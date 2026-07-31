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رحلة الهجرة إلى سبتة في صور
رحلة الهجرة إلى سبتة في صور
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحة أو سيرًا على الأقدام، واختار لكم فريق تحرير وكالة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ألبومات, المغرب العربي, اسبانيا, سبتة
фото, صور, ألبومات, المغرب العربي, اسبانيا, سبتة

رحلة الهجرة إلى سبتة في صور

16:13 GMT 31.07.2026
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شهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحة أو سيرًا على الأقدام، واختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يحاولون عبور الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).

مهاجرون يحاولون عبور الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يحاولون عبور الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).

© REUTERS Fabian Bimmer

يتجمع الناس قرب السياج الحدودي بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد ساعات من عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).

يتجمع الناس قرب السياج الحدودي بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد ساعات من عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر). - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS Fabian Bimmer

يتجمع الناس قرب السياج الحدودي بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد ساعات من عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).

© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجر يحمل عوامات مطاطية استُخدمت للعبور من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).

مهاجر يحمل عوامات مطاطية استُخدمت للعبور من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري). - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجر يحمل عوامات مطاطية استُخدمت للعبور من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).

© REUTERS Fabian Bimmer

جنود إسبان يقفون حراساً على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).

جنود إسبان يقفون حراساً على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر). - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Fabian Bimmer

جنود إسبان يقفون حراساً على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).

© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).

© AP Photo / Antonio Sempere

أمتعة تركها المهاجرون تطفو في البحر بعد عبورهم من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).

أمتعة تركها المهاجرون تطفو في البحر بعد عبورهم من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري). - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Antonio Sempere

أمتعة تركها المهاجرون تطفو في البحر بعد عبورهم من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).

© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري). - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Antonio Sempere

مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).

© REUTERS Fabian Bimmer

مهاجرون من المغرب يقفون بجوار سيارة إسعاف بعد وصولهم إلى إسبانيا على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، في إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. رويترز/فابيان بيمر.

مهاجرون من المغرب يقفون بجوار سيارة إسعاف بعد وصولهم إلى إسبانيا على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، في إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. رويترز/فابيان بيمر. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS Fabian Bimmer

مهاجرون من المغرب يقفون بجوار سيارة إسعاف بعد وصولهم إلى إسبانيا على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، في إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. رويترز/فابيان بيمر.

© AP Photo / Antonio Sempereمهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026.
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Antonio Sempere
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026.
© AP Photo / Antonio Sempere

يستجيب ضباط الشرطة الإسبانية لعبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري)

 يستجيب ضباط الشرطة الإسبانية لعبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري) - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Antonio Sempere

يستجيب ضباط الشرطة الإسبانية لعبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري)

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