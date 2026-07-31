https://sarabic.ae/20260731/لماذا-تكثر-النباتات-الشائكة-في-بعض-المناطق-أكثر-من-غيرها؟-1115667281.html

لماذا تكثر النباتات الشائكة في بعض المناطق أكثر من غيرها؟

لماذا تكثر النباتات الشائكة في بعض المناطق أكثر من غيرها؟

سبوتنيك عربي

غالبًا ما تطوّر النباتات أشواكًا ونتوءات حادة كوسيلة للحماية من الحيوانات التي تتغذى عليها، تشير دراسة حديثة شملت آلاف الأنواع من النباتات والثدييات إلى أن... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T18:46+0000

2026-07-31T18:46+0000

2026-07-31T18:52+0000

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وسيلة دفاع ضد الحيوانات الجائعةتجعل التراكيب الشائكة الأوراق والسيقان والفروع أكثر صعوبة أو إيلاماً للحيوانات عند تناولها، وبالتالي، تحسّن هذه التراكيب فرص النبات في البقاء على قيد الحياة في المناطق التي تُمارس فيها الحيوانات العاشبة ضغطاً كبيراً على الغذاء.مع ذلك، لا تتوزع النباتات الشائكة بالتساوي في جميع أنحاء العالم، فبعض النظم البيئية تحتوي على نسبة عالية من الأنواع ذات الآليات الدفاعية الحادة، بينما تكون هذه النباتات أقل شيوعاً في أماكن أخرى، وحتى الآن، لم يفهم العلماء تماماً العوامل البيئية والتاريخية التي أدت إلى هذا النمط.الحيوانات العاشبة الحية والمنقرضة على حد سواء مهمةأظهر التحليل أن الثدييات العاشبة الكبيرة تعد من بين العوامل الرئيسية المؤثرة على مدى شيوع أنواع النباتات الشوكية في منطقة ما.لم تقتصر هذه العلاقة على الحيوانات الحية اليوم فحسب، بل شملت أيضًا الحيوانات العاشبة الكبيرة التي سكنت نظامًا بيئيًا ما في الماضي ثم انقرضت. ربما أسهم سلوكها الغذائي في تفضيل النباتات ذات الدفاعات الجسدية الأقوى على مدى أجيال عديدة، تاركًا بصمة تطورية دائمة في الغطاء النباتي الحالي.تظهر النتيجة أن النظام البيئي قد يستمر في عكس تأثير الحيوانات لفترة طويلة بعد انقراض تلك الأنواع، وبالتالي، قد تحتفظ النباتات التي تعيش في منطقة ما اليوم بخصائص تشكلت بفعل علاقات بيئية لم تعد موجودة.المناخ والتربة يشكلان أيضًا آليات الدفاع لدى النباتاتلم تكن الحيوانات العاشبة هي العامل المؤثر الوحيد، فقد وجد الباحثون أن مدة موسم الجفاف، ودرجة حموضة التربة، ودرجة الحرارة تؤثر أيضًا على نسبة الأنواع الشائكة.يمكن لهذه الظروف البيئية أن تؤثر بشكل مباشر، من خلال التأثير على أنواع النباتات القادرة على البقاء والنمو في منطقة ما، كما يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر، من خلال تغيير تنوع الثدييات العاشبة، وبالتالي، ضغط التغذية الذي تتعرض له النباتات.كان للنار تأثير غير مباشرارتبطت النار أيضًا بانتشار النباتات الشائكة، لكن الدراسة وجدت أن تأثيرها كان غير مباشر، فبدلًا من أن تحدد النار وجود الأشواك بحد ذاتها، فإنها تؤثر على الظروف البيئية التي بدورها تؤثر على علاقات النباتات بالحيوانات العاشبة.وتكشف النتائج أن الدفاعات الحادة الظاهرة على النباتات اليوم هي نتاج كل من البيئات الحالية والتاريخ البيئي العريق،فقد ساهم المناخ والتربة والنار والثدييات الحية والحيوانات العاشبة المنقرضة في تحديد سبب هيمنة النباتات الشائكة على بعض المناطق وندرتها في مناطق أخرى.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

https://sarabic.ae/20260318/1111612489.html

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علوم, العالم, أخبار الأبحاث العلمية, نباتات