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بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية: قوات "المركز" أهم وحدات تحرير جمهورية دونيتسك
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260805/الصراع-في-الـفيفا-لم-يعد-استثماريًا-بل-معركة-على-ملكية-كرة-القدم-1115779065.html
خبير رياضي: الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريا بل معركة على ملكية كرة القدم
خبير رياضي: الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريا بل معركة على ملكية كرة القدم
سبوتنيك عربي
أصبحت ويلز، أول دولة تعلن رسميا سحب دعمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، في مساعيه للفوز برئاسة الاتحاد لولاية جديدة، وذلك على خلفية... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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من الملعب
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الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
سبوتنيك عربي
المحور الأول: أصبحت ويلز، أول دولة تعلن رسميا سحب دعمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو في مساعيه للفوز بولاية جديدة، وذلك على خلفية خطته الفاشلة لبيع حصص استثمارية في بطولة كأس العالم المحور الثاني:كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، طلب دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز فرص استمراره في منصبه، وسط تطورات وتحديات تتعلق بمستقبل قيادة الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة المحور الثالث:تسود حالة من الغموض بشأن مستقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة المقبلة، في ظل التطورات المتسارعة والتقارير المتداولة حول مستقبل قيادته والإدارة التي ستتولى دفة الاتحاد في السنوات القادمة
وفي هذا الإطار، رأى الدكتور أنور كوثراني، المتخصص في شؤون كرة القدم في حديث لبرنامج "من الملعب" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يجري داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف حول صفقة استثمارية، بل هو صراع أعمق يتعلق بملكية كرة القدم نفسها وبالجهة التي تمتلك حق التصرف في أهم بطولاتها". وطرح كوثراني سؤالًا جوهريًا يتمثل في ما إذا كان "فيفا" مالكًا لبطولة كأس العالم أم مجرد أمين عليها يتولى إدارتها نيابة عن الأسرة الكروية العالمية، معتبرًا أن "الإجابة عن هذا السؤال تحدد طبيعة الصلاحيات التي يمكن للاتحاد الدولي ممارستها.وأكد كوثراني أن "قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالمضي في مشروع خصخصة كأس العالم، قوبل برفض واسع، إذ عارضه 136 اتحادًا وطنيًا، في خطوة تعكس حجم الاعتراض على توجهات الإدارة الحالية للفيفا"، ورأى أن "هذا الرفض الجماعي وضع مستقبل إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي في دائرة الغموض، بعدما تراجعت مستويات التأييد له داخل الأسرة الكروية العالمية".وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، طلب دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تعزيز فرص استمراره في منصبه، وسط تطورات وتحديات تتعلق بمستقبل قيادة الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.في السياق، قال كوثراني إن "لجوء إنفانتينو إلى طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي من أجل البقاء في منصبه، قد تكون له تداعيات سلبية، إذ قد يعزز الانطباع بأن مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي أصبح مرتبطًا بتدخلات سياسية أكثر منه بإرادة الاتحادات الأعضاء، وهو ما قد يزيد من اتساع الهوة بين "فيفا" والاتحادات القارية، ويعمّق الأزمة حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية".
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من الملعب, аудио

خبير رياضي: الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريا بل معركة على ملكية كرة القدم

07:29 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 08:08 GMT 05.08.2026)
راديو
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مازن نعيم
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أصبحت ويلز، أول دولة تعلن رسميا سحب دعمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، في مساعيه للفوز برئاسة الاتحاد لولاية جديدة، وذلك على خلفية خطته الفاشلة لبيع حصص استثمارية في بطولة كأس العالم.
وفي هذا الإطار، رأى الدكتور أنور كوثراني، المتخصص في شؤون كرة القدم في حديث لبرنامج "من الملعب" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يجري داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف حول صفقة استثمارية، بل هو صراع أعمق يتعلق بملكية كرة القدم نفسها وبالجهة التي تمتلك حق التصرف في أهم بطولاتها". وطرح كوثراني سؤالًا جوهريًا يتمثل في ما إذا كان "فيفا" مالكًا لبطولة كأس العالم أم مجرد أمين عليها يتولى إدارتها نيابة عن الأسرة الكروية العالمية، معتبرًا أن "الإجابة عن هذا السؤال تحدد طبيعة الصلاحيات التي يمكن للاتحاد الدولي ممارستها.

وأشار كوثراني إلى أن "بطولة كأس العالم الأخيرة أظهرت مجموعة من العوامل، التي فجرت الأزمة بين "فيفا" والاتحادات القارية، حيث تصاعدت الخلافات حول آليات إدارة البطولة واتخاذ القرارات المتعلقة بها"، واعتبر أن "أزمة الأزمات" تمثلت في إلغاء البطاقة الحمراء، التي كانت قد أُشهرت بحق أحد لاعبي منتخب الولايات المتحدة، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وفتح الباب أمام اتهامات بوجود تدخلات سياسية في القرارات الرياضية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل المنظومة الكروية الدولية.

وأكد كوثراني أن "قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالمضي في مشروع خصخصة كأس العالم، قوبل برفض واسع، إذ عارضه 136 اتحادًا وطنيًا، في خطوة تعكس حجم الاعتراض على توجهات الإدارة الحالية للفيفا"، ورأى أن "هذا الرفض الجماعي وضع مستقبل إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي في دائرة الغموض، بعدما تراجعت مستويات التأييد له داخل الأسرة الكروية العالمية".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، طلب دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تعزيز فرص استمراره في منصبه، وسط تطورات وتحديات تتعلق بمستقبل قيادة الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.
في السياق، قال كوثراني إن "لجوء إنفانتينو إلى طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي من أجل البقاء في منصبه، قد تكون له تداعيات سلبية، إذ قد يعزز الانطباع بأن مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي أصبح مرتبطًا بتدخلات سياسية أكثر منه بإرادة الاتحادات الأعضاء، وهو ما قد يزيد من اتساع الهوة بين "فيفا" والاتحادات القارية، ويعمّق الأزمة حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية".
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