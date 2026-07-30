أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

© AP Photo / Ettore Chiereguini

السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو (على اليمين)، وهو يحمل مقصًا ضخمًا، برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي، الذي تم فيه تأكيد ترشيح بولسونارو كمرشح الحزب للرئاسة، في ساو باولو، يوم السبت 25 يوليو 2026