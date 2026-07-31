الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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امرأة تشارك في مظاهرة ضد الحكومة، عقب أسابيع من الاحتجاجات ضد منتجع فاخر مُخطط له، تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة حساسة بيئيًا على ساحل البحر الأدرياتيكي، في تيرانا، ألبانيا