رحلة الهجرة إلى سبتة في صور

شهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحة أو سيرًا على الأقدام، واختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، التي تم التقاطها خلال الأسبوع.