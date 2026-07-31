رحلة الهجرة إلى سبتة في صور

مهاجرون يحاولون عبور الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).
مهاجرون يحاولون عبور الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).
يتجمع الناس قرب السياج الحدودي بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد ساعات من عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).
يتجمع الناس قرب السياج الحدودي بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد ساعات من عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).
مهاجر يحمل عوامات مطاطية استُخدمت للعبور من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).
مهاجر يحمل عوامات مطاطية استُخدمت للعبور من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشييتد برس/أنطونيو سيمبيري).
جنود إسبان يقفون حراساً على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).
جنود إسبان يقفون حراساً على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، بعد عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة بحراً، كما يُرى من سبتة، إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. (رويترز/فابيان بيمر).
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).
أمتعة تركها المهاجرون تطفو في البحر بعد عبورهم من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).
أمتعة تركها المهاجرون تطفو في البحر بعد عبورهم من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو/تموز 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري).
مهاجرون من المغرب يقفون بجوار سيارة إسعاف بعد وصولهم إلى إسبانيا على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، في إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. رويترز/فابيان بيمر.
مهاجرون من المغرب يقفون بجوار سيارة إسعاف بعد وصولهم إلى إسبانيا على الحدود بين جيب سبتة الإسباني والمغرب، في إسبانيا، 30 يوليو/تموز 2026. رويترز/فابيان بيمر.
يستجيب ضباط الشرطة الإسبانية لعبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري)
يستجيب ضباط الشرطة الإسبانية لعبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/أنطونيو سيمبيري)