيد، ثم أمسكت فرشاتها وبدأت ترسم.ويقول شقيق جنى، أديب أبو هربيد لـ "سبوتنيك": "جاءت جنى إلى مرسمها فوجدته مدمرًا، والرسومات كلها مكسورة والألوان كلها تالفة ولكن لا تزال آثار من الرسومات موجودة حتى اليوم، ثم التجأت إلى سطح المنزل لكي تعود وترسم بشغف وإرادة جديدة".ويضيف أديب: "هناك رسمة لها تجسد الخيام وتجسد المرأة الفلسطينية كيف نزحت، وماذا حدث خلال النزوح، من آثار القصف، وكيف كانت الحياة، وباقي اللوحات تجسد الحرب والدمار الذي حل بنا، وتجسد المعاناة التي كنا نعانيها، وهناك لوحات كانت تحكي ما جرى معنا في الخيام، ولوحات تعبر عن الصمود والأمل والحياة".وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمارًا كبيرًا، حيث تحولت الأحياء والبيوت السكنية إلى ركام على مدار نحو ثلاث سنوات، وتركت تلك الحرب قصصًا تروي حكاية صمود من تحت الأنقاض، عمن استطاعوا تحويل الألم والمأساة إلى لوحة وأداة وطريق للحياة.

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الدمار, لوحات فنية, تقارير سبوتنيك, حصري