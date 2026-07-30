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https://sarabic.ae/20260730/جنى-ترسم-لوحات-الصمود-والأمل-على-سطح-منزلها-المدمر-في-غزة--1115593076.html
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
سبوتنيك عربي
بين الأنقاض وركام المنازل وآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ترسم الفنانة التشكيلية، جنى أبو هربيد، من على سطح منزلها المُدمّر لوحات تعبر عن الصمود والأمل... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض منزل عائلة الفنانة التشكيلية، جنى أبو هربيد، في مدينة غزة للقصف والتدمير، ودُمّر مرسمها ولوحاتها، وبعد العودة من رحلة النزوح الشاقة، وجدت المنطقة مدمرة، فما كان منها إلا أن حولت سطح منزل عائلتها إلى مكان تعبر فيه من خلال الرسم عما تشعر به.واستخدمت جنى فرشاتها وألوانها المتاحة لرسم تفاصيل من الحياة اليومية التي فرضتها الحرب على سكان القطاع، وعبرت من خلال لوحاتها عن رحلة النزوح من والحياة في الخيمة.وتشير جنى إلى أن ما حصل لها ولعائلتها خلال الحرب، كان دافعًا قويًا للعودة للرسم، وقد بدأت بالرسم للتعبير عن المعاناة التي تعيشها خلال فترة الحرب، وعن ألم الفقد، وعن بارقة الأمل التي يتشبث بها سكان غزة.وتضيف أبو هربيد: "هذه اللوحة كانت تحمل حكاية عن الصحافة ومعاناة الصحفيين، لأنهم كانوا من أكثر الفئات استهدافًا، إذ جسدوا الواقع ونقلوا الصورة إلى العالم، فرسمت الكاميرا التي حملوها معهم في كل مكان لينقلوا صورتنا، ويوصلوا رسالتنا إلى العالم، وهناك لوحات أخرى تعبر عن المرأة وعن الواقع الذي نعيشه، ولوحات الأمل والصمود، ولوحات تعبر عن مخاوفي من فقدان الأمان، فكل ساعة فيها استهداف وقصف وخوف، وأحاول رسم كل ما أشعر به في مرسمي فوق السطح".وتتابع: "من أكبر التحديات عدم توفر الأدوات وغلاء أثمانها، فمن الصعب أن تكون متوفرة وهذه أكبر الصعوبات بالنسبة لنا كفنانين، ولكننا نستمر رغم تلك الصعوبات، فالفن يستطيع أن يوصل رسالتنا حتى في الظروف التي نعيشها من إبادة ومعاناة فهو الطريق الذي سينقل صورتنا إلى العالم".وتلقت جنى دعمًا كبيرًا من العائلة، ويقف إلى جانبها شقيها، حيث يساعدها في تأمين الألوان ولوحات الرسم، وما تحتاجه للاستمرار، ويشير أديب أبو هربيد إلى أن مرسم جنى من ضحايا الحرب، وبدلا من أن تنكسر تحت وطأة المشهد، صعدت جنى إلى سطح منزلنا، ونظرت إلى البحر من بعيد، ثم أمسكت فرشاتها وبدأت ترسم.ويقول شقيق جنى، أديب أبو هربيد لـ "سبوتنيك": "جاءت جنى إلى مرسمها فوجدته مدمرًا، والرسومات كلها مكسورة والألوان كلها تالفة ولكن لا تزال آثار من الرسومات موجودة حتى اليوم، ثم التجأت إلى سطح المنزل لكي تعود وترسم بشغف وإرادة جديدة".ويضيف أديب: "هناك رسمة لها تجسد الخيام وتجسد المرأة الفلسطينية كيف نزحت، وماذا حدث خلال النزوح، من آثار القصف، وكيف كانت الحياة، وباقي اللوحات تجسد الحرب والدمار الذي حل بنا، وتجسد المعاناة التي كنا نعانيها، وهناك لوحات كانت تحكي ما جرى معنا في الخيام، ولوحات تعبر عن الصمود والأمل والحياة".وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمارًا كبيرًا، حيث تحولت الأحياء والبيوت السكنية إلى ركام على مدار نحو ثلاث سنوات، وتركت تلك الحرب قصصًا تروي حكاية صمود من تحت الأنقاض، عمن استطاعوا تحويل الألم والمأساة إلى لوحة وأداة وطريق للحياة.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الدمار, لوحات فنية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الدمار, لوحات فنية, تقارير سبوتنيك, حصري

جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة

11:00 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 11:02 GMT 30.07.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
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بين الأنقاض وركام المنازل وآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ترسم الفنانة التشكيلية، جنى أبو هربيد، من على سطح منزلها المُدمّر لوحات تعبر عن الصمود والأمل والحرب والنزوح في مزيج يلخص الواقع الفلسطيني.
خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض منزل عائلة الفنانة التشكيلية، جنى أبو هربيد، في مدينة غزة للقصف والتدمير، ودُمّر مرسمها ولوحاتها، وبعد العودة من رحلة النزوح الشاقة، وجدت المنطقة مدمرة، فما كان منها إلا أن حولت سطح منزل عائلتها إلى مكان تعبر فيه من خلال الرسم عما تشعر به.
وتقول أبو هربيد لوكالة "سبوتنيك": "عندما استُهدف منزلنا، أول شيء فكرت فيه هو لوحاتي وأدوات الرسم، لأن الفن بالنسبة لي ملجئي والمكان الذي أفرغ فيه طاقتي، وأعبر عن مشاعر الفرح والحزن والسعادة في لوحاتي، وبعد مشهد الدمار الذي حصل، ورغم أن السطح مقصوف إلا أن الأمل باق، وانظر إلى البحر فأجده بالنسبة لي أمل، كما يراه شعب غزة ".
واستخدمت جنى فرشاتها وألوانها المتاحة لرسم تفاصيل من الحياة اليومية التي فرضتها الحرب على سكان القطاع، وعبرت من خلال لوحاتها عن رحلة النزوح من والحياة في الخيمة.
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشير جنى إلى أن ما حصل لها ولعائلتها خلال الحرب، كان دافعًا قويًا للعودة للرسم، وقد بدأت بالرسم للتعبير عن المعاناة التي تعيشها خلال فترة الحرب، وعن ألم الفقد، وعن بارقة الأمل التي يتشبث بها سكان غزة.
ومن بين اللوحات التي رسمتها جنى، كانت لوحة الصحافة ومعاناة الصحفيين خلال الحرب، وحاولت إظهار استهداف الصحفيين، أثناء نقل الاحداث إلى العالم.
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف أبو هربيد: "هذه اللوحة كانت تحمل حكاية عن الصحافة ومعاناة الصحفيين، لأنهم كانوا من أكثر الفئات استهدافًا، إذ جسدوا الواقع ونقلوا الصورة إلى العالم، فرسمت الكاميرا التي حملوها معهم في كل مكان لينقلوا صورتنا، ويوصلوا رسالتنا إلى العالم، وهناك لوحات أخرى تعبر عن المرأة وعن الواقع الذي نعيشه، ولوحات الأمل والصمود، ولوحات تعبر عن مخاوفي من فقدان الأمان، فكل ساعة فيها استهداف وقصف وخوف، وأحاول رسم كل ما أشعر به في مرسمي فوق السطح".
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتتابع: "من أكبر التحديات عدم توفر الأدوات وغلاء أثمانها، فمن الصعب أن تكون متوفرة وهذه أكبر الصعوبات بالنسبة لنا كفنانين، ولكننا نستمر رغم تلك الصعوبات، فالفن يستطيع أن يوصل رسالتنا حتى في الظروف التي نعيشها من إبادة ومعاناة فهو الطريق الذي سينقل صورتنا إلى العالم".
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتلقت جنى دعمًا كبيرًا من العائلة، ويقف إلى جانبها شقيها، حيث يساعدها في تأمين الألوان ولوحات الرسم، وما تحتاجه للاستمرار، ويشير أديب أبو هربيد إلى أن مرسم جنى من ضحايا الحرب، وبدلا من أن تنكسر تحت وطأة المشهد، صعدت جنى إلى سطح منزلنا، ونظرت إلى البحر من بعيد، ثم أمسكت فرشاتها وبدأت ترسم.
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول شقيق جنى، أديب أبو هربيد لـ "سبوتنيك": "جاءت جنى إلى مرسمها فوجدته مدمرًا، والرسومات كلها مكسورة والألوان كلها تالفة ولكن لا تزال آثار من الرسومات موجودة حتى اليوم، ثم التجأت إلى سطح المنزل لكي تعود وترسم بشغف وإرادة جديدة".
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف أديب: "هناك رسمة لها تجسد الخيام وتجسد المرأة الفلسطينية كيف نزحت، وماذا حدث خلال النزوح، من آثار القصف، وكيف كانت الحياة، وباقي اللوحات تجسد الحرب والدمار الذي حل بنا، وتجسد المعاناة التي كنا نعانيها، وهناك لوحات كانت تحكي ما جرى معنا في الخيام، ولوحات تعبر عن الصمود والأمل والحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatجنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزة
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمارًا كبيرًا، حيث تحولت الأحياء والبيوت السكنية إلى ركام على مدار نحو ثلاث سنوات، وتركت تلك الحرب قصصًا تروي حكاية صمود من تحت الأنقاض، عمن استطاعوا تحويل الألم والمأساة إلى لوحة وأداة وطريق للحياة.
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