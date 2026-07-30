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لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية... انطلاق "مهرجان ليوا" في عجمان
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية... انطلاق "مهرجان ليوا" في عجمان
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الحادية عشرة من "مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل" الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان لعام 2026، بجوائز... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T15:33+0000
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ويهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانته كأبرز الفعاليات التراثية والزراعية في الإمارة، للاحتفاء بالموروث الإماراتي الأصيل وتسليط الضوء على جودة المنتجات المحلية كالتمر والعسل والفاكهة، إلى جانب دعم أصحاب المزارع والمناحل والمنتجين المحليين وتحفيزهم على تطوير جودة منتجاتهم، وتعريف الجمهور بالممارسات الزراعية المستدامة وأهمية المحافظة على الثروة الزراعية والتراث المرتبط بها.وأشار إلى "إتاحة المجال لجميع المتسابقين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة بمختلف فئات محاصيلهم، مع تخصيص برامج متنوعة للزوار تشمل المسابقات المستمرة والورش التفاعلية والعروض العسكرية".بدورها، أوضحت المسؤولة التنفيذية الثقافية في الدائرة، ميثا الشامسي، أنه "هذا العام يتم التركيز على ثلاث حرف إماراتية أصيلة تشمل البراقع والأثمد والحناء، بهدف المحافظة عليها وتعزيز الموروث الثقافي والهوية الوطنية وتدريب الجيل الجديد والزوار عليها".وبينت أنه "تم إطلاق مشروع "مجلس الحرفيين" لدعم أصحاب الهمم والمشاريع والمواهب وحرف الأمهات المشاركات في المهرجان، والتي تتضمن منتجات مصنوعة من سعف النخيل".ومن جانبها، قالت شيخة الشحي من مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن "المشاركة الثانية للمؤسسة في المهرجان تشهد إطلاق مبادرة "نخلة حميد"، التي تهدف لتوزيع فسائل النخيل على أهالي وسكان عجمان من خلال طلبها عبر "باركود"، لتصل مباشرة إلى المنازل"، موضحةً أن "الأنواع المتوفرة تشمل خمسة أصناف هي الإخلاص، البرحي، الشبيبي، السايرة، والفحل، وذلك ترسيخاً لشعار أن الخير باقي ومثمر ويدوم، لينتقل من جيل إلى جيل". وفي السياق ذاته، أشار محمد، أحد المشاركين القادمين من مزارع أبوظبي، إلى "عرض باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات الطبيعية المستخلصة من أشجار الليمون المزروعة في مزارع الباهية بالعاصمة"، موضحًا أن "هذه الأشجار تتميز بقدرتها العالية على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة وإنتاج محصول وفير وعالي الجودة".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, عجمان, مهرجان, العسل, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, عجمان, مهرجان, العسل, تقارير سبوتنيك, حصري

لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية... انطلاق "مهرجان ليوا" في عجمان

15:33 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 15:35 GMT 30.07.2026)
© Sputnik . basel shartouhلدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان ليوا في عجمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الحادية عشرة من "مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل" الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان لعام 2026، بجوائز إجمالية تبلغ مليون درهم.
ويهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانته كأبرز الفعاليات التراثية والزراعية في الإمارة، للاحتفاء بالموروث الإماراتي الأصيل وتسليط الضوء على جودة المنتجات المحلية كالتمر والعسل والفاكهة، إلى جانب دعم أصحاب المزارع والمناحل والمنتجين المحليين وتحفيزهم على تطوير جودة منتجاتهم، وتعريف الجمهور بالممارسات الزراعية المستدامة وأهمية المحافظة على الثروة الزراعية والتراث المرتبط بها.

وأكد مدير الفعاليات في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، عبد الله العبيدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "أحد أهم أهداف المهرجان هو الحفاظ على التراث الزراعي الإماراتي عبر تنظيم ورش تفاعلية للأطفال على مدار الأيام الخمسة لتوعيتهم ونقل صورة جميلة عن الموروث الزراعي والعادات والتقاليد الأصيلة".

وأشار إلى "إتاحة المجال لجميع المتسابقين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة بمختلف فئات محاصيلهم، مع تخصيص برامج متنوعة للزوار تشمل المسابقات المستمرة والورش التفاعلية والعروض العسكرية".
© Sputnik . basel shartouhلدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان ليوا في عجمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
© Sputnik . basel shartouh
بدورها، أوضحت المسؤولة التنفيذية الثقافية في الدائرة، ميثا الشامسي، أنه "هذا العام يتم التركيز على ثلاث حرف إماراتية أصيلة تشمل البراقع والأثمد والحناء، بهدف المحافظة عليها وتعزيز الموروث الثقافي والهوية الوطنية وتدريب الجيل الجديد والزوار عليها".
© Sputnik . basel shartouhلدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان ليوا في عجمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
© Sputnik . basel shartouh
وبينت أنه "تم إطلاق مشروع "مجلس الحرفيين" لدعم أصحاب الهمم والمشاريع والمواهب وحرف الأمهات المشاركات في المهرجان، والتي تتضمن منتجات مصنوعة من سعف النخيل".
© Sputnik . basel shartouhلدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان ليوا في عجمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
© Sputnik . basel shartouh
ومن جانبها، قالت شيخة الشحي من مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن "المشاركة الثانية للمؤسسة في المهرجان تشهد إطلاق مبادرة "نخلة حميد"، التي تهدف لتوزيع فسائل النخيل على أهالي وسكان عجمان من خلال طلبها عبر "باركود"، لتصل مباشرة إلى المنازل"، موضحةً أن "الأنواع المتوفرة تشمل خمسة أصناف هي الإخلاص، البرحي، الشبيبي، السايرة، والفحل، وذلك ترسيخاً لشعار أن الخير باقي ومثمر ويدوم، لينتقل من جيل إلى جيل".
© Sputnik . basel shartouhلدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان ليوا في عجمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
لدعم المنتجات المحلية والحرف التراثية الإماراتية.. انطلاق مهرجان "ليوا" في عجمان
© Sputnik . basel shartouh
وفي السياق ذاته، أشار محمد، أحد المشاركين القادمين من مزارع أبوظبي، إلى "عرض باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات الطبيعية المستخلصة من أشجار الليمون المزروعة في مزارع الباهية بالعاصمة"، موضحًا أن "هذه الأشجار تتميز بقدرتها العالية على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة وإنتاج محصول وفير وعالي الجودة".
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