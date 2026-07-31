الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

مشاركون في مهرجان المناظر الطبيعية "أرشتوياني" خلال عرض "كون فوكو" على مسرح "مئة موقد نار" في حديقة "نيكولا- لينيفيتس" الفنية في مقاطعة كالوغا الروسية
مشاركون في مهرجان المناظر الطبيعية "أرشتوياني" خلال عرض "كون فوكو" على مسرح "مئة موقد نار" في حديقة "نيكولا- لينيفيتس" الفنية في مقاطعة كالوغا الروسية
صورة جوية تُظهر مدخنة منهارة في مصنع "نيبون" لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوبي اليابان، في مدينة ياتسوشيرو، 29 يوليو 2026
صورة جوية تُظهر مدخنة منهارة في مصنع "نيبون" لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوبي اليابان، في مدينة ياتسوشيرو، 29 يوليو 2026
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يتبادلان الإيماءات في مؤتمرهما الصحفي المشترك بقصر "ألفورادا" بمدينة برازيليا، البرازيل، 27 يوليو/ تموز 2026
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يتبادلان الإيماءات في مؤتمرهما الصحفي المشترك بقصر "ألفورادا" بمدينة برازيليا، البرازيل، 27 يوليو/ تموز 2026
يعمل السكان ورجال الإطفاء على إخماد حريق غابات متقدم بالقرب من فورماريز بمقاطعة زامورا بإسبانيا، 29 يوليو 2026
يعمل السكان ورجال الإطفاء على إخماد حريق غابات متقدم بالقرب من فورماريز بمقاطعة زامورا بإسبانيا، 29 يوليو 2026
هبوط طاقم مركبة "سويوز إم إس-28" الفضائية على الأرض، وعلى متنها طاقم البعثة 74، قادمين من محطة الفضاء الدولية
هبوط طاقم مركبة "سويوز إم إس-28" الفضائية على الأرض، وعلى متنها طاقم البعثة 74، قادمين من محطة الفضاء الدولية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مصنع إيركوتسك للطيران. خلال زيارته، تفقد الرئيس مرافق الإنتاج، حيث يجري إنتاج طائرة الركاب الروسية الجديدة متوسطة المدى "إم إس-21"، بأعداد كبيرة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مصنع إيركوتسك للطيران. خلال زيارته، تفقد الرئيس مرافق الإنتاج، حيث يجري إنتاج طائرة الركاب الروسية الجديدة متوسطة المدى "إم إس-21"، بأعداد كبيرة
امرأة تشارك في مظاهرة ضد الحكومة، عقب أسابيع من الاحتجاجات ضد منتجع فاخر مُخطط له، تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة حساسة بيئيًا على ساحل البحر الأدرياتيكي، في تيرانا، ألبانيا
امرأة تشارك في مظاهرة ضد الحكومة، عقب أسابيع من الاحتجاجات ضد منتجع فاخر مُخطط له، تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة حساسة بيئيًا على ساحل البحر الأدرياتيكي، في تيرانا، ألبانيا
متزلج على الماء يجدف في نهر "فرباس" بالقرب من بلدة بانيا لوكا البوسنية، على بعد 240 كيلومترًا شمال غرب سراييفو، الأربعاء 29 يوليو 2026
متزلج على الماء يجدف في نهر "فرباس" بالقرب من بلدة بانيا لوكا البوسنية، على بعد 240 كيلومترًا شمال غرب سراييفو، الأربعاء 29 يوليو 2026
عرضت القوات المسلحة الإيرانية طائرة مسيرة في معرض مؤقت أمام النصب التذكاري "آزادي" (الحرية) في طهران، إيران، الأربعاء 29 يوليو 2026
عرضت القوات المسلحة الإيرانية طائرة مسيرة في معرض مؤقت أمام النصب التذكاري "آزادي" (الحرية) في طهران، إيران، الأربعاء 29 يوليو 2026
رئيسة البيرو كيكو فوجيموري، تسير باتجاه القصر الرئاسي بعد تنصيبها في ليما، بيرو، الثلاثاء 28 يوليو 2026
رئيسة البيرو كيكو فوجيموري، تسير باتجاه القصر الرئاسي بعد تنصيبها في ليما، بيرو، الثلاثاء 28 يوليو 2026
الممثلة الهندية سوبهيتا دهوليبالا، تعرض إبداعات مصمم الأزياء الهندي راهول ميشرا، في أسبوع "هيونداي" للأزياء الراقية في الهند، نيودلهي، 29 يوليو 2026
الممثلة الهندية سوبهيتا دهوليبالا، تعرض إبداعات مصمم الأزياء الهندي راهول ميشرا، في أسبوع "هيونداي" للأزياء الراقية في الهند، نيودلهي، 29 يوليو 2026
أطفال ينظرون من النافذة بينما تشتعل شعلة غاز في مصفاة "كاردون"، التابعة لمحطة "باراغوانا" لتكرير النفط، حيث أعاقت سنوات من نقص الاستثمار وأعطال المعدات ونقص الإمدادات إنتاج الوقود في فنزويلا
أطفال ينظرون من النافذة بينما تشتعل شعلة غاز في مصفاة "كاردون"، التابعة لمحطة "باراغوانا" لتكرير النفط، حيث أعاقت سنوات من نقص الاستثمار وأعطال المعدات ونقص الإمدادات إنتاج الوقود في فنزويلا
موكب مسرحي في جزيرة "إيلاجين"، خلال افتتاح مهرجان مسرح الشارع الدولي الرابع عشر "حديقة إيلاجين"، في سان بطرسبورغ، روسيا
موكب مسرحي في جزيرة "إيلاجين"، خلال افتتاح مهرجان مسرح الشارع الدولي الرابع عشر "حديقة إيلاجين"، في سان بطرسبورغ، روسيا
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، الخميس 30 يوليو 2026
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، الخميس 30 يوليو 2026