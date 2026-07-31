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الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع... صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف ومتجهة عبر ولاية بومرداس في الجزائر، إلى وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 اَخرين، وفق آخر حصيلة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T15:10+0000
2026-07-31T15:10+0000
الجزائر
حادثة مرور
اعلان الحداد
العالم العربي
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بالتوازي، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة، مع تنكيس الأعلام الوطنية.وأكد الرئيس الجزائري أن العدالة "ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة" عقب استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.وفي سياق متابعة تداعيات الحادث، زار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، موقع الحادث في ولاية بومرداس واطلع على سير عمليات الإنقاذ والتكفل بالمصابين.وأكدت الحماية المدنية أن فرقها تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء، بعدما سخرت إمكانيات بشرية ومادية هامة شملت شاحنتي إنقاذ و11 سيارة إسعاف، لضمان سرعة التدخل ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب الحادث.وكان توفي 11 طفلًا وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة، في منتصف يوليو/تموز الجاري، في حريق اندلع داخل مؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية، في حادثة أثارت الرأي العام وأطلقت موجة واسعة من التعاطف مع الضحايا، في ما فتحت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
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الجزائر, حادثة مرور, اعلان الحداد, العالم العربي
الجزائر, حادثة مرور, اعلان الحداد, العالم العربي

الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع... صور وفيديو

15:10 GMT 31.07.2026
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Photo / Algerian Civil Protection
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ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف ومتجهة عبر ولاية بومرداس في الجزائر، إلى وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 اَخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية.
بالتوازي، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة، مع تنكيس الأعلام الوطنية.
وقال رئيس الجمهورية، في بيان رسمي، إنه تلقى "بمزيد من الأسى والحزن العميقين" نبأ الحادث المميت الذي أودى بحياة عدد من أبناء الجزائر، واصفًا المتسببين في مثل هذه الحوادث بـ"مجرمي وإرهاب الطرقات".
وأكد الرئيس الجزائري أن العدالة "ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة" عقب استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.
كما تقدم الرئيس الجزائري بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
وفي سياق متابعة تداعيات الحادث، زار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، موقع الحادث في ولاية بومرداس واطلع على سير عمليات الإنقاذ والتكفل بالمصابين.
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
وأكدت الحماية المدنية أن فرقها تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء، بعدما سخرت إمكانيات بشرية ومادية هامة شملت شاحنتي إنقاذ و11 سيارة إسعاف، لضمان سرعة التدخل ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب الحادث.
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
وكان توفي 11 طفلًا وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة، في منتصف يوليو/تموز الجاري، في حريق اندلع داخل مؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية، في حادثة أثارت الرأي العام وأطلقت موجة واسعة من التعاطف مع الضحايا، في ما فتحت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
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