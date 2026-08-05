https://sarabic.ae/20260805/الصراع-في-الـفيفا-لم-يعد-استثماريًا-بل-معركة-على-ملكية-كرة-القدم-1115779065.html

خبير رياضي: الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريا بل معركة على ملكية كرة القدم

خبير رياضي: الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريا بل معركة على ملكية كرة القدم

سبوتنيك عربي

أصبحت ويلز، أول دولة تعلن رسميا سحب دعمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، في مساعيه للفوز برئاسة الاتحاد لولاية جديدة، وذلك على خلفية... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T07:29+0000

2026-08-05T07:29+0000

2026-08-05T08:08+0000

راديو

من الملعب

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الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم سبوتنيك عربي المحور الأول: أصبحت ويلز، أول دولة تعلن رسميا سحب دعمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو في مساعيه للفوز بولاية جديدة، وذلك على خلفية خطته الفاشلة لبيع حصص استثمارية في بطولة كأس العالم المحور الثاني:كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، طلب دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز فرص استمراره في منصبه، وسط تطورات وتحديات تتعلق بمستقبل قيادة الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة المحور الثالث:تسود حالة من الغموض بشأن مستقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة المقبلة، في ظل التطورات المتسارعة والتقارير المتداولة حول مستقبل قيادته والإدارة التي ستتولى دفة الاتحاد في السنوات القادمة

وفي هذا الإطار، رأى الدكتور أنور كوثراني، المتخصص في شؤون كرة القدم في حديث لبرنامج "من الملعب" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يجري داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف حول صفقة استثمارية، بل هو صراع أعمق يتعلق بملكية كرة القدم نفسها وبالجهة التي تمتلك حق التصرف في أهم بطولاتها". وطرح كوثراني سؤالًا جوهريًا يتمثل في ما إذا كان "فيفا" مالكًا لبطولة كأس العالم أم مجرد أمين عليها يتولى إدارتها نيابة عن الأسرة الكروية العالمية، معتبرًا أن "الإجابة عن هذا السؤال تحدد طبيعة الصلاحيات التي يمكن للاتحاد الدولي ممارستها.وأكد كوثراني أن "قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالمضي في مشروع خصخصة كأس العالم، قوبل برفض واسع، إذ عارضه 136 اتحادًا وطنيًا، في خطوة تعكس حجم الاعتراض على توجهات الإدارة الحالية للفيفا"، ورأى أن "هذا الرفض الجماعي وضع مستقبل إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي في دائرة الغموض، بعدما تراجعت مستويات التأييد له داخل الأسرة الكروية العالمية".وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، طلب دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تعزيز فرص استمراره في منصبه، وسط تطورات وتحديات تتعلق بمستقبل قيادة الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.في السياق، قال كوثراني إن "لجوء إنفانتينو إلى طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي من أجل البقاء في منصبه، قد تكون له تداعيات سلبية، إذ قد يعزز الانطباع بأن مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي أصبح مرتبطًا بتدخلات سياسية أكثر منه بإرادة الاتحادات الأعضاء، وهو ما قد يزيد من اتساع الهوة بين "فيفا" والاتحادات القارية، ويعمّق الأزمة حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية".

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2026

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مازن نعيم https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107247247_0:193:570:763_100x100_80_0_0_0b787f09d142cc1017b970d5c32e2b07.jpg

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من الملعب, аудио