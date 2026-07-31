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حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260731/حقيقة-انتقال-بونو-إلى-يوفنتوس-ورحيل-أشرف-داري-عن-الأهلي-وهل-ينتقل-ثنائي-منتخب-مصر-إلى-اتحاد-جدة؟-1115631616.html
حقيقة انتقال "بونو" إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
حقيقة انتقال "بونو" إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
سبوتنيك عربي
مع أواخر شهر يوليو/تموز، نصل إلى ذروة الاشتعال في ميركاتو صيف 2026. سوق الانتقالات لم يعد مجرد استعراض مالي أو ملاحقة لأسماء رنانة، بل تحوّل إلى شطرنج تكتيكي... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T09:00+0000
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حقيقة انتقال "بونو" إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
سبوتنيك عربي
حقيقة انتقال "بونو" إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
كيف تبني أندية صندوق الاستثمارات في السعودية تشكيلاتها هذا الصيف؟ وما القوة الجديدة التي تسحب البساط خارج الرباعي الكبير؟ وفي مصر... كيف يتعامل الأهلي والزمالك مع طموحات أندية الشركات والاستثمار مثل بيراميدز وزد وسيراميكا؟وأوضح الفرماوي، في تصريحات لبرنامج "من الملعب"، عبر راديو "سبوتنيك"، أن المدافع الليبي علي يوسف، لاعب نانت الفرنسي، يعد أبرز المرشحين لتدعيم قلب الدفاع، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بموافقة المدير الفني حسين عموتة، كما أن هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية قد يسهل إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.وحول ملف المغربي أشرف داري، أوضح أن اللاعب بات يدرك صعوبة استمراره داخل الفريق، لكنه يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية قبل الموافقة على فسخ التعاقد، نافيًا صحة ما تردد بشأن طلبه الرحيل بشكل مفاجئ، ومشيرًا إلى أن الخلاف لا يزال ماليًا بحتًا ويتعلق بصيغة إنهاء العقد.أكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات السعودية محمد شداد، أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي يشهد تحولًا واضحًا في فلسفة التعاقدات، مع تراجع الاعتماد على الأسماء العالمية اللامعة لصالح استقطاب المواهب الشابة والصفقات ذات القيمة الفنية، في إطار استراتيجية أكثر استدامة يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وذلك استجابة للانتقادات الجماهيرية والإعلامية التي صاحبت بعض الصفقات الضخمة خلال السنوات الماضية.وفيما يتعلق بملف حراسة مرمى الهلال، نفى شداد وجود أي مفاوضات حقيقية بين يوفنتوس الإيطالي والحارس المغربي ياسين بونو، مؤكدًا أن مصادر داخل النادي الإيطالي استبعدت الفكرة تمامًا بسبب ارتفاع راتب اللاعب مقارنة بسقف الرواتب في يوفنتوس، لافتًا إلى أن النادي الإيطالي يركز حاليًا على خيارات أخرى. وعن الاتحاد، وصف شداد النادي بأنه الأقل نشاطًا بين كبار الدوري السعودي حتى الآن، موضحًا أن الفريق لم ينجح في حسم أي صفقة بارزة، كما يواجه صعوبات مالية أثرت على مفاوضاته، بما في ذلك صفقة خالد الغنام. ونفى في الوقت ذاته وجود مفاوضات رسمية مع الأهلي المصري لضم إمام عاشور أو مروان عطية، معتبرًا أن ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز الترشيحات الإعلامية أو أحاديث وكلاء اللاعبين.
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صبري سراج
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من الملعب, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, رياضة, аудио
من الملعب, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, رياضة, аудио

حقيقة انتقال "بونو" إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟

09:00 GMT 31.07.2026
راديو
حقيقة انتقال "بونو" إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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مع أواخر شهر يوليو/تموز، نصل إلى ذروة الاشتعال في ميركاتو صيف 2026. سوق الانتقالات لم يعد مجرد استعراض مالي أو ملاحقة لأسماء رنانة، بل تحوّل إلى شطرنج تكتيكي واستثماري معقد؛ صراعات صامتة خلف الكواليس، وإدارات تعمل على صياغة شكل فرقها قبل انطلاق جرس بداية الموسم الجديد.
كيف تبني أندية صندوق الاستثمارات في السعودية تشكيلاتها هذا الصيف؟ وما القوة الجديدة التي تسحب البساط خارج الرباعي الكبير؟ وفي مصر... كيف يتعامل الأهلي والزمالك مع طموحات أندية الشركات والاستثمار مثل بيراميدز وزد وسيراميكا؟

أكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات المصرية حسين الفرماوي، أن النادي الأهلي يدير سوق الانتقالات الصيفية وفق رؤية واضحة تقوم على تلبية الاحتياجات الفنية بعيدًا عن ردود الفعل، مشيدًا بأداء إدارة التعاقدات في حسم عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، في وقت اعتبر فيه أن الزمالك يمر بمرحلة صعبة ستنعكس على بدايته للموسم الجديد، بينما يواصل بيراميدز سياسة التعاقدات الهادئة والمدروسة.

وأوضح الفرماوي، في تصريحات لبرنامج "من الملعب"، عبر راديو "سبوتنيك"، أن المدافع الليبي علي يوسف، لاعب نانت الفرنسي، يعد أبرز المرشحين لتدعيم قلب الدفاع، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بموافقة المدير الفني حسين عموتة، كما أن هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية قد يسهل إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.
وحول ملف المغربي أشرف داري، أوضح أن اللاعب بات يدرك صعوبة استمراره داخل الفريق، لكنه يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية قبل الموافقة على فسخ التعاقد، نافيًا صحة ما تردد بشأن طلبه الرحيل بشكل مفاجئ، ومشيرًا إلى أن الخلاف لا يزال ماليًا بحتًا ويتعلق بصيغة إنهاء العقد.
أكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات السعودية محمد شداد، أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي يشهد تحولًا واضحًا في فلسفة التعاقدات، مع تراجع الاعتماد على الأسماء العالمية اللامعة لصالح استقطاب المواهب الشابة والصفقات ذات القيمة الفنية، في إطار استراتيجية أكثر استدامة يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وذلك استجابة للانتقادات الجماهيرية والإعلامية التي صاحبت بعض الصفقات الضخمة خلال السنوات الماضية.

وأوضح شداد، في تصريحات لبرنامج "من الملعب" عبر راديو"سبوتنيك"، أن النهج الحالي يركز على اللاعبين صغار السن القادرين على تقديم قيمة فنية وإعادة بيع مستقبلية، مشيرًا إلى أن موسم الانتقالات الحالي يختلف بصورة كبيرة عن صيف 2023 الذي شهد استقطاب أسماء عالمية مثل كريستيانو رونالدو ونيمار.

وفيما يتعلق بملف حراسة مرمى الهلال، نفى شداد وجود أي مفاوضات حقيقية بين يوفنتوس الإيطالي والحارس المغربي ياسين بونو، مؤكدًا أن مصادر داخل النادي الإيطالي استبعدت الفكرة تمامًا بسبب ارتفاع راتب اللاعب مقارنة بسقف الرواتب في يوفنتوس، لافتًا إلى أن النادي الإيطالي يركز حاليًا على خيارات أخرى.
وأضاف أن المدير الفني للهلال سيموني إنزاغي يتمسك باستمرار بونو، الذي يعد الحارس الأول للفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها في البطولات الأخيرة.
وعن الاتحاد، وصف شداد النادي بأنه الأقل نشاطًا بين كبار الدوري السعودي حتى الآن، موضحًا أن الفريق لم ينجح في حسم أي صفقة بارزة، كما يواجه صعوبات مالية أثرت على مفاوضاته، بما في ذلك صفقة خالد الغنام.
ونفى في الوقت ذاته وجود مفاوضات رسمية مع الأهلي المصري لضم إمام عاشور أو مروان عطية، معتبرًا أن ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز الترشيحات الإعلامية أو أحاديث وكلاء اللاعبين.
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