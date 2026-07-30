أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

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الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور، التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

12:54 GMT 30.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور، التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

موكب مسرحي في جزيرة "إلاجين" خلال افتتاح المهرجان الدولي الرابع عشر لمسرح الشارع "إيلاجين بارك" في سان بطرسبورغ، روسيا

موكب مسرحي في جزيرة &quot;إلاجين&quot; خلال افتتاح المهرجان الدولي الرابع عشر لمسرح الشارع &quot;إيلاجين بارك&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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موكب مسرحي في جزيرة "إلاجين" خلال افتتاح المهرجان الدولي الرابع عشر لمسرح الشارع "إيلاجين بارك" في سان بطرسبورغ، روسيا

© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

جزء من لوحة إعلانية تُصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينعكس في مرآة

جزء من لوحة إعلانية تُصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينعكس في مرآة - سبوتنيك عربي
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© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

جزء من لوحة إعلانية تُصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينعكس في مرآة

© AP Photo / Bruna Prado

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتظاهر بفحص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستخدام أدوات طب الأسنان، خلال زيارة لمستشفى أنداراي في ريو دي جانيرو، البرازيل، الثلاثاء 28 يوليو 2026

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتظاهر بفحص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستخدام أدوات طب الأسنان، خلال زيارة لمستشفى أنداراي في ريو دي جانيرو، البرازيل، الثلاثاء 28 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتظاهر بفحص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستخدام أدوات طب الأسنان، خلال زيارة لمستشفى أنداراي في ريو دي جانيرو، البرازيل، الثلاثاء 28 يوليو 2026

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

طائر نورس يظهر كظلال داكنة على خلفية سماء الغروب وهو جاثم على ضفة نهر "نيفا" في سان بطرسبورغ، روسيا، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

طائر نورس يظهر كظلال داكنة على خلفية سماء الغروب وهو جاثم على ضفة نهر &quot;نيفا&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

طائر نورس يظهر كظلال داكنة على خلفية سماء الغروب وهو جاثم على ضفة نهر "نيفا" في سان بطرسبورغ، روسيا، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

© AP Photo

أحد المتظاهرين يرفع لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونصًا كتب فيه: "افتحوا الباب يا أصدقاء، فأنا أجلب أوقاتًا عصيبة"، وذلك خلال مظاهرة للمطالبة بإصلاحات تعليمية ضمن حركة الاحتجاج المستمرة لحزب "كوكروش جانتا" في مدينة بونه الهندية، يوم الجمعة 24 يوليو 2026

أحد المتظاهرين يرفع لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونصًا كتب فيه: &quot;افتحوا الباب يا أصدقاء، فأنا أجلب أوقاتًا عصيبة&quot;، وذلك خلال مظاهرة للمطالبة بإصلاحات تعليمية ضمن حركة الاحتجاج المستمرة لحزب &quot;كوكروش جانتا&quot; في مدينة بونه الهندية، يوم الجمعة 24 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo

أحد المتظاهرين يرفع لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونصًا كتب فيه: "افتحوا الباب يا أصدقاء، فأنا أجلب أوقاتًا عصيبة"، وذلك خلال مظاهرة للمطالبة بإصلاحات تعليمية ضمن حركة الاحتجاج المستمرة لحزب "كوكروش جانتا" في مدينة بونه الهندية، يوم الجمعة 24 يوليو 2026

© REUTERS Daniel Cole

رجل يرتدي زيّ سيف ضوئي، يسير خارج قاعة المعرض خلال اليوم الافتتاحي لمعرض "كوميك- كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 23 يوليو 2026

رجل يرتدي زيّ سيف ضوئي، يسير خارج قاعة المعرض خلال اليوم الافتتاحي لمعرض &quot;كوميك- كون&quot; الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 23 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Daniel Cole

رجل يرتدي زيّ سيف ضوئي، يسير خارج قاعة المعرض خلال اليوم الافتتاحي لمعرض "كوميك- كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 23 يوليو 2026

© AP Photo / Invision/Andrew Park

عائشة نورزاي من سان دييغو، مرتدية زيّ لوراكس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال فعاليات "كوميك- كون" الدولية، يوم السبت 25 يوليو 2026، في سان دييغو

عائشة نورزاي من سان دييغو، مرتدية زيّ لوراكس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال فعاليات &quot;كوميك- كون&quot; الدولية، يوم السبت 25 يوليو 2026، في سان دييغو - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Invision/Andrew Park

عائشة نورزاي من سان دييغو، مرتدية زيّ لوراكس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال فعاليات "كوميك- كون" الدولية، يوم السبت 25 يوليو 2026، في سان دييغو

© AP Photo / Ettore Chiereguini

السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو (على اليمين)، وهو يحمل مقصًا ضخمًا، برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي، الذي تم فيه تأكيد ترشيح بولسونارو كمرشح الحزب للرئاسة، في ساو باولو، يوم السبت 25 يوليو 2026

السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو (على اليمين)، وهو يحمل مقصًا ضخمًا، برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي، الذي تم فيه تأكيد ترشيح بولسونارو كمرشح الحزب للرئاسة، في ساو باولو، يوم السبت 25 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Ettore Chiereguini

السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو (على اليمين)، وهو يحمل مقصًا ضخمًا، برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي، الذي تم فيه تأكيد ترشيح بولسونارو كمرشح الحزب للرئاسة، في ساو باولو، يوم السبت 25 يوليو 2026

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مشاركة في مسيرة جماعية احتفالًا بـ"يوم البحرية"، رفقة كلابها مرتدين زي البحرية، وذلك في ساحة "المنتدى" بمدينة نوفوروسيسك، روسيا

مشاركة في مسيرة جماعية احتفالًا بـ&quot;يوم البحرية&quot;، رفقة كلابها مرتدين زي البحرية، وذلك في ساحة &quot;المنتدى&quot; بمدينة نوفوروسيسك، روسيا - سبوتنيك عربي
9/9
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مشاركة في مسيرة جماعية احتفالًا بـ"يوم البحرية"، رفقة كلابها مرتدين زي البحرية، وذلك في ساحة "المنتدى" بمدينة نوفوروسيسك، روسيا

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