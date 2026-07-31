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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260731/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفن-تنقل-أسلحة-ومعدات-عسكرية-لأوكرانيا-فيديو-1115665992.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف سفن تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف سفن تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف سفن، كانت تشارك في نقل الأسلحة والمعدات والممتلكات العسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T16:48+0000
2026-07-31T16:48+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية "استهدفت سفينة شحن تحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء إبحارها جنوب مدينة أوديسا".كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا.وأضافت الوزارة أن القوات الروسية واصلت شن ضربات على الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف سفن تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا... فيديو

16:48 GMT 31.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defenseالجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل "فاب-500"
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف سفن، كانت تشارك في نقل الأسلحة والمعدات والممتلكات العسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية "استهدفت سفينة شحن تحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء إبحارها جنوب مدينة أوديسا".
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الضربات بأسلحة دقيقة تطلق من الجو جوية وطائرات مسيرة هجومية، تم استهداف خزان للوقود وورش تابعة لمصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا".
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية واصلت شن ضربات على الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية.
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