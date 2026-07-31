الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع... صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
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ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف ومتجهة عبر ولاية بومرداس في الجزائر، إلى وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 اَخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية.
بالتوازي، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة، مع تنكيس الأعلام الوطنية.
وقال رئيس الجمهورية، في بيان رسمي، إنه تلقى "بمزيد من الأسى والحزن العميقين" نبأ الحادث المميت الذي أودى بحياة عدد من أبناء الجزائر، واصفًا المتسببين في مثل هذه الحوادث بـ"مجرمي وإرهاب الطرقات".
🟠الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام على خلفية حادث المرور الذي أودى بحياة 25 شخصا قرب العاصمة الجزائر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 31, 2026
◀️المشاهد متداولة من موقع الحادث https://t.co/Yt0yVWf61Q pic.twitter.com/q3cEBLMCUk
وأكد الرئيس الجزائري أن العدالة "ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة" عقب استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.
كما تقدم الرئيس الجزائري بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
وفي سياق متابعة تداعيات الحادث، زار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، موقع الحادث في ولاية بومرداس واطلع على سير عمليات الإنقاذ والتكفل بالمصابين.
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
وأكدت الحماية المدنية أن فرقها تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء، بعدما سخرت إمكانيات بشرية ومادية هامة شملت شاحنتي إنقاذ و11 سيارة إسعاف، لضمان سرعة التدخل ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب الحادث.
© Photo / Algerian Civil Protectionالجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا في حادث مروع.. صور وفيديو
© Photo / Algerian Civil Protection
وكان توفي 11 طفلًا وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة، في منتصف يوليو/تموز الجاري، في حريق اندلع داخل مؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية، في حادثة أثارت الرأي العام وأطلقت موجة واسعة من التعاطف مع الضحايا، في ما فتحت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.