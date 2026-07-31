الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور، التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:55 GMT 31.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور، التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان المناظر الطبيعية "أرشتوياني" خلال عرض "كون فوكو" على مسرح "مئة موقد نار" في حديقة "نيكولا- لينيفيتس" الفنية في مقاطعة كالوغا الروسية

مشاركون في مهرجان المناظر الطبيعية &quot;أرشتوياني&quot; خلال عرض &quot;كون فوكو&quot; على مسرح &quot;مئة موقد نار&quot; في حديقة &quot;نيكولا- لينيفيتس&quot; الفنية في مقاطعة كالوغا الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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مشاركون في مهرجان المناظر الطبيعية "أرشتوياني" خلال عرض "كون فوكو" على مسرح "مئة موقد نار" في حديقة "نيكولا- لينيفيتس" الفنية في مقاطعة كالوغا الروسية

© REUTERS KYODO

صورة جوية تُظهر مدخنة منهارة في مصنع "نيبون" لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوبي اليابان، في مدينة ياتسوشيرو، 29 يوليو 2026

صورة جوية تُظهر مدخنة منهارة في مصنع &quot;نيبون&quot; لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوبي اليابان، في مدينة ياتسوشيرو، 29 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS KYODO

صورة جوية تُظهر مدخنة منهارة في مصنع "نيبون" لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوبي اليابان، في مدينة ياتسوشيرو، 29 يوليو 2026

© REUTERS Adriano Machado

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يتبادلان الإيماءات في مؤتمرهما الصحفي المشترك بقصر "ألفورادا" بمدينة برازيليا، البرازيل، 27 يوليو/ تموز 2026

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يتبادلان الإيماءات في مؤتمرهما الصحفي المشترك بقصر &quot;ألفورادا&quot; بمدينة برازيليا، البرازيل، 27 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Adriano Machado

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يتبادلان الإيماءات في مؤتمرهما الصحفي المشترك بقصر "ألفورادا" بمدينة برازيليا، البرازيل، 27 يوليو/ تموز 2026

© REUTERS Umit Bektas

يعمل السكان ورجال الإطفاء على إخماد حريق غابات متقدم بالقرب من فورماريز بمقاطعة زامورا بإسبانيا، 29 يوليو 2026

يعمل السكان ورجال الإطفاء على إخماد حريق غابات متقدم بالقرب من فورماريز بمقاطعة زامورا بإسبانيا، 29 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Umit Bektas

يعمل السكان ورجال الإطفاء على إخماد حريق غابات متقدم بالقرب من فورماريز بمقاطعة زامورا بإسبانيا، 29 يوليو 2026

© Sputnik . NASA / الانتقال إلى بنك الصور

هبوط طاقم مركبة "سويوز إم إس-28" الفضائية على الأرض، وعلى متنها طاقم البعثة 74، قادمين من محطة الفضاء الدولية

هبوط طاقم مركبة &quot;سويوز إم إس-28&quot; الفضائية على الأرض، وعلى متنها طاقم البعثة 74، قادمين من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . NASA
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هبوط طاقم مركبة "سويوز إم إس-28" الفضائية على الأرض، وعلى متنها طاقم البعثة 74، قادمين من محطة الفضاء الدولية

© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مصنع إيركوتسك للطيران. خلال زيارته، تفقد الرئيس مرافق الإنتاج، حيث يجري إنتاج طائرة الركاب الروسية الجديدة متوسطة المدى "إم إس-21"، بأعداد كبيرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مصنع إيركوتسك للطيران. خلال زيارته، تفقد الرئيس مرافق الإنتاج، حيث يجري إنتاج طائرة الركاب الروسية الجديدة متوسطة المدى &quot;إم إس-21&quot;، بأعداد كبيرة - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مصنع إيركوتسك للطيران. خلال زيارته، تفقد الرئيس مرافق الإنتاج، حيث يجري إنتاج طائرة الركاب الروسية الجديدة متوسطة المدى "إم إس-21"، بأعداد كبيرة

© REUTERS Valdrin Xhemaj

امرأة تشارك في مظاهرة ضد الحكومة، عقب أسابيع من الاحتجاجات ضد منتجع فاخر مُخطط له، تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة حساسة بيئيًا على ساحل البحر الأدرياتيكي، في تيرانا، ألبانيا

امرأة تشارك في مظاهرة ضد الحكومة، عقب أسابيع من الاحتجاجات ضد منتجع فاخر مُخطط له، تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة حساسة بيئيًا على ساحل البحر الأدرياتيكي، في تيرانا، ألبانيا - سبوتنيك عربي
7/14
© REUTERS Valdrin Xhemaj

امرأة تشارك في مظاهرة ضد الحكومة، عقب أسابيع من الاحتجاجات ضد منتجع فاخر مُخطط له، تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة حساسة بيئيًا على ساحل البحر الأدرياتيكي، في تيرانا، ألبانيا

© AP Photo / Radivoje Pavicic

متزلج على الماء يجدف في نهر "فرباس" بالقرب من بلدة بانيا لوكا البوسنية، على بعد 240 كيلومترًا شمال غرب سراييفو، الأربعاء 29 يوليو 2026

متزلج على الماء يجدف في نهر &quot;فرباس&quot; بالقرب من بلدة بانيا لوكا البوسنية، على بعد 240 كيلومترًا شمال غرب سراييفو، الأربعاء 29 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
8/14
© AP Photo / Radivoje Pavicic

متزلج على الماء يجدف في نهر "فرباس" بالقرب من بلدة بانيا لوكا البوسنية، على بعد 240 كيلومترًا شمال غرب سراييفو، الأربعاء 29 يوليو 2026

© AP Photo / Vahid Salemi

عرضت القوات المسلحة الإيرانية طائرة مسيرة في معرض مؤقت أمام النصب التذكاري "آزادي" (الحرية) في طهران، إيران، الأربعاء 29 يوليو 2026

عرضت القوات المسلحة الإيرانية طائرة مسيرة في معرض مؤقت أمام النصب التذكاري &quot;آزادي&quot; (الحرية) في طهران، إيران، الأربعاء 29 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

عرضت القوات المسلحة الإيرانية طائرة مسيرة في معرض مؤقت أمام النصب التذكاري "آزادي" (الحرية) في طهران، إيران، الأربعاء 29 يوليو 2026

© AP Photo / Martin Mejia

رئيسة البيرو كيكو فوجيموري، تسير باتجاه القصر الرئاسي بعد تنصيبها في ليما، بيرو، الثلاثاء 28 يوليو 2026

رئيسة البيرو كيكو فوجيموري، تسير باتجاه القصر الرئاسي بعد تنصيبها في ليما، بيرو، الثلاثاء 28 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Mejia

رئيسة البيرو كيكو فوجيموري، تسير باتجاه القصر الرئاسي بعد تنصيبها في ليما، بيرو، الثلاثاء 28 يوليو 2026

© REUTERS Bhawika Chhabra

الممثلة الهندية سوبهيتا دهوليبالا، تعرض إبداعات مصمم الأزياء الهندي راهول ميشرا، في أسبوع "هيونداي" للأزياء الراقية في الهند، نيودلهي، 29 يوليو 2026

الممثلة الهندية سوبهيتا دهوليبالا، تعرض إبداعات مصمم الأزياء الهندي راهول ميشرا، في أسبوع &quot;هيونداي&quot; للأزياء الراقية في الهند، نيودلهي، 29 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
11/14
© REUTERS Bhawika Chhabra

الممثلة الهندية سوبهيتا دهوليبالا، تعرض إبداعات مصمم الأزياء الهندي راهول ميشرا، في أسبوع "هيونداي" للأزياء الراقية في الهند، نيودلهي، 29 يوليو 2026

© REUTERS Gaby Oraa

أطفال ينظرون من النافذة بينما تشتعل شعلة غاز في مصفاة "كاردون"، التابعة لمحطة "باراغوانا" لتكرير النفط، حيث أعاقت سنوات من نقص الاستثمار وأعطال المعدات ونقص الإمدادات إنتاج الوقود في فنزويلا

أطفال ينظرون من النافذة بينما تشتعل شعلة غاز في مصفاة &quot;كاردون&quot;، التابعة لمحطة &quot;باراغوانا&quot; لتكرير النفط، حيث أعاقت سنوات من نقص الاستثمار وأعطال المعدات ونقص الإمدادات إنتاج الوقود في فنزويلا - سبوتنيك عربي
12/14
© REUTERS Gaby Oraa

أطفال ينظرون من النافذة بينما تشتعل شعلة غاز في مصفاة "كاردون"، التابعة لمحطة "باراغوانا" لتكرير النفط، حيث أعاقت سنوات من نقص الاستثمار وأعطال المعدات ونقص الإمدادات إنتاج الوقود في فنزويلا

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

موكب مسرحي في جزيرة "إيلاجين"، خلال افتتاح مهرجان مسرح الشارع الدولي الرابع عشر "حديقة إيلاجين"، في سان بطرسبورغ، روسيا

موكب مسرحي في جزيرة &quot;إيلاجين&quot;، خلال افتتاح مهرجان مسرح الشارع الدولي الرابع عشر &quot;حديقة إيلاجين&quot;، في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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موكب مسرحي في جزيرة "إيلاجين"، خلال افتتاح مهرجان مسرح الشارع الدولي الرابع عشر "حديقة إيلاجين"، في سان بطرسبورغ، روسيا

© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، الخميس 30 يوليو 2026

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، الخميس 30 يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، الخميس 30 يوليو 2026

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