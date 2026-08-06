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ترامب: ما زلت أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران
ترامب: ما زلت أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه يفضل الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري. 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T00:58+0000
2026-08-06T00:58+0000
ترامب
إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "أفضل إبرام اتفاق لأنني لا أريد قتل الناس، لا أريد قتل الناس. لكن في مرحلة ما سنفعل ذلك. كنا نستعد لأكبر هجوم على الإطلاق، وقد وجهنا لهم ضربات قوية جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية".وأضاف: "كنا على وشك تنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. ثم اتصلوا بي وقالوا: "من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث". وبعد ذلك ينكرون الأمر ويقولون إنهم لم يقولوا ذلك أبدًا".وتابع ترامب أن إيران تحترم الولايات المتحدة، قبل أن يختتم بالقول: "لنرَ ما سيحدث".وكان ترامب قد أعلن، يوم الأحد 3 أغسطس/آب، أنه ألغى تنفيذ ضربات ضد إيران في ظل اقتراب التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة، يتضمن فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاتفاق ينص على أن تتوصل إيران وسلطنة عُمان إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 60 يومًا.
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: ما زلت أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران

00:58 GMT 06.08.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه يفضل الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري.
وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "أفضل إبرام اتفاق لأنني لا أريد قتل الناس، لا أريد قتل الناس. لكن في مرحلة ما سنفعل ذلك. كنا نستعد لأكبر هجوم على الإطلاق، وقد وجهنا لهم ضربات قوية جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف: "كنا على وشك تنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. ثم اتصلوا بي وقالوا: "من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث". وبعد ذلك ينكرون الأمر ويقولون إنهم لم يقولوا ذلك أبدًا".
وتابع ترامب أن إيران تحترم الولايات المتحدة، قبل أن يختتم بالقول: "لنرَ ما سيحدث".
وكان ترامب قد أعلن، يوم الأحد 3 أغسطس/آب، أنه ألغى تنفيذ ضربات ضد إيران في ظل اقتراب التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة، يتضمن فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاتفاق ينص على أن تتوصل إيران وسلطنة عُمان إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 60 يومًا.
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