أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

موكب مسرحي في جزيرة "إلاجين" خلال افتتاح المهرجان الدولي الرابع عشر لمسرح الشارع "إيلاجين بارك" في سان بطرسبورغ، روسيا
موكب مسرحي في جزيرة "إلاجين" خلال افتتاح المهرجان الدولي الرابع عشر لمسرح الشارع "إيلاجين بارك" في سان بطرسبورغ، روسيا
جزء من لوحة إعلانية تُصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينعكس في مرآة
جزء من لوحة إعلانية تُصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينعكس في مرآة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتظاهر بفحص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستخدام أدوات طب الأسنان، خلال زيارة لمستشفى أنداراي في ريو دي جانيرو، البرازيل، الثلاثاء 28 يوليو 2026
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتظاهر بفحص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستخدام أدوات طب الأسنان، خلال زيارة لمستشفى أنداراي في ريو دي جانيرو، البرازيل، الثلاثاء 28 يوليو 2026
طائر نورس يظهر كظلال داكنة على خلفية سماء الغروب وهو جاثم على ضفة نهر "نيفا" في سان بطرسبورغ، روسيا، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
طائر نورس يظهر كظلال داكنة على خلفية سماء الغروب وهو جاثم على ضفة نهر "نيفا" في سان بطرسبورغ، روسيا، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
أحد المتظاهرين يرفع لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونصًا كتب فيه: "افتحوا الباب يا أصدقاء، فأنا أجلب أوقاتًا عصيبة"، وذلك خلال مظاهرة للمطالبة بإصلاحات تعليمية ضمن حركة الاحتجاج المستمرة لحزب "كوكروش جانتا" في مدينة بونه الهندية، يوم الجمعة 24 يوليو 2026
أحد المتظاهرين يرفع لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونصًا كتب فيه: "افتحوا الباب يا أصدقاء، فأنا أجلب أوقاتًا عصيبة"، وذلك خلال مظاهرة للمطالبة بإصلاحات تعليمية ضمن حركة الاحتجاج المستمرة لحزب "كوكروش جانتا" في مدينة بونه الهندية، يوم الجمعة 24 يوليو 2026
رجل يرتدي زيّ سيف ضوئي، يسير خارج قاعة المعرض خلال اليوم الافتتاحي لمعرض "كوميك- كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 23 يوليو 2026
رجل يرتدي زيّ سيف ضوئي، يسير خارج قاعة المعرض خلال اليوم الافتتاحي لمعرض "كوميك- كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 23 يوليو 2026
عائشة نورزاي من سان دييغو، مرتدية زيّ لوراكس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال فعاليات "كوميك- كون" الدولية، يوم السبت 25 يوليو 2026، في سان دييغو
عائشة نورزاي من سان دييغو، مرتدية زيّ لوراكس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال فعاليات "كوميك- كون" الدولية، يوم السبت 25 يوليو 2026، في سان دييغو
السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو (على اليمين)، وهو يحمل مقصًا ضخمًا، برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي، الذي تم فيه تأكيد ترشيح بولسونارو كمرشح الحزب للرئاسة، في ساو باولو، يوم السبت 25 يوليو 2026
السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو (على اليمين)، وهو يحمل مقصًا ضخمًا، برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي، الذي تم فيه تأكيد ترشيح بولسونارو كمرشح الحزب للرئاسة، في ساو باولو، يوم السبت 25 يوليو 2026
مشاركة في مسيرة جماعية احتفالًا بـ"يوم البحرية"، رفقة كلابها مرتدين زي البحرية، وذلك في ساحة "المنتدى" بمدينة نوفوروسيسك، روسيا
مشاركة في مسيرة جماعية احتفالًا بـ"يوم البحرية"، رفقة كلابها مرتدين زي البحرية، وذلك في ساحة "المنتدى" بمدينة نوفوروسيسك، روسيا