https://sarabic.ae/20260730/معلومات-عن-القوة-الدولية-في-غزة-1115633074.html
معلومات عن القوة الدولية في غزة
معلومات عن القوة الدولية في غزة
سبوتنيك عربي
وافقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" التابعة لـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، في خطوة تحمل الكثير من الدلالات والأرقام... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T15:04+0000
2026-07-30T15:04+0000
2026-07-30T15:04+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, инфографика
معلومات عن القوة الدولية في غزة
وافقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" التابعة لـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، في خطوة تحمل الكثير من الدلالات والأرقام ومعها بعض الحقائق.